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Hà Nội ngược dòng không tưởng
Sau hiệp 1 không bàn thắng ở Hàng Đẫy, với thế trận tẻ nhạt, Charles Atshimene bất ngờ “mở tài khoản” trong mùa giải V-League 2026/27, giúp Hà Tĩnh vươn lên bằng cú sút xa đưa bóng dội cột dọc vào lưới.
Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng lối đá hoàn toàn bế tắc. Hà Tĩnh kéo đội hình xuống thấp không để lộ khoảng trống nào.
Đội chủ nhà thêm bất lợi khi Adriel có hành vi phi thể thao khi liên tục đá vào người Luiz Antonio sau pha va chạm. Trọng tài chỉ rút thẻ vàng khiến Hà Tĩnh phản đối.
Tuy nhiên, hành vi của Adriel không thoát khỏi VAR. Trọng tài Đỗ Khánh Nam xem lại màn hình và xóa thẻ vàng để rút thẻ đỏ.
Ngay khi vừa mất người, Hà Nội bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số nhờ công của Hồ Thanh Minh.
Chỉ 3 phút sau, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị ghi bàn thứ 2. Đây là trận thắng ngược thứ hai liên tiếp của thầy trò Harry Kewell, giúp đại diện thủ đô có 15 điểm và vượt qua chính Hà Tĩnh.
Thông tin trận đấu:
Bàn thắng:
Hà Nội FC: Thanh Minh 83', 86'.
Hà Tĩnh: Atshimene 57'.
Thẻ đỏ: Adriel 82'.
Đội hình xuất phát:
Hà Nội FC: 1. Quan Văn Chuẩn (thủ môn), 6. Kevin Antonio Felida, 9. Aymeric Faurand Tournaire (đội trưởng), 10. Nguyễn Văn Quyết, 14. Nguyễn Hai Long, 16. Nguyễn Thành Chung, 22. Nguyễn Công Nhật, 23. Nguyễn Văn Tùng, 35. Ferreira da Silva, 36. Iuval Sade, 88. Đỗ Hùng Dũng.
HLV: Harry Kewell.
Dự bị: Văn Trường, Thanh Minh, Xuân Tú, Đình Hai, Đức Anh, Anh Tiệp, Đình Hải (thủ môn), Văn Thắng, Patrick.
Hà Tĩnh: 1. Nguyễn Thanh Tùng (thủ môn), 2. Vương Văn Huy, 5. Vũ Viết Triều, 6. Helerson Mateus, 8. Nguyễn Trọng Hoàng (đội trưởng), 9. Daniel Floro da Silva, 17. Trần Văn Bửu, 19. Ngô Văn Lương, 26. Bùi Văn Đức, 88. Luiz Antonio, 90. Charles Atshimene.
HLV: Phan Như Thuật.
Dự bị: Bá Sang, Duy Thường, Văn Hiệp, Quang Nam, Tiến Đạt, Ian Mai, Văn Tiến (thủ môn), Văn Tâm, Quốc Dân.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Hà Tĩnh:
90'+6
Hết giờ! Hà Nội 2-1 Hà Tĩnh!
Đội khách vượt lên trước. Trong ít phút cuối, khi phải đá với 10 người, Hà Nội bất ngờ ngược dòng với cú đúp trong 3 phút của Hồ Thanh Minh.
90'+5
Không vào! Hà Tĩnh dàn xếp bài bản, Quốc Dân bật cao đánh đầu về cột xa, Thành Chung có mặt cứu thua cho chủ nhà.
90'+1
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'+1
Không có phạt đền. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục sau khi nghe tư vấn tổ VAR.
90'+1
VAR vào cuộc kiểm tra khả năng phạt đền cho Hà Tĩnh.
90'
Bóng được rót vào vòng cấm chủ nhà nhưng không có cầu thủ áo đỏ nào có thể dứt điểm.
86'
Bàn thắng! 2-1 cho Hà Nội FC (Hồ Thanh Minh)! Trong pha phạt góc, Thanh Minh bật cao gần như dừng một khoảnh khắc trên không, thực hiện cú đánh đầu rất đẹp hạ Thanh Tùng.
85'
Cơ hội! Sau pha bóng bật ra, Luiz Antonio không bị ai kèm vung chân nhanh nhưng bóng đi vọt xà ngang.
83'
Bàn thắng! 1-1 cho Hà Nội FC (Hồ Thanh Minh)! Xuân Tú tạt ngang từ cánh trái, Andrew Jung bình tĩnh xử lý giữa vòng vây áo đỏ, Thanh Minh có mặt sút nhanh vào lưới.
82'
Thẻ đỏ! Sau khi nghe tư vấn VAR và theo dõi trực tiếp màn hình, trọng tài xóa thẻ vàng, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Adriel.
79'
Adriel có hành vi phi thể thao sau tình huống va chạm với Luiz Antonio - vừa dùng đầu gối lẫn mũi giày đá vào bụng đối thủ. Trọng tài rút thẻ vàng, Hà Tĩnh không hài lòng.
73'
Nguy hiểm! Thành Chung mắc sai lầm, Atshimene nhanh chân tung cú sút nhưng bóng đi nhẹ không gây khó khăn cho Văn Chuẩn.
71'
Hà Tĩnh lùi cả đội hình về sân nhà. Hà Nội cầm bóng nhưng không tìm thấy khoảng trống và rất bế tắc.
64'
Cơ hội! Sau quả treo bóng, Văn Tùng bật cao đánh đầu nhưng Thanh Tùng phán đoán chính xác dễ dàng bắt gọn.
62'
Nguy hiểm! Hà Nội dàn xếp tấn công đẹp mắt, Văn Quyết băng vào vòng cấm khống chế trước khi sút góc hẹp vọt xà ngang.
61'
Không vào! Sau tình huống bật ra, Hùng Dũng khống chế rồi tung cú vô lê ngoài vòng cấm, Iuval Sade nỗ lực lao vào nhưng không thể chạm và bóng đi chệch cột trong gang tấc.
57'
Bàn thắng! 1-0 cho Hà Tĩnh (Charles Atshimene)! Trong tình huống bình thường, Atshimene bị hậu vệ chủ nhà theo kèm bất ngờ sút gần 40 mét, bóng đập đất vượt tầm với của Văn Chuẩn, bật cột dọc vào lưới.
56'
Daniel nhận thấy Văn Chuẩn dâng lên quá cao, tung cú sút từ giữa sân nhưng không chính xác.
52'
Hà Tĩnh có pha tấn công rất hay, nhưng Daniel xử lý chậm nên đường chuyền sau cùng của Văn Đức dễ dàng bị hóa giải.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Cả hai đội đều có những điều chỉnh nhân sự. Riêng Hà Nội buộc phải rút Hai Long sau khi anh bị đau trong hiệp 1.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Hà Nội 0-0 Hà Tĩnh!
Hà Nội cầm bóng nhiều nhưng thi đấu bế tắc, không có cơ hội thực sự rõ ràng. Ngược lại, Quan Văn Chuẩn có pha cứu thua giúp chủ nhà sạch lưới.
45'+2
Không vào! Hùng Dũng tạt chính xác, Văn Quyết không cần bật nhảy thực hiện cú đánh đầu đi thẳng vị trí mà Thanh Tùng đã đứng sẵn.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
41'
Hai Long đột phá vào vòng cấm nhưng không vượt qua được Luiz Antonio có sức càn lướt rất tốt.
39'
Không vào! Sau quả tạt bên cánh trái của Công Nhật, Văn Tùng bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Hà Tĩnh.
33'
Cơ hội! Sau pha phối hợp biên phải với Hùng Dũng, Văn Quyết treo bóng nhưng Hai Long không thể chạm đầu.
26'
Sau tình huống pressing của Hà Tĩnh, đội trưởng Trọng Hoàng dứt điểm không thành công.
24'
Trọng Hoàng bị cầu thủ chủ phà phạm lỗi. Anh vẫn đứng lên phát triển pha đá phạt.
20'
Không vào! Hà Tĩnh có pha tấn công rất tốt, Văn Đức dâng cao bên cánh trái, thực hiện pha căng ngang để Charles Atshimene ập vào dứt điểm nhưng Quan Văn Chuẩn cứu thua xuất thần.
19'
Trận đấu đang có nhiều tình huống gián đoạn. Luiz Antonio là người vừa phạm lỗi. Hai đội chưa có pha bóng đáng chú ý nào.
Thống kê
Trong 7 lần gần nhất hai đội gặp nhau ở V-League, có 5 trận kết thúc với tỷ số hòa. Còn lại mỗi đội có 1 chiến thắng.
12'
Hai Long bị đau sau pha va chạm với đối thủ. Trọng tài yêu cầu cầu thủ của Hà Nội rời sân 1 phút.
9'
Trọng tài giữ nguyên thẻ vàng với Daniel sau khi nghe tư vấn từ tổ VAR.
8'
VAR kiểm tra tình huống Daniel phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ chủ nhà bằng gầm giày.
6'
Quả tạt của Văn Quyết ở gần điểm phạt góc bên cánh trái đi thẳng vào tay thủ môn Thanh Tùng.
4'
Hà Nội chủ động cầm bóng. Tuy vậy, trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá chậm.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Tính đến trước khi vòng 9 diễn ra, chỉ có Hà Nội và HAGL là chưa có trận hòa nào tại V-League 2026/27.
Hà Nội là đội duy nhất trong nhóm từ hạng 9 trở lên có hiệu số âm (11 bàn, 13 lần thủng lưới).