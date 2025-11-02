G4rZlS3WcAAiSkB.jpg
Hai đội dành 1 phút mặc niệm trước trận
G4rkgYZWEAAv0BM.jpeg
Phút 14, từ tình huống dàn xếp phạt góc, Gyokeres đánh đầu cận thành mở tỷ số
G4riPbTXsAAYeOB.jpg
Kiểu ăn mừng quen thuộc của chân sút người Thụy Điển
G4rd08QXEAAe5JY.jpg
G4rj7y7XsAAOspq.jpg
Đến phút 35, Declan Rice nhân đôi cách biệt cũng từ một pha đánh đầu dũng mãnh
G4rj8wQWwAA5GLU (1).jpg
G4rj8wQWwAA5GLU.jpg
Niềm vui của tiền vệ người Anh
G4rjHW4WsAASHVK.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
G4rj0ECWwAAf0CB.jpg
Sang hiệp hai, Burnley cố gắng vùng lên nhưng lực bất tòng tâm
G4rytJuXIAAvLLt.jpeg
Arsenal giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên các mặt trận
G4ry0O6XsAEiWNY.jpeg
Pháo thủ tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu BXH

Nguồn ảnh: AFC, Premier League, ESPN