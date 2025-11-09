G5QX2saXIAAAnNL.jpg
Hai đội tạo nên trận cầu hấp dẫn - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Xhaka, Sadiki, Traore, Isidor, Le Fee.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Merino, Trossard.

Bàn thắng: Ballard 36', Brobbey 90'+4 - Saka 54', Trossard 74'

09/11/2025 | 02:45

Kết thúc

Arsenal bị đứt mạch thắng - Ảnh: 433
09/11/2025 | 02:32

90'+4

Bàn thắng (2-2, Brian Brobbey): Nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 4. Trong tình huống lộn xộn trước cầu môn Pháo thủ, Brobbey ngả người tung móc đẳng cấp gỡ hòa 2-2.

G5QaCcNWEAAK32q.jpg
Brobbey ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L
09/11/2025 | 02:28

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

09/11/2025 | 02:22

85'

Sunderland đang vùng lên mạnh mẽ. Brobbey một lần nữa băng vào kết thúc ở cự ly gần nhưng Raya vẫn chơi xuất sắc.

09/11/2025 | 02:17

79'

Thủ môn David Raya vừa thực hiện 3 pha cản phá liên tiếp làm nản lòng chân sút chủ nhà.

09/11/2025 | 02:12

74'

Bàn thắng (1-2, Trossard): Tiền đạo người Bỉ xử lý khéo léo đầu vòng cấm rồi nã đại bác sấm sét tung nóc lưới Sunderland, nâng tỷ số lên 2-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T191232Z_2090796675_UP1ELB81HCV3B_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND SUN ARS.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T191232Z_2090796675_UP1ELB81HCV3B_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND SUN ARS (1).jpg
Trossard ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp - Ảnh: P.L
09/11/2025 | 02:02

65'

Sau tình huống bắt bóng lỗi của thủ thành Roefs, Zubimendi vuốt bóng điệu nghệ đầu vòng cấm dội xà ngang Sunderland bật ra.

09/11/2025 | 01:55

58'

Trossard chuyền vào cho Zubimendi xâm nhập vòng cấm đá nối ngay đưa bóng bay sạt cột dọc.

09/11/2025 | 01:52

54'

Bàn thắng (1-1, Bukayo Saka): Tận dụng sai lầm để mất bóng của cầu thủ chủ nhà, Arsenal tấn công vỗ mặt. Merino đẩy bóng xuống cho Saka dứt điểm chân phải vào góc hẹp san hòa 1-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T185303Z_1761127583_UP1ELB81GGD1B_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND SUN ARS.jpg
G5QRP3CWgAAY5g2.jpg
Saka gỡ hòa cho đội khách - Ảnh: P.L
09/11/2025 | 01:50

50'

Arsenal đang cố gắng tấn công biên rồi tạt hoặc căng ngang vào trong nhưng chưa tìm thấy điểm chạm hợp lý.

09/11/2025 | 01:28

Kết thúc hiệp 1

G5QKwMHXQAAoQAZ.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: SFC
09/11/2025 | 01:20

45'+3

Saliba cũng dâng cao tấn công và có cơ hội bắt volley chính diện khung thành, bóng bay vọt xà khá đáng tiếc.

09/11/2025 | 01:18

45'

Hiệp một có đến 9 phút bù giờ.

09/11/2025 | 01:09

36'

Bàn thắng (1-0, Ballard): Trung vệ Ballard bất ngờ dâng cao xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút trái phá tung nóc lưới Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T181050Z_1107824695_UP1ELB81EI1WZ_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND SUN ARS.jpg
G5QIQeCWAAA_1GY.jpg
Ballard ăn mừng ngạo nghễ - Ảnh: SFC 
09/11/2025 | 01:03

30'

Bác sỹ tiếp tục vào sân chăm sóc cho Jurrien Timber chấn thương vùng đầu.

09/11/2025 | 00:55

23'

Eze có cơ hội cứa lòng chân trái đầu vòng cấm. Tiếc rằng, bóng đi qua xà.

09/11/2025 | 00:53

20'

Arsenal dần áp đặt thế trận lấn lướt, đẩy Sunderland vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

09/11/2025 | 00:48

15'

Arsenal được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách gần 30m. Declan Rice bước lên thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật, buộc thủ môn Roefs phải trổ tài cản phá.

09/11/2025 | 00:40

8'

Trận đấu tạm dừng ít phút do Mikel Merino bị choáng sau tình huống tranh chấp với trung vệ Sunderland.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T173946Z_1589073892_UP1ELB81D29UM_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND SUN ARS.jpg
Merino bị đau sau pha va chạm với Ballard - Ảnh: Premier League
09/11/2025 | 00:35

3'

Sunderland nhập cuộc đầy hứng khởi và cố gắng uy hiếp khung thành David Raya bằng những pha ném biên rất mạnh hướng vào vòng cấm.

09/11/2025 | 00:24

0h30

Trận đấu bắt đầu.

08/11/2025 | 23:59

0h

G5PqDfOWIAAylM3.jpg
Đội hình ra sân Sunderland
G5Prvx WkAA22Eu.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
07/11/2025 | 21:42

22h30

G47nSlaXwAAowFQ.jpg
G47sKm XcAA9pNF.jpg
Arsenal vừa đánh bại Slavia Praha ở Champions League - Ảnh: AFC
07/11/2025 | 21:41

22h

Thông tin lực lượng

Sunderland: Habib Diarra, Romaine Mundle, Dennis Cirkin, Aji Alese và Leo Hjelde chấn thương.

Arsenal: Gabriel Jesus, Havertz, Madueke, Odegaard, Gyokeres, Martinelli chấn thương.

dc1ee1af 4431 4f0e 9667 3ca01e7bd440_wallpaper 169 en.jpg
Đội khách được đánh giá cao hơn - Ảnh: Tod
