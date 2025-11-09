Đội hình ra sân
Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Xhaka, Sadiki, Traore, Isidor, Le Fee.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Merino, Trossard.
Bàn thắng: Ballard 36', Brobbey 90'+4 - Saka 54', Trossard 74'
Kết thúc
90'+4
Bàn thắng (2-2, Brian Brobbey): Nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 4. Trong tình huống lộn xộn trước cầu môn Pháo thủ, Brobbey ngả người tung móc đẳng cấp gỡ hòa 2-2.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
85'
Sunderland đang vùng lên mạnh mẽ. Brobbey một lần nữa băng vào kết thúc ở cự ly gần nhưng Raya vẫn chơi xuất sắc.
79'
Thủ môn David Raya vừa thực hiện 3 pha cản phá liên tiếp làm nản lòng chân sút chủ nhà.
74'
Bàn thắng (1-2, Trossard): Tiền đạo người Bỉ xử lý khéo léo đầu vòng cấm rồi nã đại bác sấm sét tung nóc lưới Sunderland, nâng tỷ số lên 2-1.
65'
Sau tình huống bắt bóng lỗi của thủ thành Roefs, Zubimendi vuốt bóng điệu nghệ đầu vòng cấm dội xà ngang Sunderland bật ra.
58'
Trossard chuyền vào cho Zubimendi xâm nhập vòng cấm đá nối ngay đưa bóng bay sạt cột dọc.
54'
Bàn thắng (1-1, Bukayo Saka): Tận dụng sai lầm để mất bóng của cầu thủ chủ nhà, Arsenal tấn công vỗ mặt. Merino đẩy bóng xuống cho Saka dứt điểm chân phải vào góc hẹp san hòa 1-1.
50'
Arsenal đang cố gắng tấn công biên rồi tạt hoặc căng ngang vào trong nhưng chưa tìm thấy điểm chạm hợp lý.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Saliba cũng dâng cao tấn công và có cơ hội bắt volley chính diện khung thành, bóng bay vọt xà khá đáng tiếc.
45'
Hiệp một có đến 9 phút bù giờ.
36'
Bàn thắng (1-0, Ballard): Trung vệ Ballard bất ngờ dâng cao xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút trái phá tung nóc lưới Arsenal.
30'
Bác sỹ tiếp tục vào sân chăm sóc cho Jurrien Timber chấn thương vùng đầu.
23'
Eze có cơ hội cứa lòng chân trái đầu vòng cấm. Tiếc rằng, bóng đi qua xà.
20'
Arsenal dần áp đặt thế trận lấn lướt, đẩy Sunderland vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.
15'
Arsenal được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách gần 30m. Declan Rice bước lên thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật, buộc thủ môn Roefs phải trổ tài cản phá.
8'
Trận đấu tạm dừng ít phút do Mikel Merino bị choáng sau tình huống tranh chấp với trung vệ Sunderland.
3'
Sunderland nhập cuộc đầy hứng khởi và cố gắng uy hiếp khung thành David Raya bằng những pha ném biên rất mạnh hướng vào vòng cấm.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Sunderland: Habib Diarra, Romaine Mundle, Dennis Cirkin, Aji Alese và Leo Hjelde chấn thương.
Arsenal: Gabriel Jesus, Havertz, Madueke, Odegaard, Gyokeres, Martinelli chấn thương.