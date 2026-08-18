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Đội hình ra sân
Thái Lan: Kampol, Tom Bihr, Pansa, Narubadin, Worachit, Wanchai, Sarach, Seksan, Picha Autra, Teerasak, Gustavsson.
Singapore: Izwan; R.Stewart, Hariss Harun, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shahiran, Song Ui-young, H.Stewart; Ilhan Fandi, Zulkifli.
Bàn thắng: Kakana 61' (pen) - H.Stewart 45', Pansa 65' (phản lưới)
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
HLV Singapore đã đẩy trung vệ Irfan Fandi lên đá tiền đạo để tận dụng chiều cao trong những tình huống bóng bổng.
80'
Teerasak có thêm cơ hội tốt để gỡ hòa. Thế nhưng, cú đá trong pha đối mặt thủ môn Irfan lại trúng cột dọc bật ra.
76'
Singapore đang gia tăng áp lực tìm bàn thứ 3. Irfan Fandi vừa vào sân thực hiện pha đánh đầu nguy hiểm.
67'
Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Teerasak xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá chân trái ở góc hẹp dội cột bật ra.
65'
Bàn thắng (1-2, Pansa phản lưới): Niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài 5 phút. Sau tình huống lộn xộn, Stewart căng ngang khó chịu khiến trung vệ Pansa phản lưới nhà.
61'
Bàn thắng (1-1, Kakana pen): Wanchai lao xuống tốc độ buộc Mahler phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Kakana dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho tuyển Thái Lan.
50'
HLV Hudson thực hiện 2 sự thay đổi đầu hiệp hai nhằm ổn định lối chơi cho tuyển Thái Lan.
Kết thúc hiệp 1
45'
Bàn thắng (0-1, Harhys Stewart): Sau đường chuyền dài của cầu thủ Singapore, thủ môn Kampol phải rời xa cầu môn để phá bóng. Stewart chớp thời cơ rất nhanh đưa bóng vào khung thành trống từ khoảng cách hơn 30m mở tỷ số.
43'
Singapore có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số, khi Song Ui-young dứt điểm thoải mái đầu vòng cấm. Tiếc rằng, bóng đi vào đúng vị trí Kampol.
33'
Bóng được tạt bổng vào vòng cấm cho Ilhan Fandi bật cao đánh đầu buộc thủ thành Kampol phải đẩy bóng qua xà.
32'
Seksan băng xuống đánh bại thủ môn Izwan trong pha đối mặt. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
28'
Singapore được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm có góc sút rộng. Tuy nhiên, cú sút kỹ thuật của Ilhan Fandi chưa thể gây khó cho thủ thành Kampol.
20'
Gustavsson và Teeraksak tỏ ra khá lợi hại trong các tình huống bứt tốc. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ hội rõ ràng cho tuyển Thái Lan.
15'
Mặt sân xấu ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chơi bóng của cầu thủ hai đội. Jacob Mahler vừa tung cú đá chân trái trong vòng cấm Thái Lan bất thành.
10'
Singapore đang đẩy đội hình lên khá cao, tạo cơ hội cho Thái Lan thực hiện những tình huống chuyển đổi trạng thái phản công chớp nhoáng.
4'
Gustavsson xử lý khéo léo bên cánh phải rồi rẽ vào trong dứt điểm chân trái bị đội trưởng Singapore - Hariss Harun cản phá bằng đầu.
20h
Trận đấu bắt đầu.
Ngay trước giờ bóng lăn, cơn mưa lớn trút xuống Rajamangala khiến mặt sân nhiều chỗ sũng nước.