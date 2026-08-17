“Thái Lan phải đặc biệt thận trọng trong trận bán kết lượt về gặp Singapore, bởi hai cầu thủ quan trọng đang mang một thẻ vàng”, Siam Sport cảnh báo.

“Nếu nhận thêm thẻ ở trận đấu này, họ sẽ bị treo giò ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026”.

Burapha có nguy cơ bị treo giò ở lượt đi chung kết. Ảnh: FAT

Thái Lan và Việt Nam đều có lợi thế thắng cách biệt 2 bàn ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 - lần lượt trước Singapore và Malaysia.

Kịch bản chung kết nhiều khả năng là trận đấu lớn nhất bóng đá Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam.

Khi đó, Thái Lan đá lượt đi chung kết trên sân nhà. Hiện tại, “Voi chiến” có phong độ tốt với 5 trận toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần.

“Ở trận bán kết lượt về, tuyển Thái Lan đang nắm lợi thế lớn, nhưng Anthony Hudson phải tính toán nhân sự cẩn thận”, Siam Sport viết trước trận tái đấu Singapore (20h ngày 18/8).

“Bởi hai cầu thủ quan trọng là đội trưởng Sarach Yooyen, tiền vệ giàu kinh nghiệm, và tiền đạo trẻ Yotsakorn Burapha đều đã nhận thẻ vàng ở bán kết lượt đi.

Sarach cũng trong hoàn cảnh tương tự. Ảnh: FAT

Vì vậy, nếu nhận thêm 1 thẻ vàng ở lượt về và Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc, cả hai sẽ bị treo giò, không thể tham dự trận chung kết lượt đi vào thứ Bảy, ngày 22/8”.

Burapha thi đấu 4 trận tại ASEAN Cup 2026, ghi 2 bàn thắng. Sarach góp mặt trong cả 5 trận, với 1 bàn và 2 kiến tạo.

Theo điều lệ giải, mỗi đội được thay tối đa 5 cầu thủ trong 3 lượt thay người, không tính thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Luật bàn thắng sân khách không được áp dụng.

Nếu tổng tỷ số sau hai lượt trận hòa, hai đội sẽ đá thêm 30 phút hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại, vé vào chung kết sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

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