Thực trạng đáng báo động

Hiệu suất ghi bàn là vấn đề nổi cộm nhất của U23 Việt Nam xuyên suốt các giải đấu gần đây, từ U23 Đông Nam Á cho đến vòng loại U23 châu Á và đang khiến ông Kim Sang Sik thực sự đau đầu.

Về kết quả chung cuộc, U23 Việt Nam vẫn thắng hay vô địch, nhưng để xuyên thủng mành lưới các đối thủ (kể cả yếu hơn rất nhiều) lại vô cùng chật vật, hoặc bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Hàng công U23 Việt Nam vẫn gây thất vọng từ giải Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Hữu Hà

Đi kèm với đó là khả năng kiến tạo và sự sáng tạo ở hàng tiền vệ còn nhiều hạn chế. Khi đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự, U23 Việt Nam thường xuyên bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành.

Các tiền vệ, dù kiểm soát bóng tốt, nhưng lại thiếu đi những đường chuyền "đột biến” một cách thường xuyên khiến lối chơi áp đặt, kiểm soát thế trận mà U23 Việt Nam tạo ra là… khá vô nghĩa.

Thực trạng này nếu không có sự cải thiện triệt để, những mục tiêu lớn hơn như giành HCV SEA Games hay tiến sâu tại VCK U23 châu Á sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Ai sẽ giúp HLV Kim Sang Sik giải bài toán khó?

Nhìn vào những gì đang có, từ lực lượng hiện tại của U23 Việt Nam cho đến bức tranh toàn cảnh của V-League, bài toán về hiệu suất ghi bàn và khả năng sáng tạo không dễ để giải quyết.

Các tiền đạo nội trong việc giành suất đá chính vốn chẳng dễ dàng thì việc những chân sút trẻ U23 khó đến đâu ở V-League không cần phải nói.

Bài toán hàng công cần phải được HLV Kim Sang Sik giải nếu muốn thành công ở SEA Games hay VCK U23 châu Á vào năm sau

Trong bối cảnh đó, người hâm mộ đang đặt niềm tin rất lớn vào Trần Thành Trung – cầu thủ Việt kiều đang khoác áo Ninh Bình như một cứu cánh cho hàng tiền vệ đang quá thiếu ý tưởng, tính sáng tạo ở U23 Việt Nam.

Hy vọng này có cơ sở, tuy nhiên Thành Trung vẫn cần thời gian để hiểu, hoà nhập với bóng đá Việt Nam, có nghĩa tiền vệ này đang chỉ đóng vai trò như “cứu cánh” tiềm năng thay vì tức thì.

Từ nay tới thời hạn gửi danh sách sơ bộ (khoảng 50 cầu thủ) cho BTC SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm thời gian để đánh giá Thành Trung cũng như các tài năng trẻ khác. Trông đợi cầu thủ Việt kiều này sẽ nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp, trở thành lời giải cho bài toán mà ông Kim Sang Sik đối mặt.

Còn bằng không, có lẽ buộc ông Kim Sang Sik phải... tự cứu mình bằng cách thực hiện những thay đổi mang tính hệ thống hơn: cải thiện chiến thuật tấn công để tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn, rèn luyện kỹ năng dứt điểm chuyên biệt cho các cầu thủ, và có thể là mạnh dạn thử nghiệm những sơ đồ, lối chơi mới.

U23 Việt Nam bắt buộc phải thay đổi, nếu không có thể các mục tiêu sắp tới tại SEA Games hay VCK U23 châu Á khó mà thành.