Bàn thắng (0-1, Harhys Stewart): Sau đường chuyền dài của cầu thủ Singapore, thủ môn Kampol phải rời xa cầu môn để phá bóng. Stewart chớp thời cơ rất nhanh đưa bóng vào khung thành trống từ khoảng cách hơn 30m mở tỷ số.