Tây Ban Nha hi vọng giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026, sau ngày ra quân World Cup 2026 gây thất vọng lớn: để Cape Verde cầm hòa 0-0 – trận hòa không bàn thắng duy nhất ở lượt trận đầu tiên của giải đấu.

Ở hiệp 2, HLV La Fuente đã tung Lamine Yamal vào sân trông chờ tạo khác biệt, nhưng Tây Ban Nha vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường Cape Verde.

Tây Ban Nha đồng loạt được các chuyên gia dự đoán thắng Saudi Arabia. Ảnh: Khel Now

Bất chấp vị thế ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026, Tây Ban Nha cho thấy thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, không thể chiến thắng được thủ thành 40 tuổi của Cape Verde, Vozinha.

Sau trận, người gác đền của Cape Verde – Cầu thủ hay nhất trận, nổi như cồn, từ chỗ chỉ có 10 ngàn người theo dõi trước đó trên instagram, bỗng tăng lên chóng mặt và hiện con số đã lên tới 14,4 triệu!

Trong khi đó, Saudi Arabia chia điểm Uruguay với kết quả hòa 1-1.

Tình thế bảng H hiện tại – đều cùng 1 điểm, việc phải giành được chiến thắng ở lượt trận thứ 2 quan trọng với cả 4 đội. Với Tây Ban Nha thì đó là mệnh lệnh, cũng là đòi hỏi tất yếu, bởi đẳng cấp, chất lượng đội hình và tham vọng của họ tại giải đấu.

Tây Ban Nha cần thắng để lấy khí thế cho mục tiêu World Cup. Ảnh: B/R Football

Lamine Yamal và Nico Williams, bộ đôi tạo ‘hiện tượng’ tại EURO 2024, và dự bị ở trận ra quân, có thể được HLV La Fuente sử dụng ngay từ đầu khi Tây Ban Nha đấu Saudi Arabia.

Phía Saudi Arabia hi vọng Mohammed Al Owais tiếp tục tỏa sáng khi đấu ‘ông lớn’ Tây Ban Nha, như đã giúp đội nhà giành 1 điểm trước Uruguay.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia bóng đá ESPN, đại diện châu Á khó cản đường thầy trò La Fuente và dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng 3-0.

Cùng chọn La Roja thắng, nhưng chuyên gia Sportsmole dự đoán tỷ số là Tây Ban Nha 2-0 Saudi Arabia.

Trong khi đó, 2 chuyên gia Sportskeeda và Khel Now đều dự đoán kết quả trận đấu là Tây Ban Nha 2-1 Saudi Arabia.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, N Williams.

Saudi Arabia: Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S Al-Dawsari; Al Buraikan, Al-Juwayr.