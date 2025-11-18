Một trận đấu dễ hơn so với những gì Thái Lan hình dung. Đội bóng của tân HLV Anthony Hudson biết cách thể hiện sự thực dụng và bùng nổ đúng lúc.
Bàn thắng chỉ sau hơn 7 phút của Thanawat Suengchitthawon giúp Thái Lan có được sự chủ động. Ngược lại, Sri Lanka thi đấu bế tắc và quá lạm dụng cá nhân.
Hiệp 2 trở thành màn trình diễn của Jude Soonsup-Bell – cầu thủ mà Madam Pang thuyết phục thi đấu cho Thái Lan. Tiền đạo 21 tuổi được Chelsea đào tạo, chuyển đến Tottenham và thi đấu nhiều cấp độ trẻ Anh.
Soonsup-Bell có 2 bàn thắng. Xen giữa là pha lập công của Pansa giúp Thái Lan thêm tự tin với mục tiêu giành vé Asian Cup 2027.
Ghi bàn: Thanawat 7', Jude Soonsup-Bell 65', 90', Pansa Hemviboon 77'.
Sri Lanka: Perera, Rajendram, Kelly, Dekker, Durrant, Kammerkncht, Suresh, Hingert, Rajamohan, Thayaparan
Thái Lan: Saranon Anuin, Mickelson, Khemdee, Doloh, Theerathon, Chanathip, Peeradon, Thanawat, Channarong, Supachok, Gustavsson.
90'+3
Hết giờ! Sri Lanka 0-4 Thái Lan!
Màn trình diễn của Soonsup-Bell, viên ngọc cũ của Chelsea, giúp “Voi chiến” ghi thêm 3 bàn trong hiệp 2.
90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
90'
Bàn thắng! 4-0 cho Thái Lan! Từ pha căng ngang tầm thấp bên cánh phải, Soonsup-Bell không bị kèm ung dung thực hiện cú đá làm tung nóc lưới Sri Lanka.
Soonsup-Bell thể hiện giá trị sau khi hỏng phạt đền trong trận ra mắt vài ngày trước.
90'
Cơ hội tốt cho Thái Lan, nhưng Soonsup-Bell xử lý nhiều động tác thừa nên không thể dứt điểm.
85'
Thái Lan hoàn toàn chủ động về thế trận. Gần như không còn hy vọng nào cho Sri Lanka.
79'
Cầu thủ hai đội gây hấn với nhau, với Sarach Yooyen là nhân vật chính. Trọng tài và Chanathip can thiệp làm dịu những cái đầu nóng. Thái Lan đang đá rất xấu làm ức chế chủ nhà.
77'
Bàn thắng! 3-0 cho Thái Lan! Nicholas Mickelson xử lý chân phải kỹ thuật rồi chuyền chân trái như đặt, Pansa Hemviboon băng vào đánh đầu tung lưới chủ nhà.
69'
Sri Lanka tấn công gây lộn xộn cho vòng cấm Thái Lan, nhưng “khống chế bóng văng 5 mét” để Supachok kịp về cản phá.
65'
Bàn thắng! 2-0 cho Thái Lan! Jude Soonsup-Bell! Từ quả treo bóng của Supachok, Soonsup-Bell xâm nhập vòng cấm lao người đánh đầu tung lưới chủ nhà.
Soonsup-Bell được Chelsea đào tạo, từng là ngôi sao đội B Tottenham. Cầu thủ 21 tuổi này từng khoác áo U15, U16, U18 và U19 Anh trước khi nhận lời Madam Pang thi đấu cho Thái Lan.
64'
Sri Lanka có những cơ hội tấn công nhất định. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà thi đấu quá cá nhân, tìm cách đột phá mà không phối hợp.
61'
Sri Lanka bắt đầu tăng tốc. Tuy vậy, đội chủ nhà chưa thể phá vỡ hệ thống phòng ngự mà tân HLV Anthony Hudson xây dựng cho Thái Lan.
56'
Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Sri Lanka hầu như không triển khai được bóng.
52'
Theerathon Bunmathan thực hiện cú đá phạt từ cánh phải, treo bóng vào vòng cấm nhưng không cầu thủ Thái Lan nào chạm được bóng.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Sri Lanka 0-1 Thái Lan!
Khoảnh khắc xuất thần của Thanawat Suengchitthawon giúp “Voi chiến” tạm dẫn trước.
45'+2
Đội trưởng Claudio Kammerknecht đá phạt trực tiếp, nhưng cú đá của anh đi không chính xác.
45'
Thái Lan tấn công nhanh, Chanathip băng lên tung cút sút chân phải một chạm nhưng bóng đi không chính xác.
40'
Cơ hội! Sau quả tạt bên cánh phải, tiền đạo Teerasak băng vào cố gắng bật cao đánh đầu nhưng không thành công.
35'
Cơn mưa trên sân càng lớn hơn, khiến hai đội khó khăn trong triển khai bóng tầm thấp.
29'
Không vào! Sarach Yooyen thực hiện cú đá phạt góc cuốn vào khung thành, thủ môn Kaveesh Fernando kịp phản ứng cứu thua cho Sri Lanka.
27'
Thái Lan phối hợp tấn công trung lộ, Teerasak Poeiphimai tung cú sút xa nhưng bóng chạm hậu vệ Sri Lanka đi ra ngoài.
20'
Không vào! Samuel Durrant xử lý tạo khoảng trống rồi bất ngờ tung cú sút chân phải rất hiểm, thủ môn Khammai phản xạ cứu thua. Cầu thủ Sri Lanka băng vào đá bồi ra ngoài.
17'
Chanathip thực hiện cú đá má trong chân phải, nửa sút nửa chuyền, nhưng mất trụ nên trở nên đơn giản với thủ môn của Sri Lanka.
13'
Thái Lan chủ động kéo đội hình xuống thấp để chọn lối đá phòng ngự.
7'
Bàn thắng! 1-0 cho Thái Lan! Thanawat Suengchitthawon! Sau khi phối hợp với Mickelson, tiền vệ Thanawat bất ngờ tung cú sút chân phải từ rất xa, đưa bóng đi thẳng vào góc cao.
Đây bàn đầu tiên của anh cho "Voi chiến".
5'
Tốc độ trận đấu không thực sự cao. Thái Lan đẩy đội hình lên cao với mục đích kiểm soát thế trận.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát
Nhận định trước trận
Sri Lanka đang trở thành điểm nhấn bất ngờ tại bảng D vòng loại Asian Cup 2027. Từng bị xem là đội bóng lót đường, đại diện Nam Á lại gây sốc với 2 chiến thắng sau 5 lượt trận, trong đó nổi bật là màn hạ gục Turkmenistan 2-1 vào ngày 9/10 – đối thủ từng đứng đầu bảng và thắng Thái Lan 3-1 ở lượt đi. Trước đó, Sri Lanka cũng đánh bại Đài Bắc (Trung Hoa) 3-1, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.
Thành công này đến từ chính sách nhập tịch mạnh mẽ. Từ cuối năm 2023, LĐBĐ Sri Lanka chủ động tìm kiếm cầu thủ gốc Sri Lanka ở khắp thế giới và chọn ra nhóm nhân sự chất lượng. Có thời điểm, đội triệu tập tới 16 cầu thủ nhập tịch trong danh sách 23 người, giúp nâng tầm sức mạnh đáng kể.
Trong khi đó, Thái Lan bước vào trận đấu tới với tinh thần hứng khởi sau khi HLV Anthony Hudson ra mắt bằng chiến thắng 3-2 trước Singapore. “Voi chiến” đặt mục tiêu duy trì đà thăng hoa khi làm khách trước Sri Lanka – đội bóng đang tạo nên nhiều bất ngờ thú vị.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất