Thể Công Viettel có màn trình áp đảo trước CA TP.HCM ngay trên sân nhà. Ngay từ những phút đầu, đội bóng áo lính dồn ép và sớm được hưởng quả phạt đền ở phút 19 sau khi Matheus để bóng chạm tay trong vòng cấm. Pedro Henrique lạnh lùng sút tung lưới, mở tỷ số cho chủ nhà.

Damian Vũ Thanh An ghi bàn ngay trận ra mắt Thể Công Viettel - Ảnh: SN

Những phút sau đó, các học trò của HLV Popov tạo thêm nhiều cơ hội nhưng phải đến hiệp hai, thế trận mới thực sự bùng nổ. Dù thủ môn Patrik Lê Giang chơi xuất sắc, anh vẫn không thể cứu được sai lầm ở phút 85, khi cầu thủ Damian Vũ Thành An dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ Việt kiều Ba Lan trong màu áo Thể Công Viettel.

Đến phút 90+1, Lucao khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng pha dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0, qua đó giúp Viettel khẳng định sức mạnh vượt trội.

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Pedro Henrique (20' pen), Damian Vũ Thanh An (82'), Lucao (90'+1)

Đội hình xuất phát

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Wesley Nata, Viết Tú, Lê Quốc Nhật Nam, Văn Khang (Văn Trâm 40'), Lucao, Pedro Henrique

CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Matheus Felipe, Endrick, Đức Phú, Quốc Cường, Hoàng Phúc, Huy Toàn, Schorr Utzig, Tiến Linh