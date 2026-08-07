Lịch thi đấu vòng bán kết ASEAN Cup 2026

NGÀY GIỜ VÒNG TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
15/8 CXĐ Bán kết lượt đi Nhì bảng A - Nhất bảng B VTV6, FPT Play
16/8 CXĐ Bán kết lượt đi Nhì bảng B - Nhất bảng A VTV6, FPT Play
18/8 CXĐ Bán kết lượt về Nhất bảng B - Nhì bảng A VTV6, FPT Play
19/8 CXĐ Bán kết lượt về Nhất bảng A - Nhì bảng B VTV6, FPT Play

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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.