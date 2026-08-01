Để chuẩn bị cho chuyến bay khởi hành vào lúc 8h40 sáng nay (1/8), các cầu thủ thức dậy từ 5h sáng di chuyển lên sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Vào lúc 13h00 cùng ngày, tuyển Việt Nam đặt chân tới Jakarta, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Bogor - địa điểm diễn ra trận đấu với đội chủ nhà Indonesia.

Tuyển Việt Nam lên đường tới Indonesia vào sáng 1/8. Ảnh: VFF

Với kết quả hòa 0-0 trước Singapore, tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng A, sau Indonesia và Singapore. Điều này tạo nên áp lực với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trước chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trên sân của Indonesia.

HLV Kim Sang Sik cho biết, ngay sau khi tới Indonesia, ông và các học trò sẽ có cuộc họp để rút ra bài học ở trận hòa Singapore. Ở trận đấu này, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông chỉ hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, trong khi chuyên môn để lại nhiều vấn đề.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang Sik từng cùng tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 1-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã khác rất nhiều khi nhà ĐKVĐ phải thi đấu trên sân khách, và đặc biệt là Indonesia có lực lượng rất mạnh, thay vì chỉ cử đội trẻ tham dự như kỳ trước.

Dù gặp đối mặt với thử thách rất lớn, nhưng tuyển Việt Nam muốn bảo vệ ngôi vô địch phải vượt qua. Nếu chơi đúng sức, "Những chiến binh sao vàng" không ngại đối thủ nào trong khu vực.

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