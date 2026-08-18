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Đội hình ra sân

Thái Lan: Kampol, Tom Bihr, Pansa, Narubadin, Worachit, Wanchai, Sarach, Seksan, Picha Autra, Teerasak, Gustavsson.

Singapore: Izwan; R.Stewart, Hariss Harun, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shahiran, Song Ui-young, H.Stewart; Ilhan Fandi, Zulkifli.

Bàn thắng: Kakana 61' (pen) - H.Stewart 45', Pansa 65' (phản lưới)

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Thái Lan lần thứ 4 liên tiếp lọt vào chung kết ASEAN Cup - Ảnh: Changsuek
18/08/2026 | 22:06

Kết thúc

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Thái Lan thi đấu thiếu thuyết phục ngay trên sân nhà - Ảnh: A.U
Thu gọn
18/08/2026 | 21:50

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
18/08/2026 | 21:50

86'

HLV Singapore đã đẩy trung vệ Irfan Fandi lên đá tiền đạo để tận dụng chiều cao trong những tình huống bóng bổng.

Thu gọn
18/08/2026 | 21:39

80'

Teerasak có thêm cơ hội tốt để gỡ hòa. Thế nhưng, cú đá trong pha đối mặt thủ môn Irfan lại trúng cột dọc bật ra.

Thu gọn
18/08/2026 | 21:36

76'

Singapore đang gia tăng áp lực tìm bàn thứ 3. Irfan Fandi vừa vào sân thực hiện pha đánh đầu nguy hiểm.

Thu gọn
18/08/2026 | 21:30

67'

Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Teerasak xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá chân trái ở góc hẹp dội cột bật ra.

Thu gọn
18/08/2026 | 21:29

65'

Bàn thắng (1-2, Pansa phản lưới): Niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài 5 phút. Sau tình huống lộn xộn, Stewart căng ngang khó chịu khiến trung vệ Pansa phản lưới nhà.

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Singapore lại vượt lên dẫn 2-1 - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
18/08/2026 | 21:27

61'

Bàn thắng (1-1, Kakana pen): Wanchai lao xuống tốc độ buộc Mahler phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Kakana dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho tuyển Thái Lan.

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Cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn gỡ 1-1 - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
18/08/2026 | 21:23

50'

HLV Hudson thực hiện 2 sự thay đổi đầu hiệp hai nhằm ổn định lối chơi cho tuyển Thái Lan.

Thu gọn
18/08/2026 | 20:56

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Singapore - Ảnh: A.U
Thu gọn
18/08/2026 | 20:47

45'

Bàn thắng (0-1, Harhys Stewart): Sau đường chuyền dài của cầu thủ Singapore, thủ môn Kampol phải rời xa cầu môn để phá bóng. Stewart chớp thời cơ rất nhanh đưa bóng vào khung thành trống từ khoảng cách hơn 30m mở tỷ số.

Thu gọn
18/08/2026 | 20:43

43'

Singapore có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số, khi Song Ui-young dứt điểm thoải mái đầu vòng cấm. Tiếc rằng, bóng đi vào đúng vị trí Kampol.

Thu gọn
18/08/2026 | 20:34

33'

Bóng được tạt bổng vào vòng cấm cho Ilhan Fandi bật cao đánh đầu buộc thủ thành Kampol phải đẩy bóng qua xà.

Thu gọn
18/08/2026 | 20:32

32'

Seksan băng xuống đánh bại thủ môn Izwan trong pha đối mặt. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
18/08/2026 | 20:29

28'

Singapore được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm có góc sút rộng. Tuy nhiên, cú sút kỹ thuật của Ilhan Fandi chưa thể gây khó cho thủ thành Kampol.

Thu gọn
18/08/2026 | 20:22

20'

Gustavsson và Teeraksak tỏ ra khá lợi hại trong các tình huống bứt tốc. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ hội rõ ràng cho tuyển Thái Lan.

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Singapore đang cố gắng tìm bàn thắng - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
18/08/2026 | 20:15

15'

Mặt sân xấu ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chơi bóng của cầu thủ hai đội. Jacob Mahler vừa tung cú đá chân trái trong vòng cấm Thái Lan bất thành.

Thu gọn
18/08/2026 | 20:11

10'

Singapore đang đẩy đội hình lên khá cao, tạo cơ hội cho Thái Lan thực hiện những tình huống chuyển đổi trạng thái phản công chớp nhoáng.

Thu gọn
18/08/2026 | 20:05

4'

Gustavsson xử lý khéo léo bên cánh phải rồi rẽ vào trong dứt điểm chân trái bị đội trưởng Singapore - Hariss Harun cản phá bằng đầu.

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Gustavsson tả xung hữu đột - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
18/08/2026 | 20:04

20h

Trận đấu bắt đầu.

Ngay trước giờ bóng lăn, cơn mưa lớn trút xuống Rajamangala khiến mặt sân nhiều chỗ sũng nước.

Thu gọn
18/08/2026 | 19:06

19h

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Đội hình ra sân Singapore - Ảnh: FAS
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Đội hình ra sân Thái Lan - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
18/08/2026 | 17:58

18h

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Đình Bắc đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn thắng - Ảnh: A.U
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18/08/2026 | 17:58

17h30

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Cầu thủ hai đội tập luyện trước trận - Ảnh: A.U
Thu gọn
18/08/2026 | 17:58

17h

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Thái Lan đang nắm giữ nhiều lợi thế - Ảnh: A.F
Thu gọn