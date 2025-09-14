Trận derby ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC kết thúc với chiến thắng dành cho đội chủ nhà.

Cuộc chiến diễn ra khá sôi động ngay từ khi bóng lăn. Đỗ Hùng Dũng với cú vô lê tuyệt đẹp đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Thể Công Viettel.

Phía bên kia, cột dọc cũng cứu thua cho Hà Nội sau tình huống đánh đầu dũng mãnh của Kyle Colonna.

Pedro Henrique ghi bàn duy nhất của trận derby - Ảnh: SN

Những phút đầu tiên hiệp 2 là sự áp đảo của Hà Nội, khi Luiz Fernando thực hiện các pha xử lý kỹ thuật mang về một số cơ hội rõ nét.

Khác biệt được tạo ra trong những phút cuối. Sự phối hợp giữa những người Brazil mang về bàn thắng quan trọng cho Thể Công Viettel: Lucao kiến tạo, Pedro Henrique dứt điểm.

Kết quả này khiến chiếc ghế của HLV Teguramori Makoto lung lay. Trước khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia, Hà Nội FC vẫn chưa biết thắng tại V-League 2025/26.

Ghi bàn: Pedro Henrique 79'.

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt; Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Nata, Hữu Thắng, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique.

Hà Nội: Văn Hoàng; Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Công Nhật, Văn Thắng, Luiz Fernando, Hai Long, Văn Quyết, Maranhao, Tuấn Hải.