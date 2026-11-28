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Hà Nội ngược dòng không tưởng

Sau hiệp 1 không bàn thắng ở Hàng Đẫy, với thế trận tẻ nhạt, Charles Atshimene bất ngờ “mở tài khoản” trong mùa giải V-League 2026/27, giúp Hà Tĩnh vươn lên bằng cú sút xa đưa bóng dội cột dọc vào lưới.

Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng lối đá hoàn toàn bế tắc. Hà Tĩnh kéo đội hình xuống thấp không để lộ khoảng trống nào.

Thanh Minh trở thành người hùng của Hà Nội. Ảnh: HNFC

Đội chủ nhà thêm bất lợi khi Adriel có hành vi phi thể thao khi liên tục đá vào người Luiz Antonio sau pha va chạm. Trọng tài chỉ rút thẻ vàng khiến Hà Tĩnh phản đối.

Tuy nhiên, hành vi của Adriel không thoát khỏi VAR. Trọng tài Đỗ Khánh Nam xem lại màn hình và xóa thẻ vàng để rút thẻ đỏ.

Ngay khi vừa mất người, Hà Nội bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số nhờ công của Hồ Thanh Minh.

Chỉ 3 phút sau, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị ghi bàn thứ 2. Đây là trận thắng ngược thứ hai liên tiếp của thầy trò Harry Kewell, giúp đại diện thủ đô có 15 điểm và vượt qua chính Hà Tĩnh.

Thông tin trận đấu:

Bàn thắng:

Hà Nội FC: Thanh Minh 83', 86'.

Hà Tĩnh: Atshimene 57'.

Thẻ đỏ: Adriel 82'.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: 1. Quan Văn Chuẩn (thủ môn), 6. Kevin Antonio Felida, 9. Aymeric Faurand Tournaire (đội trưởng), 10. Nguyễn Văn Quyết, 14. Nguyễn Hai Long, 16. Nguyễn Thành Chung, 22. Nguyễn Công Nhật, 23. Nguyễn Văn Tùng, 35. Ferreira da Silva, 36. Iuval Sade, 88. Đỗ Hùng Dũng.

HLV: Harry Kewell.

Dự bị: Văn Trường, Thanh Minh, Xuân Tú, Đình Hai, Đức Anh, Anh Tiệp, Đình Hải (thủ môn), Văn Thắng, Patrick.

Hà Tĩnh: 1. Nguyễn Thanh Tùng (thủ môn), 2. Vương Văn Huy, 5. Vũ Viết Triều, 6. Helerson Mateus, 8. Nguyễn Trọng Hoàng (đội trưởng), 9. Daniel Floro da Silva, 17. Trần Văn Bửu, 19. Ngô Văn Lương, 26. Bùi Văn Đức, 88. Luiz Antonio, 90. Charles Atshimene.

HLV: Phan Như Thuật.

Dự bị: Bá Sang, Duy Thường, Văn Hiệp, Quang Nam, Tiến Đạt, Ian Mai, Văn Tiến (thủ môn), Văn Tâm, Quốc Dân.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Hà Tĩnh: