Video highlights Thanh Hóa 1-0 Đồng Nai:

Đội chủ nhà Thanh Hóa nhập cuộc chủ động nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Đồng Nai. Phút 34, đội khách suýt mở tỷ số khi cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.

Niềm vui của các cầu thủ Thanh Hóa - Ảnh: VPF

Bước sang hiệp hai, Đồng Nai được hưởng phạt đền ở phút 52, nhưng trọng tài hủy quyết định sau khi tham khảo VAR.

Phút 58, Saliou Guindo tận dụng pha dứt điểm lỗi của đồng đội, bắt vô-lê cận thành tung lưới Đồng Nai, khai thông thế bế tắc.

Phút 84, Trọng Phú đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chung cuộc, Thanh Hóa thắng 1-0, qua đó khiến đội bóng của Công Phượng chôn chân ở vị trí cuối bảng BXH LPBank V-League 2026/27.

Ghi bàn:

Thanh Hóa: Saliou Guindo (58')

Đội hình ra sân

Thanh Hóa: Nguyễn Thanh Diệp (25, thủ môn), Saliou Guindo (9), Nguyễn Đình Huyền (16), Nguyễn Văn Tùng (17), Damoth Thongkhamsavath (22), Đoàn Ngọc Hà (29), Di Mateo Lovric (35), Đoàn Tuấn Cảnh (39), Trương Đức Mạnh (58), Abdurakhmanov O. Alisherovich (77, đội trưởng), Matheus Montero Martins (98).

Đồng Nai: Phạm Văn Phong (17, thủ môn), Vulić Miloš (7), Ivan Virgil Andrei (9), Nguyễn Quốc Lộc (14), Nguyễn Hữu Tuấn (15, đội trưởng), Nguyễn Văn Đức (18), Lưu Tự Nhân (Ngọc Lâm 22'), Jović Filip (22), Đoàn Hải Quân (27), Nguyễn Đức Cường (30), Bùi Tiến Dụng (68).

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