Trong chuyến hành quân đến sân Slavia Prague, HLV Mikel Arteta quyết định xoay tua đội hình, trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ dự bị như Merino, Nwaneri, Hincapie và Norgaard.

Saka ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m - Ảnh: Arsenal

Dù chủ nhà nhập cuộc quyết tâm, Arsenal nhanh chóng chiếm thế chủ động và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Slavia Prague.

Bước ngoặt đến ở phút 32 khi trọng tài, sau khi tham khảo VAR, xác định Provod để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bukayo Saka lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho “Pháo thủ.”

Ngay đầu hiệp hai, Merino nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm cận thành chuẩn xác sau một tình huống phối hợp đẹp mắt.

Merino lập cú đúp cho "Pháo thủ" - Ảnh: Arsenal

Không dừng lại ở đó, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 68 khi tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal.

Thắng lợi này không chỉ giúp Arsenal giành trọn 12 điểm sau 4 trận tại vòng bảng Champions League, mà còn đưa họ vào lịch sử với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường - chuỗi thành tích tốt nhất mà đội bóng đạt được kể từ năm 1903.

Một dấu mốc cho thấy tập thể của Arteta đang đạt phong độ đỉnh cao và tràn đầy tự tin hướng đến danh hiệu lớn.