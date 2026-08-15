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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BÁN KẾT LƯỢT ĐI
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15/08
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Singapore - Thái Lan
|VTV6, FPT PLAY, TV360
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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15/08
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Freiburg - Crystal Palace
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15/08
|Chelsea - Real Sociedad
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15/08
|Bayern Munich - RB Leipzig
|M’gladbach – Aston Villa
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15/08
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Sunderland - Rennes
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Everton - Lille
|Newcastle - Leverkusen
|Tottenham - Hoffenheim
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Hull - Nice
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15/08
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Fulham - Stuttgart
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15/08
|Dortmund - Roma
|
16/08
|Inter Milan - Real Betis
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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16/08
|Alaves - Getafe
|SCTV 17
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16/08
|Sevilla - Rayo Vallecano
|SCTV 17
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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16/08
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Montreal - D.C. United
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Toronto - New England Revolution
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Charlotte - Columbus Crew
|
Atlanta United - New York Red Bulls
|
Orlando City SC - Cincinnati
|
16/08
|
Nashville SC - Inter Miami
|
Houston Dynamo - L.A Galaxy
|
16/08
|
Colorado Rapids - Sporting Kansas City
|
Real Salt Lake - Minnesota United
|
16/08
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Los Angeles - San Diego
|
San Jose Earthquakes - St Louis City
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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14/08
22:30
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Marseille 1-2 Atletico Madrid
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15/08
01:00
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Coventry 2-0 Monaco
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VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 2
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15/08
01:15
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Telstar 103- Sparta Rotterdam
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2
|
15/08
02:15
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Sporting Lisbon 3-2 Vitoria Guimaraes
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VĐQG BỈ 2026/27 – VÒNG 2
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15/08
01:45
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Cercle Brugge 3-3 Sint Truidense
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VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 3
|
15/08
00:30
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LASK Linz 4-1 SV Ried
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 4
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14/08
21:00
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Orenburg 1-1 Lokomotiv Moscow
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VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 1
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15/08
01:30
|
Galatasaray 2-2 Corum FK
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HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 1
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15/08
02:00
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Wolverhampton 2-2 Blackburn Rovers
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