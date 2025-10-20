Ghi bàn:
Thể Công Viettel: Xuân Tiến (69'), Nhâm Mạnh Dũng (80')
Đà Nẵng: Makaric (37')
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs SHB Đà Nẵng
Thể Công Viettel: Văn Việt (25), Viết Tú (18), Nhật Nam (16), Colonna (2), Tiến Anh (86), Tuấn Tài (12), Văn Tú (88), Wesley Nata (25), Hữu Thắng (8), Lucao (9), Pedro Henrique (10).
SHB Đà Nẵng: Tiến Dũng (Văn Biểu 17'), Ngọc Hiệp (2), Đức Anh (15), Kim Dong Su (3), Quốc Nhật (22), Phi Hoàng (21), David Henen (10), Anh Tuấn (6), Đình Duy (18), Minh Quang (38), Makaric (9).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 2-1 dành cho Thể Công Viettel trước SHB Đà Nẵng.
90'+3
CĐV của Thể Công Viettel trải qua phen thót tim khi Makaric dứt điểm đưa bóng đi sát sạt khung thành Văn Việt.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
85'
Lucao bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt với Văn Biểu, thay vì chuyền bóng cho Nhâm Mạnh Dũng ở vị trí trống trải anh lại dứt điểm bị thủ môn của Đà Nẵng ôm gọn.
80'
Nhâm Mạnh Dũng lập đại công
Đón quả tạt của Trương Tiến Anh từ cánh phải vào, tiền đạo vào sân thay người Nhâm Mạnh Dũng thực hiện pha đội đầu đưa bóng đi cầu âu. Thủ môn Văn Biểu phán đoán nhầm để rồi ôm hận khi trái bóng bay vào góc cao trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai chứng kiến.
69'
Đinh Xuân Tiến gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel
Một pha tổ chức tấn công bài bản của Thể Công Viettel, Pedro Henrique nhả bóng ra cho cầu thủ vào sân thay người Đinh Xuân Tiến từ tuyến hai băng lên dứt điểm tung lưới Đà Nẵng.
68'
Thêm một pha cứu thua mười mươi nữa của thủ môn dự bị Văn Biểu cho SHB Đà Nẵng.
60'
Thủ môn vào sân từ ghế dự Văn Biểu có hai pha cản phá liên tiếp, từ chối bàn thắng gỡ hòa dành cho Thể Công Viettel.
52'
Bị dẫn trước, các cầu thủ Thể Công Viettel không còn cách nào khác là phải tiếp tục gây sức ép liên tục để tìm kiếm cơ hội quân bàn tỷ số.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 bất ngờ tạm nghiêng về phía SHB Đà Nẵng.
45'+7
Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt
Hàng thủ của Thể Công Viettel lại mắc lỗi để David Henen thoát xuống dứt điểm buộc Văn Việt cản phá, anh có cơ hội đá bồi nhưng lại sút bóng xà khó tin. Tình huống này chẳng khác nào biến bàn thắng thành cơ hội bởi khung thành đã bị bỏ trống.
45'+2
Trong vòng ít phút, Đà Nẵng có liên tiếp hai cơ hội ngon ăn nhưng đội khách không tận dụng được. Hàng thủ của Thể Công Viettel đang có vấn đề.
40'
Pedro Henrique bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa
Thể Công Viettel có cơ hội mười mươi để ghi bàn quân bình tỷ số, tuy nhiên Pedro Henrique lại dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài trong thế đối với với thủ môn Văn Biểu.
37'
Đà Nẵng bất ngờ mở tỷ số
Từ đường căng ngang tưởng chừng vô hại bên cánh trái Đà Nẵng vào, Viết Tú lóng ngóng phá hụt bóng tạo cơ hội ngon ăn cho tiền đạo Đà Nẵng. Makaric không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành tung lưới Thể Công Viettel.
34'
Lucao đang thi đấu xông xáo, anh liên tục khuấy đảo hàng thủ Đà Nẵng nhưng bàn thắng mở tỷ số chưa đến với Thể Công Viettel.
21'
Đoàn quân của HLV Popov vẫn là những người kiểm soát thế trận, sức ép được tạo ra liên tục về phía đội bóng sông Hàn.
16'
Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng
Bùi Tiến Dũng trong pha bỏ vòng cấm lao ra để phá bóng, anh bật nhảy cao để tranh chấp phá bóng với Lucao. Tình huống va chạm khá mạnh khiến cựu thủ thành tuyển Việt Nam tiếp đất không tốt rồi đau đớn nằm sân.
Bác sĩ lập tức được cho vào sân, 'người gác đền' quê Thanh Hóa có lẽ dính chấn thương nặng và không thể tiếp tục thi đấu, anh rời sân bằng cáng để nhường chỗ cho Văn Biểu.
Trong tình huống này, VAR xác định không có lỗi của Bùi Tiến Dũng hay cả Lucao. Đáng nói là "Người hùng Thường Châu 2018" vừa trở lại sau chấn thương, anh chỉ thi đấu có hơn 10 phút. Hiện chưa rõ chấn thương của thủ môn 28 tuổi này.
7'
Cơ hội dành cho Thể Công Viettel, thủ môn Bùi Tiến Dũng đẩy bóng ra không tốt, Trương Tiến Anh lập tức thực hiện cú dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng rung mành lưới bên ngoài khung thành Đà Nẵng.
3'
Được đánh giá cao hơn, lại thi đấu trên sân nhà giúp Thể Công Viettel sớm gây sức ép lên phần sân của SHB Đà Nẵng.
19h13
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs SHB Đà Nẵng
Nhận định trước trận
Thể Công Viettel đang thể hiện phong độ ổn định tại V.League 2025/26 với chuỗi 6 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng và 3 trận hòa, tạm xếp thứ 4 trên BXH.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, đội bóng áo lính chơi thực dụng và hiệu quả hơn, đặc biệt là khả năng phòng ngự chắc chắn cùng tinh thần chiến đấu kiên cường. Trận hòa 1-1 trên sân Ninh Bình dù phải chơi thiếu người cho thấy bản lĩnh và ý chí của toàn đội.
Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lại đang gặp nhiều khó khăn khi mới giành 1 chiến thắng sau 6 vòng, đứng thứ 12 với chỉ 5 điểm. Hàng thủ lỏng lẻo và phong độ kém của các ngoại binh khiến thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chịu nhiều áp lực.
Làm khách trước Thể Công Viettel đang hưng phấn, mục tiêu khả dĩ nhất của SHB Đà Nẵng là cố gắng giành ít nhất một điểm tại Hàng Đẫy.
Thông tin lực lượng
Thể Công Viettel sẽ thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng do nhận thẻ đỏ ở vòng trước.
Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng đón tin vui với sự trở lại của thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chấn thương.