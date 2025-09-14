Ngay ở trận mở màn Cúp Quốc gia 2025/26, hai "ông lớn" của bóng đá Việt Nam là Thể Công Viettel và Hà Nội FC phải loại nhau để giành vé đi tiếp. Cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy tối 14/9 trở thành tâm điểm khi hai đội đều sở hữu lực lượng mạnh và có tham vọng lớn ở mùa giải năm nay.

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải mới với thành tích tốt. Đội bóng áo lính hiện đang xếp thứ 3 trên BXH V-League, đứng sau CAHN và Ninh Bình. So với năm ngoái, đoàn quân của HLV Popov được đánh giá chất lượng hơn khi sở hữu nhiều ngôi sao, cả nội binh, ngoại binh cũng như cầu thủ Việt kiều.

Ở 3 trận vừa qua tại V-League, những tân binh như Kyle Colonna, Lucao, Damian Vũ Thanh An tỏa sáng, ghi dấu ấn trong những chiến thắng của Thể Công Viettel. Sự hòa nhập nhanh của các cầu thủ này giúp HLV Popov có thể chuẩn bị nhiều phương án cho mỗi trận đấu.

Thể Công Viettel đang có phong độ cao. Ảnh: S.N

Với đội hình có chiều sâu và chạy đà ổn ở V-League, Thể Công Viettel rất tự tin đấu với Hà Nội FC ngày mở màn Cúp Quốc gia. Đặc biệt, HLV Popov là người có nhiều kinh nghiệm và rất có duyên với sân chơi này, khi từng giúp Thanh Hóa 2 lần liên tiếp đăng quang.

Trái ngược với thành tích và màn thể hiện ấn tượng của Thể Công Viettel, Hà Nội FC khởi đầu thực sự khó khăn ở mùa giải năm nay khi chưa biết mùi chiến thắng. Trong 2 vòng đầu, Văn Quyết cùng các đồng đội thúc thủ trước CA TP.HCM và bị HAGL cầm hòa, sau đó thua CAHN ở vòng 3 V-League.

Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô sẽ lấy lại được hình ảnh, vị thế của mình nếu thắng Thể Công Viettel. Trong trường hợp Hà Nội FC không có kết quả như mong muốn, chiếc ghế của HLV Makoto Teguramori khả năng lung lay.

Trong tình cảnh này, Hà Nội FC phải làm tất cả để đánh bại Thể Công Viettel, nhưng rõ ràng đây là trận đấu không dễ dàng với đoàn quân HLV Makoto Teguramori.