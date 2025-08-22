Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải với trận hòa khó khăn 1-1 trước CAHN, trong khi CA TP.HCM gây ấn tượng với chiến thắng trước đối thủ mạnh Hà Nội FC trên sân nhà Thống Nhất. Vòng ngày, hai đội đều đối mặt với nhiều thử thách, và nếu ai giành chiến thắng không chỉ là 3 điểm, mà còn là sự khẳng định sức mạnh và tham vọng vô địch LPBank V-League 2025/26.

Với đội khách, họ đang thực sự hưng phấn sau trận mở màn đẹp như mơ. Trước trận đấu, nhiều người nhận định CA TP.HCM giành 1 điểm khi tiếp đón Hà Nội FC cũng là thành công, nhưng họ đã làm được nhiều hơn như thế.

Chiến thắng này mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ, và cũng là lời "tuyên chiến" của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức với các "ông lớn" V-League trong cuộc đua vô địch.

Thể Công Viettel hướng tới chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ảnh: S.N

Trong bối cảnh bóng đá TP.HCM nhiều năm thi đấu bết bát ở sân chơi cao nhất Việt Nam, việc CA TP.HCM thắng ngay trận ra quân trước cựu vương Hà Nội FC mang lại nhiều hy vọng.

Tuy nhiên, V-League là một hành trình dài, và sự khởi đầu của CA TP.HCM chưa nói lên được điều gì. Trước mắt, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy của Thể Công Viettel.

Ở trận ra quân, dù hòa CAHN nhưng Thể Công Viettel cho thấy rõ những thay đổi tích cực của mình. Họ đang sở hữu một đội hình có chiều sâu, cân bằng ở cả ba tuyến. Đặc biệt, mùa này đội bóng áo lính cho thấy quyết tâm vô địch khi mua về Vua phá lưới Lucao. Ở trận hòa CAHN 1-1, chính chân sút này là người lập công cho Thể Công Viettel.

Đón tiếp CA TP.HCM, Thể Công Viettel có sự trở lại của Paulinho Curua sau chấn thương. Ngoài ra, thủ thành Văn Việt cũng có thể thi đấu khi hết án treo giò.

Ngoài lực lượng được đánh giá cao, Thể Công Viettel cũng đang được dẫn dắt bởi HLV tài năng Popov. Chiến lược gia người Bulgaria từng bước ghi dấu ấn, và đang rất tự tin hướng tới chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Trận Thể Công Viettel vs CA TP.HCM diễn ra lúc 19h15 ngày 22/8 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Thể Công Viettel, Công an TP.HCM,