SLNA đang là một trong những bất ngờ lớn nhất tại V-League 2026/27. Sau 5 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, giành 11 điểm để vươn lên dẫn đầu BXH. Đây có lẽ là kết quả mà thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn nằm mơ cũng không thấy, sau nhiều năm vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Dĩ nhiên, phía trước SLNA vẫn là chặng đường dài đầy chông gai, nhưng họ có quyền tin tưởng vào bản thân, tin vào khả năng có thể "làm nên chuyện" ở giải đấu năm nay. Và để khẳng định cho quyết tâm đạt thành tích tốt nhất, đội chủ sân Vinh sẽ làm tất cả để tạo nên bất ngờ trước CAHN ở vòng đấu này.

SLNA đang bất bại ở V-League. Ảnh: SLNA FC

Ở trận đấu gần nhất, SLNA có chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân của HAGL. Không sở hữu đội hình có ngôi sao, SLNA vẫn cho thấy sự đáng gờm bằng sức mạnh bằng tinh thần thi đấu, sự gắn kết, sức trẻ. Thủ môn Cao Văn Bình đang mang đến sự chắc chắn trong khung thành, trong khi Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Quý và tiền vệ Việt kiều Trần Đức Vinh đóng góp quan trọng vào lối chơi của đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên, thử thách dành cho SLNA lần này lớn hơn rất nhiều so với cuộc đối đầu HAGL. CAHN sở hữu hàng công chất lượng, nhiều tuyển thủ quốc gia và những ngoại binh có khả năng tạo đột biến. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của HLV Mano Polking giành 10 điểm, đứng thứ 4 trên BXH.

CAHN lấy lại sự tự tin sau trận thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Á. Ảnh: CAHN

CAHN trải qua hai vòng đấu liên tiếp không có được chiến thắng, với thất bại trước Hà Nội FC và trận hòa Thanh Hóa. Tuy nhiên, tinh thần đội bóng ngành Công an đang lên rất cao sau trận thắng trên sân của Shanghai Port ở Cúp C1 châu Á. Kết quả này không chỉ khẳng định chất lượng đội hình mà còn giúp các cầu thủ CAHN lấy lại sự tự tin trước chuyến làm khách tại sân Vinh.

Được đánh giá cao hơn nhiều so với SLNA, nhưng rõ ràng CAHN không thể chủ quan trước đối thủ chưa thua trận nào ở V-League. Tuy nhiên, nếu thi đấu đúng sức, đoàn quân của HLV Polking có thể ra về với ít nhất 1 điểm.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày 31/10, Thể Công Viettel với phong độ không tốt có chuyến làm khách khó khăn trước Thép Xanh Nam Định, trong khi Hải Phòng hướng tới chiến thắng khi tiếp đón tân binh Đồng Nai.