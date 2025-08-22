Bình cũ

Sau kỳ nghỉ ở quê nhà, HLV Kim Sang Sik vừa trở lại Việt Nam và chuẩn bị công bố danh sách U23 Việt Nam hội quân vào ngày 29/8 nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà Phú Thọ.

Dù chưa công bố, nhưng khả năng rất cao thuyền trưởng người Hàn Quốc tiếp tục sử dụng lại những cầu thủ cũ vừa cùng ông tham dự và giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7.

HLV Kim Sang Sik khả năng cao vẫn dùng dàn cầu thủ vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á cho vòng loại châu Á

Quyết định này là hoàn toàn có thể hiểu được cho HLV Kim Sang Sik bởi V-League mới khởi tranh, trong lúc giải hạng Nhất còn chưa bắt đầu nên không dễ tìm người mới cho U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, quỹ thời gian chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á là tương đối ngắn, nên chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn sẽ sử dụng bộ khung cũ như Khuất Văn Khang, Phi Hoàng, Quốc Việt, Văn Trường, Đình Bắc… thay vì mạo hiểm không đáng có.

Chờ đợi một thứ "rượu mới"

Chức vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua dù là một thành công về mặt thành tích, nhưng không thể che mờ những vấn đề trong lối chơi của U23 Việt Nam.

Màn trình diễn của toàn đội, thẳng thắn mà nói, là chưa thuyết phục và còn bộc lộ quá nhiều điểm cần khắc phục. Đó chính là thứ "rượu" còn nhạt và cần được HLV Kim Sang Sik "ủ" lại cho đậm đà hơn.

Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc cần làm mới lối chơi cho U23 Việt Nam

Cụ thể, khả năng phòng ngự của đội vẫn chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Trong nhiều thời điểm, các hậu vệ vẫn còn thiếu tập trung, để lộ những khoảng trống nguy hiểm và phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn để cứu thua.

Nhưng, đáng lo nhất nằm ở hàng công. Các chân sút của HLV Kim Sang Sik tạo ra không ít cơ hội nhưng lại tỏ ra quá phung phí ở khâu dứt điểm cuối cùng. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ở mức rất thấp, khiến U23 Việt Nam thường xuyên rơi vào thế trận bế tắc trước khi giành chiến thắng không mấy mãn nhãn.

Giờ đây, nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik tại Vòng loại U23 châu Á sắp tới là phải "pha chế" một thứ rượu mới giúp người hâm mộ phấn khích hơn so với khi giành chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á.

Danh sách có thể là “bình cũ”, nhưng thành công ở vòng loại U23 châu Á sắp tới sẽ phụ thuộc vào việc HLV Kim Sang Sik rót vào đó “rượu mới” ra sao.