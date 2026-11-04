MU thắng Roma 3-2 không tưởng ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League nhờ cú đúp diễn ra trong vòng 3 phút của Matheus Cunha, người sau đó bị truất quyền thi đấu.

Hiệp 1 thảm họa của MU

Thật khó tin, nhưng MU thắng Roma không tưởng. Chiến thắng đến đầy bất ngờ, với Matheus Cunha trở thành nhân vật chính ở những phút cuối.

Tiền đạo người Brazil ghi 2 bàn trong 3 phút đã truyền sự sống cho một đội bóng chỉ còn tồn tại theo quán tính. Một dạng bóng ma trên sân cỏ vật vờ suốt nhiều tuần qua.

Roma đẩy MU đến giới hạn cuối. Ảnh: ASR

Những tiếng la ó tiễn các cầu thủ MU vào đường hầm khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Chỉ hơn 1/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã đủ khiến người hâm mộ Old Trafford phát điên.

Trận đấu Champions League thứ hai mùa này ở Old Trafford khởi đầu theo diễn biến Roma đục nước béo cò. Đội khách vượt lên ở phút 11.

Kobbie Mainoo để mất bóng gần giữa sân, Rodrigo Mora triển khai tấn công bên cánh trái, tìm thấy đồng đội Matias Soule đang di chuyển cánh đối diện vào vòng cấm, hoàn toàn không bị ai kèm.

Senne Lammens không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá cú sút chìm vào góc gần của Soule. Các tiền vệ chủ nhà thiếu áp sát, còn hậu vệ đứng sai vị trí. Người ta tự hỏi: Diogo Dalot “trốn” đi đâu rồi?

Chỉ 5 phút sau, Soule lại được bỏ trống trong vòng cấm đối phương. Ayden Heaven lao vào chặn cú sút của anh. Bóng chạm tay. Phạt đền. Bàn thắng cho Donyell Malen.

Bruno Fernandes ghi bàn sau khi thực hiện lại cú sút phạt đền. Ảnh: MUFC

Đây là hệ quả của pha phòng ngự thảm hại. Leny Yoro phán đoán sai, Harry Maguire phá bóng như một đứa trẻ. Một lần nữa hậu vệ trái Dalot bỏ vị trí.

Những quả bóng bay phản đối nhà Glazer bay khắp sân. Âm thanh phản đối vang lên khắp nơi; những bài hát chống giới chủ CLB không ngừng cất lên.

Khi đồng hồ chỉ 20 phút 05 giây - tức 2005, năm nhà Glazer thâu tóm CLB - khán đài Stretford End nổi tiếng bùng lên trong một hành động đã được lên kế hoạch: ném bóng tennis xuống sân.

MU may mắn không thủng lưới thêm. Mora, Malen và Soule đều tiến sát cơ hội lập công. Đội hình “Quỷ đỏ” quá dễ bị xuyên thủng, căng thẳng khi có bóng. Sự thiếu gắn kết lộ rõ giữa từng vị trí và các tuyến.

MU thắng Roma với phép màu Cunha

Michael Carrick đã ở sát giới hạn cuối cùng khi bước vào giờ nghỉ. Có lẽ MU không còn đáy sâu nào để rơi xuống nữa. Từ đó, họ vùng dậy.

MU thắng Roma nhờ phép thuật Cunha. Ảnh: MUFC

Điểm tựa của MU phải kể đến sự may mắn. Rất nhiều may mắn, với bầu không khí thay đổi chóng mặt.

Đầu tiên là quả phạt đền được trao khá nhẹ tay, sau tình huống Gianluca Mancini đẩy Cunha khi anh vừa bật tường với Bruno Fernandes.

Tiếp đó, đúng lúc MU lại có cảm giác mọi thứ chìm xuống, khi cú đá 11m khá nhẹ và đơn giản của Bruno Fernandes bị Devis Vasquez cản phá, họ được trao cơ hội làm lại.

Trọng tài Gil Manzano yêu cầu đá lại vì có cầu thủ xâm nhập vòng cấm sớm. Lần này, Bruno Fernandes sút căng quyết đoán vào lưới. Old Trafford bắt đầu tin. Một niềm tin mù quáng, không có lý do hay cơ sở nào.

Carrick cũng tin, như cách ông từng trải qua một trong những đêm đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ MU khi đối đầu chính Roma ở Champions League. Trận lượt về tứ kết năm 2007, ông ghi 2 bàn trong chiến thắng 7-1.

Rồi niềm tin được đền đáp đúng lúc gần như tan biến trong vô vọng. Những gì diễn ra trong thời gian cuối trận là một cuộc quật khởi để đời. Với Carrick, kết quả thậm chí có thể vượt cả ký ức năm 2007.

Carrick tạm thời trút bớt áp lực. Ảnh: MUFC

Một quả tạt lỗi bên cánh trái của MU ở phút 83 được hậu vệ Roma biếu thành cơ hội ngon ăn. Cunha chớp thời cơ đón bóng một nhịp trước khi dứt điểm đánh bại Vasquez.

Old Trafford phấn khích. Rồi tất cả vỡ òa sau đó 3 phút. Shea Lacey xử lý bình tĩnh trước khi chuyền vừa tầm, Cunha tiếp bóng chân trái bứt vào vòng cấm, sút chân phải cực mạnh về cột gần.

Cảm xúc bùng nổ, anh cởi áo thả người bay vào vòng tay đám đông như đang nhảy xuống hồ bơi, nhận thẻ vàng.

Cú vào bóng nguy hiểm không cần thiết trong thời gian bù giờ khiến Cunha nhận thẻ vàng thứ hai, phản ánh sự hỗn loạn không thể kiểm soát của trận đấu. Một nốt trầm chẳng còn ai bận tâm.

Cunha đã làm nên phép màu. Carrick tạm thở phào, nhưng để giữ được ghế khi bước vào đợt FIFA Days, rồi derby bóng đá Anh với Liverpool, ông cần phép màu khác trước Aston Villa cuối tuần này.