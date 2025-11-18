Một trận đấu dễ hơn so với những gì Thái Lan hình dung. Đội bóng của tân HLV Anthony Hudson biết cách thể hiện sự thực dụng và bùng nổ đúng lúc.

Bàn thắng chỉ sau hơn 7 phút của Thanawat Suengchitthawon giúp Thái Lan có được sự chủ động. Ngược lại, Sri Lanka thi đấu bế tắc và quá lạm dụng cá nhân.

Thái Lan thắng tưng bừng. Ảnh: Changsuek

Hiệp 2 trở thành màn trình diễn của Jude Soonsup-Bell – cầu thủ mà Madam Pang thuyết phục thi đấu cho Thái Lan. Tiền đạo 21 tuổi được Chelsea đào tạo, chuyển đến Tottenham và thi đấu nhiều cấp độ trẻ Anh.

Soonsup-Bell có 2 bàn thắng. Xen giữa là pha lập công của Pansa giúp Thái Lan thêm tự tin với mục tiêu giành vé Asian Cup 2027.

Ghi bàn: Thanawat 7', Jude Soonsup-Bell 65', 90', Pansa Hemviboon 77'.

Đội hình xuất phát Sri Lanka vs Thái Lan

Sri Lanka: Perera, Rajendram, Kelly, Dekker, Durrant, Kammerkncht, Suresh, Hingert, Rajamohan, Thayaparan

Thái Lan: Saranon Anuin, Mickelson, Khemdee, Doloh, Theerathon, Chanathip, Peeradon, Thanawat, Channarong, Supachok, Gustavsson.