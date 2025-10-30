Kết quả bóng đá hôm nay 30/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: OneFootball, AFC, LS
Với đội hình ra sân nhiều xáo trộn, Liverpool chịu thất bại muối mặt 0-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace, thuộc khuôn khổ vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.
Napoli muốn thử thách quyết tâm của MU bằng động thái chiêu mộ Kobbie Mainoo ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.
Barca ra lệnh cấm Lamine Yamal, được dàn sao tán thành sau những ồn ào sao trẻ 18 tuổi gây ra xung quanh trận Siêu kinh điển, thua 1-2 Real Madrid.
Ngôi sao Real Madrid, Jude Bellingham khuyên em trai – tiền vệ Jobe Bellingham ở lại Borussia Dortmund, đừng nghĩ tới việc gia nhập MU vào tháng 1/2026.