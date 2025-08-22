Thể Công Viettel có màn trình áp đảo trước CA TP.HCM ngay trên sân nhà. Ngay từ những phút đầu, đội bóng áo lính dồn ép và sớm được hưởng quả phạt đền ở phút 19 sau khi Matheus để bóng chạm tay trong vòng cấm. Pedro Henrique lạnh lùng sút tung lưới, mở tỷ số cho chủ nhà.
Những phút sau đó, các học trò của HLV Popov tạo thêm nhiều cơ hội nhưng phải đến hiệp hai, thế trận mới thực sự bùng nổ. Dù thủ môn Patrik Lê Giang chơi xuất sắc, anh vẫn không thể cứu được sai lầm ở phút 85, khi cầu thủ Damian Vũ Thành An dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ Việt kiều Ba Lan trong màu áo Thể Công Viettel.
Đến phút 90+1, Lucao khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng pha dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0, qua đó giúp Viettel khẳng định sức mạnh vượt trội.
Ghi bàn:
Thể Công Viettel: Pedro Henrique (20' pen), Damian Vũ Thanh An (82'), Lucao (90'+1)
Đội hình xuất phát
Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Wesley Nata, Viết Tú, Lê Quốc Nhật Nam, Văn Khang (Văn Trâm 40'), Lucao, Pedro Henrique
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Matheus Felipe, Endrick, Đức Phú, Quốc Cường, Hoàng Phúc, Huy Toàn, Schorr Utzig, Tiến Linh
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 3-0 dành cho Thể Công Viettel trước CA TP.HCM.
90'+3
Đến lượt hàng thủ Thể Công Viettel mắc sai lầm, trao cơ hội để Tiến Linh vượt qua thủ môn Văn Việt. Tiếc cho tiền đạo ĐT Việt Nam khi cú dứt điểm bị cầu thủ áo đỏ lao về phá bóng trước vạch vôi.
90'+1
Lucao cuối cùng đã ghi bàn
Cầu thủ vào sân thay người Hữu Thắng chuyền bóng thuận lợi cho Lucao băng lên sút tung nóc lưới Lê Giang lần thứ 3.
82'
Tân binh Damian Vũ ghi bàn ngay trận ra mắt Thể Công Viettel
Hàng thủ của CA TP.HCM mắc lỗi, thủ môn Lê Giang băng ra phá hụt bóng tạo cơ hội để tân binh Damian Vũ dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt. Màn ra mắt thuận lợi của cầu thủ người Ba Lan gốc Việt mới gia nhập Thể Công Viettel.
76'
Tân binh Phạm Đức Huy mắc lỗi khi chuyền về bất cẩn cho đồng đội Lê Giang để Lucao đoạt được bóng. May cho CA TP.HCM khi Lucao sau khi vượt qua Lê Giang lại sút bóng trúng cột dọc.
72'
Thể Công Viettel có cú dứt điểm thứ 16 nhưng chưa có bàn thắng nhân đôi cách biệt.
66'
Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức có cơ hội đáng kể đầu tiên, từ quả đá phạt góc bóng đi cắt ngang khung thành Thể Công Viettel.
61'
Lucao tì đè loại bỏ hậu vệ CA TP.HCM nhưng tình huống căng ngang cho đồng đội lại như chuyền bóng cho thủ môn Patrik Lê Giang.
51'
Lucao quá vô duyên
Tiến Anh dứt điểm từ ngoài vòng cấm bị thủ thành Patrik Lê Giang cản phá. Lucao lập tức tiếp ứng nhưng pha đá bồi trong thế đối mặt của ngoại binh này bị hậu vệ đội khách ngăn chặn.
50'
Thể Công Viettel tổ chức phản công nhanh, Pedro Henrique treo bóng về phía cột xa cho Tiến Anh băng lên dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành CA TP.HCM.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Thể Công Viettel.
45'+1
Tiền đạo đội trưởng Tiến Linh của CA TP.HCM đang chơi mờ nhạt, trong khi Pedro Henrique của đội chủ nhà có thêm một cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
39'
Wesley Nata chuyền bóng trao cơ hội cho Lucao nhưng cựu tiền đạo của Hải Phòng lại chơi cá nhân và dứt điểm chệch cột dọc. Ngay sau đó cơ hội đến với Tiến Anh, cú sút chìm không thắng được thủ môn Patrik Lê Giang.
30'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Thể Công Viettel, Wesley Nata là người dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Trước đó không lâu, Khuất Văn Khang cũng kết thúc đưa bóng đi không trúng đích.
20'
Pedro Henrique mở tỷ số cho Thể Công Viettel
Trọng tài Mai Xuân Hùng trực tiếp xem màn hình VAR sau tình huống Lucao đánh đầu đưa bóng chạm tay Matheus Felipe trong vòng cấm của CA TP.HCM. Ông Hùng quyết định thổi phạt đền cho Thể Công Viettel.
Trên chấm 11m, Pedro Henrique dứt điểm cực khó đưa bóng găm vào góc thấp khiến thủ thành Patrik Lê Giang dù đổ người đúng hướng cũng không thể cản phá.
10'
Đang là một thế trận cởi mở, ăn miếng trả miếng được hai đội tạo ra trên trên Hàng Đẫy tối 22/8.
5'
Hai đội nhập cuộc chủ động và quyết tâm, cả Thể Công Viettel và CA TP.HCM đều không giấu giếm mục tiêu giành trọn 3 điểm tại vòng 2.
19h20
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs CA TP.HCM
Đội khách Công an TP.HCM tung Raphael Utzig, cầu thủ 29 tuổi mang hai quốc tịch Brazil và Đức, được định giá gần 1 triệu USD, đứng thứ tư trong danh sách đắt giá của V-League 2025/26.
Cầu thủ cao 1m77 này gia nhập đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức theo dạng cho mượn từ CLB Zira ZK (Azerbaijan). Sự hiện diện của Utzig hứa hẹn sẽ cùng Tiến Linh tăng cường sức mạnh cho hàng công của đội chủ sân Thống Nhất.
Nhận định trước trận
Thể Công Viettel mới có 1 điểm và đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, vì thế mục tiêu giành trọn 3 điểm trước CA TP.HCM trên sân nhà là điều bắt buộc. Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng lợi thế khán giả nhà, thầy trò HLV Popov hoàn toàn có cơ sở để hướng tới chiến thắng đầu tiên.
Trong khi đó, CA TP.HCM được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài Tiến Linh, đội hình của họ phần lớn chỉ ở mức trung bình và khó so sánh với sự vượt trội của Viettel.
Tuy vậy, lịch sử đối đầu từng cho thấy CLB TP.HCM cũ nhiều lần gây khó dễ cho đội bóng áo lính, thậm chí giành điểm ngay trên sân đối thủ.
Do đó, ở lần tái ngộ này, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn có thể kỳ vọng tạo ra bất ngờ, và nếu ra về với 1 điểm, đó cũng là kết quả không tệ.