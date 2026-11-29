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Video highlights Thanh Hóa 1-0 Đồng Nai:
Đội chủ nhà Thanh Hóa nhập cuộc chủ động nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Đồng Nai. Phút 34, đội khách suýt mở tỷ số khi cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.
Bước sang hiệp hai, Đồng Nai được hưởng phạt đền ở phút 52, nhưng trọng tài hủy quyết định sau khi tham khảo VAR.
Phút 58, Saliou Guindo tận dụng pha dứt điểm lỗi của đồng đội, bắt vô-lê cận thành tung lưới Đồng Nai, khai thông thế bế tắc.
Phút 84, Trọng Phú đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Chung cuộc, Thanh Hóa thắng 1-0, qua đó khiến đội bóng của Công Phượng chôn chân ở vị trí cuối bảng BXH LPBank V-League 2026/27.
Ghi bàn:
Thanh Hóa: Saliou Guindo (58')
Đội hình ra sân
Thanh Hóa: Nguyễn Thanh Diệp (25, thủ môn), Saliou Guindo (9), Nguyễn Đình Huyền (16), Nguyễn Văn Tùng (17), Damoth Thongkhamsavath (22), Đoàn Ngọc Hà (29), Di Mateo Lovric (35), Đoàn Tuấn Cảnh (39), Trương Đức Mạnh (58), Abdurakhmanov O. Alisherovich (77, đội trưởng), Matheus Montero Martins (98).
Đồng Nai: Phạm Văn Phong (17, thủ môn), Vulić Miloš (7), Ivan Virgil Andrei (9), Nguyễn Quốc Lộc (14), Nguyễn Hữu Tuấn (15, đội trưởng), Nguyễn Văn Đức (18), Lưu Tự Nhân (Ngọc Lâm 22'), Jović Filip (22), Đoàn Hải Quân (27), Nguyễn Đức Cường (30), Bùi Tiến Dụng (68).
90'+6
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Thanh Hóa.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
84'
Trọng Phú đưa được bóng vào lưới của Đồng Nai FC nhưng VAR xác định đã có lỗi việt vị của cầu thủ Thanh Hóa.
78'
Ngay sau khi cầu thủ Thanh hóa kết thúc dội xà ngang khung thành, Đồng Nai đáp trả nhưng cú dứt điểm của Ivan Virgil lại quá hiền đối với thủ môn Thanh Diệp.
70'
Các cầu thủ khách Đồng Nai vẫn đang nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số nhưng chưa thành công.
58'
Thanh Hóa mở tỷ số
Saliou Guindo tận dụng cơ hội từ pha dứt điểm lỗi của đồng đội để bắt vô-lê cận thành tung lưới đội khách Đồng Nai, mở tỷ số cho cho Thanh Hóa.
52'
Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho Đồng Nai được hưởng quả phạt đền, trong tình huống đội khách đá phạt góc khi Jović Filip ngã trong vòng cấm Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR trọng tài hủy quyết định này.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
40'
Thanh Hóa đáp trả, tuy nhiên Di Mateo Lovric lại dứt điểm đi vọt xà ngang trong tình huống đối mặt với thủ môn Văn Phong.
34'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Đồng Nai, cú dứt điểm của cầu thủ đội khách đưa bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Thanh Diệp. Pha kết thúc sau đó không thắng được "người gác đền" của đội bóng xứ Thanh.
30'
Quốc Lập bên phía Đồng Nai khiến CĐV chủ nhà Thanh Hóa thót tim khi tung cú sút xa khiến thủ môn Thanh Diệp vất vả cản phá.
22'
Lưu Tự Nhân dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, Ngọc Lâm được HLV Việt Thắng đưa vào thế chỗ.
16'
Các học trò của HLV Việt Thắng đáp trả mạnh mẽ, từ tình huống cố định bên cánh phải, Lưu Tự Nhân đánh đầu chiến thuật nhưng không cầu thủ khách nào có thể dứt điểm cận thành.
13'
Thanh Hóa có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, Montero Martins kết thúc từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Văn Phong bắt "ói bóng". May cho Đồng Nai khi thủ môn này kịp thời làm chủ tình hình.
6'
Được đánh giá cao hơn, các cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa chủ động triển khai lối chơi tấn công. Bên kia chiến tuyến, CLB Đồng Nai tỏ ra thận trong trong cách tiếp cận trận đấu.
17h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h40
Cầ thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
16h20
Thanh Hóa tiếp đón Đồng Nai lúc 17h00 ngày 29/11, thuộc vòng 9 V.League 2026/27, với mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.
Sau khi đánh bại HAGL 2-1, thầy trò HLV Kim Young Chul có thêm sự tự tin. Đội bóng xứ Thanh hiện đứng thứ bảy với 12 điểm sau tám vòng đấu, ghi 11 bàn và thủng lưới 11 lần.
Trong khi đó, Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải đầu tiên tại V.League. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới có bốn điểm, đứng cuối bảng sau thất bại 1-3 trước Hà Nội.
Thanh Hóa thiếu Nguyễn Bá Tiến vì án treo giò, còn Đồng Nai bỏ ngỏ khả năng ra sân của Công Phượng.
Với lợi thế sân nhà cùng phong độ khởi sắc, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn và có cơ hội giành trọn ba điểm.