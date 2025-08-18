Từ chiến thắng trước Hà Nội FC

Kết thúc vòng đấu đầu tiên tại LPBank V-League 2025/26, chiến thắng được coi ấn tượng nhất đang thuộc về CLB CA TPHCM khi đánh bại Hà Nội FC trên sân Thống Nhất với tỉ số 2-1.

Hà Nội FC, đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua – luôn là thách thức khó nhằn cho bất kỳ đối thủ nào. Vì thế, việc đánh bại nhà đương kim Á quân không bao giờ là dễ dàng.

Giành chiến thắng trước Hà Nội FC, CA TPHCM được coi có sự khởi đầu ấn tượng ở V-League 2025/26

Tuy nhiên, CA TPHCM đã làm được, không phải bằng may mắn, mà bằng một lối chơi hợp lý: phòng ngự chặt chẽ, chuyển đổi nhanh, dám cầm bóng và tổ chức tấn công sắc bén.

Chiến thắng này được coi là kết quả của khát vọng, sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc cũng như tinh thần thi đấu máu lửa của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, kể từ khi chuyển giao cho lực lượng Công an.

Với khởi đầu hoàn hảo ấy, CLB CA TPHCM không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn thổi vào niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá TP.HCM vốn đã chờ đợi quá lâu.

Ngôi sao hy vọng cho bóng đá phương Nam?

Trong nhiều mùa giải gần đây, bóng đá phương Nam luôn bị đặt dưới cái bóng của các đại diện phía Bắc. Ngoại trừ lần về nhì của CLB TPHCM ở mùa giải 2019 – cũng chính là tiền thân của CA TPHCM hiện nay, các đội bóng phía Nam thường chỉ quanh quẩn ở nhóm giữa hoặc thậm chí rơi vào cuộc đua trụ hạng.

Một chiến thắng chưa thể nói lên quá nhiều, nhưng chí ít, nó mở ra hy vọng rằng bóng đá phương Nam có thể quật khởi, lấy lại vị thế vốn có của mình trong bản đồ V-League sau nhiều mùa bấp bênh và chìm trong sự thất vọng.

Và giờ Tiến Linh cùng các đồng đội đang mang trên vai sứ mệnh giúp bóng đá phía Nam quật khởi trở lại

Và cũng là quá sớm để khẳng định Tiến Linh cùng các đồng đội sẽ làm nên chuyện lớn ở mùa giải 2025/26 được coi không dễ dàng với tất cả các đội còn lại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, màn trình diễn và tham vọng mà đội sân Thống Nhất đã thể hiện đang thắp lên hy vọng cho người hâm mộ phía Nam trong việc giúp lấy lại vinh quang đã mất.

Người hâm mộ phía Nam từng khao khát có một đại diện đủ mạnh để sánh vai với những CLB hàng đầu miền Bắc. Và giờ đây, CA TPHCM đang bước đầu trở thành “ngôi sao hy vọng” để nối lại giấc mơ ấy.

Con đường phía trước chắc chắn còn chông gai, nhưng với khởi đầu rực rỡ và niềm tin được củng cố, bóng đá phương Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng một tương lai sáng hơn với cái tên mới mà cũ: CA TPHCM.