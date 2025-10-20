Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng

Bùi Tiến Dũng trong pha bỏ vòng cấm lao ra để phá bóng, anh bật nhảy cao để tranh chấp phá bóng với Lucao. Tình huống va chạm khá mạnh khiến cựu thủ thành tuyển Việt Nam tiếp đất không tốt rồi đau đớn nằm sân.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh: SHB Đà Nẵng

Bác sĩ lập tức được cho vào sân, 'người gác đền' quê Thanh Hóa có lẽ dính chấn thương nặng và không thể tiếp tục thi đấu, anh rời sân bằng cáng để nhường chỗ cho Văn Biểu.

Trong tình huống này, VAR xác định không có lỗi của Bùi Tiến Dũng hay cả Lucao. Đáng nói là "Người hùng Thường Châu 2018" vừa trở lại sau chấn thương, anh chỉ thi đấu có hơn 10 phút. Hiện chưa rõ chấn thương của thủ môn 28 tuổi này.