Trận derby ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC kết thúc với chiến thắng dành cho đội chủ nhà.
Cuộc chiến diễn ra khá sôi động ngay từ khi bóng lăn. Đỗ Hùng Dũng với cú vô lê tuyệt đẹp đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Thể Công Viettel.
Phía bên kia, cột dọc cũng cứu thua cho Hà Nội sau tình huống đánh đầu dũng mãnh của Kyle Colonna.
Những phút đầu tiên hiệp 2 là sự áp đảo của Hà Nội, khi Luiz Fernando thực hiện các pha xử lý kỹ thuật mang về một số cơ hội rõ nét.
Khác biệt được tạo ra trong những phút cuối. Sự phối hợp giữa những người Brazil mang về bàn thắng quan trọng cho Thể Công Viettel: Lucao kiến tạo, Pedro Henrique dứt điểm.
Kết quả này khiến chiếc ghế của HLV Teguramori Makoto lung lay. Trước khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia, Hà Nội FC vẫn chưa biết thắng tại V-League 2025/26.
Ghi bàn: Pedro Henrique 79'.
Đội hình xuất phát:
Thể Công Viettel: Văn Việt; Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Nata, Hữu Thắng, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique.
Hà Nội: Văn Hoàng; Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Công Nhật, Văn Thắng, Luiz Fernando, Hai Long, Văn Quyết, Maranhao, Tuấn Hải.
90'+11
Kết thúc! Thể Công Viettel 1-0 Hà Nội FC!
Khoảnh khắc tỏa sáng của Lucao và Pedro Henrique giúp Thể Công Viettel tạo khác biệt trước Hà Nội trong trận derby thủ đô.
Sân Bình Phước
Trong trận đấu cùng giờ trên sân Bình Phước, Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Becamex TP.HCM 3-1 để bước vào vòng sau.
90'+6
Không vào! Tiến Anh tạt từ cánh phải, cầu thủ dự bị Bùi Văn Đức thoải mái đánh đầu trong thế không bị kèm đi chệch cột dọc khung thành Hà Nội.
90'+5
Cơ hội! Tuấn Hải xoay người trong vòng cấm và tung cú sút vọt xà ngang.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
85'
HLV Teguramori Makoto đưa ra nhiều thay đổi nhân sự và chiến thuật để tìm kiếm bàn gỡ.
79'
Bàn thắng! Thể Công Viettel dẫn 1-0! Pedro Henrique! Màn phối hợp của những người Brazil: Lucao chọc khe tuyệt đẹp, Pedro xâm nhập vòng cấm dứt điểm hiểm hóc đánh bại Văn Hoàng.
72'
Không vào! Hai Long tỉa bóng vào vòng cấm, Tuấn Hải băng lên sút rất nhanh nhưng lực không mạnh đi trúng chân thủ môn Văn Việt.
68'
Hai Long xâm nhập vòng cấm với tốc độ ấn tượng, vượt qua Kyle Colonna và căng ngang nhưng không có cầu thủ áo vàng nào dứt điểm.
66'
Hai Long bứt phá tốc độ trong pha phản công nhanh, Văn Quyết kiến tạo, Tuấn Hải vượt qua Nhật Nam tung cú sút chìm đi chệch cột dọc.
64'
Trận đấu diễn ra sôi động. Cả hai đội đều muốn ghi bàn thay vì phải đá luân lưu.
58'
Nguy hiểm! Sau tình huống bứt lên kỹ thuật và tốc độ của Luiz Fernando ở trung lộ, Văn Quyết tung cú sút rất căng nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Văn Việt.
55'
Không vào! Luiz Fernando đột phá vào vòng cấm, thực hiện cú sút góc hẹp rất bất ngờ, Văn Việt kịp phản xạ cứu thua cho Thể Công Viettel.
55'
Sau ít phút gián đoạn, trận đấu tiếp tục. Văn Hoàng vẫn có thể thi đấu.
52'
Văn Hoàng băng lên cản phá bóng trên vạch 16m50, va chạm mạnh với Lucao và rất đau. Đội ngũ y tế phải vào sân chăm sóc cho thủ môn của Hà Nội.
50'
Maranhao tung cú sút từ xa, sau nỗ lực đột phá của Hai Long, nhưng bị mất trụ nên đưa bóng lên trời.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Thể Công Viettel 0-0 Hà Nội!
45 phút đầu trận derby thủ đô khép lại mà chưa có bàn thắng được ghi. Xà ngang và cột dọc đã từ chối bàn thắng của cả hai đội.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
Sân Hà Tĩnh
Trên sân Hà Tĩnh, bàn thắng của Phạm Văn Long ở phút 97 giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Quảng Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0.
42'
Trong thời gian cuối hiệp 1, Thể Công Viettel cầm bóng chủ động và có nhiều cơ hội hơn. Hà Nội lùi đội hình xuống thấp phòng ngự.
40'
Không vào! Nata tiếp bóng đẳng cấp, thực hiện pha xoay người dễ dàng loại Maranhao và tung cú sút chân trái trong vòng cấm, bóng bay cao hơn xà ngang.
35'
Thể Công Viettel tấn công biên phải, Nata dứt điểm bóng chạm hậu vệ bật ra.
30'
Cột dọc! Trong pha dàn xếp đá phạt của Thể Công Viettel, Kyle Colonna bật cao đánh đầu hạ Văn Hoàng như bóng chạm cột dọc.
Ở tình huống tiếp theo, Pedro Henrique đánh đầu bị Văn Hoàng phản xạ cứu thua.
25'
Khuất Văn Khang đá phạt treo bóng vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Hà Nội dễ dàng hóa giải.
22'
Thể Công Viettel gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Ngược lại, các pha phản công của Hà Nội tạo được nhiều nguy hiểm.
16'
Văn Quyết tạt bóng từ cánh trái, Hai Long dứt điểm nhưng không nguy hiểm.
9'
Văn Hoàng có phản xạ tuyệt vời cản cú đá cận thành của Viết Tú. Dù vậy, Thể Công Viettel đã mắc lỗi việt vị.
7'
Sau khi liên tục bị ép sân, Thể Công Viettel cố gắng kiểm soát bóng để giữ thế trận. Trương Tiến Anh có pha áp sát vòng cấm, nhưng thủ môn Văn Hoàng dễ dàng xử lý bóng.
3'
Nguy hiểm! Hà Nội có pha dàn xếp đẹp mắt, Luiz Fernando ngoặt bóng tạo khoảng trống rồi sút chân trái từ ngoài vòng cấm đi vọt xà ngang.
2'
Xà ngang! Hà Nội tấn công nhanh, Hai Long căng ngang từ cánh trái gây khó chịu, bóng bật ra rìa vòng cấm và Hùng Dũng thực hiện pha vô lê đập xà ngang.
1'
Trận đấu bắt đầu.