Quang Hải lập công, CAHN vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm vòng 6 LPBank V-League. Kết quả này giúp thầy trò HLV Polking thêm tự tin trước trận ra quân ở AFC Champions League Two.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2025/26 mới nhất
Tiền vệ Hoàng Đức ghi bàn góp công vào chiến thắng 4-2 cho Ninh Bình ngay trên sân Việt Trì của Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó giành vé đi tiếp ở Cúp Quốc gia năm nay.
Trần Gia Bảo ghi bàn, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 cho HAGL ngay trên sân Thanh Hóa, cùng tấm vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26.
Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 4 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.