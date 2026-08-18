Với bản lĩnh, kinh nghiệm cùng chiến thuật vô cùng hợp lý, "Voi chiến" đã quật ngã chủ nhà Singapore 3-1 trong trận lượt đi tại Kallang.

Singapore đối diện thử thách khó khăn lật ngược tình thế, khi buộc phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn trong cuộc tái đấu trên đất Bangkok.

Thái Lan thi đấu khôn ngoan trong trận bán kết lượt đi - Ảnh: ASEAN United

Nhiệm vụ dường như quá sức với đội bóng đảo quốc sư tử, bởi Thái Lan đang cho thấy phong độ tuyệt vời ở ASEAN Cup 2026 với chuỗi 5 trận toàn thắng.

Điều đáng nói, đoàn quân HLV Anthony Hudson càng chơi càng đáng gờm nhờ khả năng kết hợp ấn tượng giữa nhóm cầu thủ trẻ như Yotsakon, Teerasak và các cựu binh Sarach, Worachit hay Kampol.

Đá với Singapore lượt đi, Thái Lan không cần kiểm soát bóng quá nhiều, những vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng những đòn phản công sắc lẹm.

Dù có lợi thế dẫn 2 bàn cách biệt, HLV Hudson muốn đàn “Voi chiến” duy trì sự tập trung cao nhất để chính thức đoạt vé vào chung kết.

Trước cuộc tái đấu, nhà cầm quân người Anh tiết lộ: "Chúng tôi tuyệt đối không được phép chủ quan. Toàn đội phải bước vào trận đấu với tâm thế tỷ số đang là 0-0, nhập cuộc cường độ cao và khát khao chiến thắng tuyệt đối.

Tôi cảm thấy may mắn vì sở hữu tập thể cầu thủ chất lượng. Họ làm việc chăm chỉ từ đầu nên mang lại cho tôi sự tự tin lớn. Đó là lợi thế để Thái Lan có thể thực hiện một số thay đổi nhân sự.

Teerasak (14) là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công Thái Lan - Ảnh: ASEAN United

Một vài cầu thủ sẽ được trao cơ hội làm mới đội hình. Nhưng dù ai vào sân, tôi không nghĩ chất lượng thi đấu sẽ giảm, bởi bản thân hoàn toàn tin tưởng vào tập thể này."

Chiến thắng Singapore giúp Hudson kéo dài chuỗi bất bại kể từ khi dẫn dắt tuyển Thái Lan lên con số 11. Vòng bảng diễn ra hoàn hảo, nơi họ toàn thắng và không để thủng lưới.

Pha lập công của Ilhan Fandi phút 84 trận lượt đi mới là lần đầu tiên thủ môn Kampol bị đánh bại tại ASEAN Cup 2026.

Sẵn lợi thế dẫn bàn cùng điểm tựa sân nhà Rajamangala, Thái Lan tràn trề cơ hội kỳ thứ 3 liên tiếp lọt vào chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Thái Lan: Kampol, Manuel Tom Bihr, Pansa, Oussâm, Narubadin, Worachit, Kakana, Seksan Ratree, Saelao, Mamah, Teerasak.

Singapore: Izwan; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shawal, Song Ui-young, Stewart; Ilhan Fandi.