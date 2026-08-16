“Tuyển Việt Nam đang đi theo một đồ thị khá đặc biệt. Trận ra quân gặp Timor Leste, chúng ta đá tốt. Sau đó, đang có một đà như vậy thì đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lại bị Singapore cầm hòa đầy thất vọng trên sân Mỹ Đình.

Chúng ta bước vào trận gặp Indonesia với nhiều áp lực và thậm chí bị xếp vào cửa dưới. Nhưng rồi tuyển Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng giòn giã, rất thuyết phục.

Tuy nhiên, khi trở về sân nhà gặp Campuchia thì nhà ĐKVĐ không chơi được như mong đợi, dù vẫn thắng nhưng có những thời điểm bế tắc và phải đến những phút cuối mới giải quyết được trận đấu.

Tuyển Việt Nam chưa ổn định ở vòng bảng. Ảnh: S.N

Rõ ràng, trong một nhịp chơi như vậy, tuyển Việt Nam không thể chủ quan. Tất nhiên cầu thủ vào sân luôn muốn thắng và có quyết tâm, nhưng trước từng đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt”, BLV Quang Huy đánh giá về màn thể hiện của tuyển Việt Nam ở 4 trận vừa qua tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Theo BLV Quang Huy, những thay đổi về con người cùng cách chơi của tuyển Việt Nam sẽ là yếu tố quan trọng mang về chiến thắng trong trận bán kết lượt đi với Malaysia.

“Tôi vẫn muốn tuyển Việt Nam qua từng trận đấu có sự thay đổi. Chẳng hạn như trận hòa Singapore, với một đội hình được giữ nguyên như vậy khiến đối phương có cơ sở để bắt bài. Đến khi gặp Indonesia, chúng ta thay một số cầu thủ trong đội hình xuất phát.

Indonesia chờ đợi tuyển Việt Nam có Quang Hải, Hoàng Hên, Xuân Son, nhưng bộ ba này lại không đá chính. Đội bạn phần nào bất ngờ trước cả lối chơi lẫn con người của đối thủ, dẫn đến thất bại.

Trong bối cảnh hiện tại, thành tích gần đây của tuyển Việt Nam trên sân khách là rất thuyết phục. Nhưng tôi vẫn mong muốn sự thận trọng không chỉ thể hiện bằng quyết tâm hay sức lực thi đấu, mà còn phải nằm ở mưu lược.

Tuyển Việt Nam có chiều sâu về lực lượng. Ảnh: S.N

Qua từng trận đấu, chúng ta phải có những điểm khác biệt để đối phương không thể lường trước. Hy vọng tuyển Việt Nam có những thay đổi, những điều chỉnh khiến Malaysia bất ngờ ngay trên sân nhà của họ.

Chắc chắn chúng ta không được chủ quan và cần có sự sáng tạo trong cách chơi, đồng thời tạo ra những yếu tố bất ngờ trước đối thủ”, BLV Quang Huy bày tỏ quan điểm.

“Đá lượt đi trên sân khách, tuyển Việt Nam có thể tính toán để tạo lợi thế, nhưng vì chỉ được nghỉ ba ngày nên việc xoay tua là cần thiết. Tất nhiên, một số vị trí thuộc trục quan trọng, nằm trong bộ khung của HLV Kim Sang Sik, có thể vẫn được giữ. Nhưng những vị trí khác thì nên có sự thay đổi”, BLV Quang Huy nói thêm.

Dự đoán về tỷ số trận đấu, BLV Quang Huy cho rằng dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng tuyển Việt Nam giành một kết quả hòa 1-1 cũng là có lợi trước khi trở về sân nhà. Chung cuộc đoàn quân của HLV Kim Sang Sang Sik sẽ giành chiến thắng và gặp Thái Lan trong trận chung kết như ở ASEAN Cup 2024.

Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Malaysia, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8.

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