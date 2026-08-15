Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BÁN KẾT LƯỢT ĐI

15/08
20:00

Singapore - Thái Lan 

 VTV6, FPT PLAY, TV360

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

15/08
19:00

Freiburg - Crystal Palace

15/08
20:00

 Chelsea - Real Sociedad

15/08
20:30

 Bayern Munich - RB Leipzig
M’gladbach – Aston Villa

15/08
21:00

Sunderland - Rennes

Everton - Lille
Newcastle - Leverkusen
Tottenham - Hoffenheim

Hull - Nice

15/08
22:00

Fulham - Stuttgart

15/08
22:30

 Dortmund - Roma

16/08
00:30

 Inter Milan - Real Betis

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

16/08
00:30

 Alaves - Getafe  SCTV 17

16/08
02:30

 Sevilla - Rayo Vallecano SCTV 17

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

16/08
06:30

Montreal - D.C. United

Toronto - New England Revolution

Charlotte - Columbus Crew

Atlanta United - New York Red Bulls

Orlando City SC - Cincinnati

16/08
07:30

Nashville SC - Inter Miami

Houston Dynamo - L.A Galaxy

16/08
08:30

Colorado Rapids - Sporting Kansas City

Real Salt Lake - Minnesota United

16/08
09:30

Los Angeles - San Diego

San Jose Earthquakes - St Louis City

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

14/08

22:30

Marseille 1-2 Atletico Madrid

15/08

01:00

Coventry 2-0 Monaco

VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 2

15/08

01:15

Telstar 103- Sparta Rotterdam

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2

15/08

02:15

Sporting Lisbon 3-2 Vitoria Guimaraes

VĐQG BỈ 2026/27 – VÒNG 2

15/08

01:45

Cercle Brugge 3-3 Sint Truidense

VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 3

15/08

00:30

LASK Linz 4-1 SV Ried

 VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 4

14/08

21:00

Orenburg 1-1 Lokomotiv Moscow

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 1

15/08

01:30

Galatasaray 2-2 Corum FK

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 1

15/08

02:00

Wolverhampton 2-2 Blackburn Rovers

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  