Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 - Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.
Lịch thi đấu vòng bán kết ASEAN Cup 2026
|NGÀY
|GIỜ
|VÒNG
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/8
|CXĐ
|Bán kết lượt đi
|Nhì bảng A - Nhất bảng B
|VTV6, FPT Play
|16/8
|CXĐ
|Bán kết lượt đi
|Nhì bảng B - Nhất bảng A
|VTV6, FPT Play
|18/8
|CXĐ
|Bán kết lượt về
|Nhất bảng B - Nhì bảng A
|VTV6, FPT Play
|19/8
|CXĐ
|Bán kết lượt về
|Nhất bảng A - Nhì bảng B
|VTV6, FPT Play
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Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Kết quả bóng đá ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật sớm và chính xác nhất kết quả bóng đá giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.