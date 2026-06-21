23h00 ngày 21/6, sân Mercedes-Benz:

Trận hòa Cape Verde trong trận mở màn bảng H World Cup 2026 không khiến Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng, nhưng đủ để tạo ra cảm giác khó chịu.

Đội bóng của Luis de la Fuente kiểm soát bóng vượt trội, dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn phải rời sân với tỷ số 0-0.

Tây Ban Nha muốn trút giận trước Saudi Arabia. Ảnh: SeFutbol

Trong một kỳ World Cup mà Pháp, Argentina, Anh hay Brazil đều đã ghi dấu ấn theo cách riêng, “La Roja” bỗng trở thành cái tên bị đặt dấu hỏi nhiều nhất.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu với Saudi Arabia mang ý nghĩa như một màn giải tỏa. Tây Ban Nha cần chiến thắng, nhưng quan trọng hơn, họ cần chứng minh rằng trận hòa Cape Verde chỉ là một tai nạn.

Với những gì đã thể hiện trong hai năm qua, từ chức vô địch EURO đến chuỗi trận ấn tượng dưới thời De la Fuente – kỷ lục 32 trận bất bại tại các giải chính thức – rất ít người tin họ gặp vấn đề thực sự về chuyên môn.

Tin vui lớn nhất đến từ Lamine Yamal. Ngôi sao trẻ của Barcelona đã xác nhận sẵn sàng thi đấu nhiều hơn sau khi chỉ vừa trở lại từ chấn thương.

Dù chính Yamal cho rằng chưa cần thiết phải đá đủ 90 phút, sự xuất hiện của anh vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.

Chỉ cần có Lamine Yamal trên sân, Tây Ban Nha lập tức sở hữu thứ mà họ còn thiếu trước Cape Verde, khả năng tạo đột biến bằng những pha đi bóng và những quyết định khác biệt trong một phần ba cuối sân.

Lamine Yamal trở lại đội hình xuất phát. Ảnh: SeFutbol

Bên cạnh đó, Nico Williams cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện từ đầu. Khi hai mũi khoan tốc độ này cùng hiện diện, hệ thống tấn công vốn bị chê là quá đều và dễ đoán của Tây Ban Nha có thể trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Đó cũng là lý do Luis de la Fuente vẫn giữ được sự bình tĩnh sau trận mở màn thất vọng.

Saudi Arabia chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Trận hòa Uruguay cho thấy đại diện châu Á đủ khả năng phòng ngự kỷ luật và tận dụng sai lầm của đối phương.

Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng lẫn khả năng kiểm soát thế trận, thêm một bất ngờ khác gần như là không thể.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Saudi Arabia (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S Al-Dawsari; Al Buraikan, Al-Juwayr.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 3-0.