Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Arsenal đá chính từ đầu, khi mới 15 tuổi 302 ngày
Trung vệ Hincapie cũng được trao cơ hội thử lửa
45 phút đầu diễn ra mà không có nhiều sự đột biến
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0
Sang hiệp hai, Nwaneri khai thông bế tắc với cú đá chân trái chìm hiểm hóc
Nwaneri ăn mừng cùng bạn thân Lewis-Skelly
Phút 76, Bukayo Saka nhân đôi cách biệt
Tháng 10 hoàn hảo của Pháo thủ, với 6 chiến thắng liên tiếp
Saka cùng các đồng đội bay vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh
Kết quả bốc thăm vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh 2025/26

Jude Bellingham ngăn em trai gia nhập MU
Ngôi sao Real Madrid, Jude Bellingham khuyên em trai – tiền vệ Jobe Bellingham ở lại Borussia Dortmund, đừng nghĩ tới việc gia nhập MU vào tháng 1/2026.