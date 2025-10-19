Dù khởi đầu khá tự tin với hai pha dứt điểm nguy hiểm của Marciel, đội bóng phố Núi nhanh chóng sụp đổ sau những sai lầm nơi hàng thủ. Phút thứ 6, Fred Friday tận dụng cơ hội mở tỷ số cho Hải Phòng, trước khi Tagueu nhân đôi cách biệt chỉ vài phút sau đó.
Sang hiệp hai, HAGL cố gắng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn và thủ môn Đình Triệu thi đấu xuất sắc. Phút 84, Luiz Antonio tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.
Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giữ vững vị trí trong top 5, trong khi HAGL vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 7 vòng đấu và chính thức rơi xuống đáy bảng xếp hạng LPBank V-League 2025/26.
Ghi bàn:
Hải Phòng: Imoh Friday (7'), Tagueu (10'), Luiz Antonio (84')
Đội hình xuất phát Hải Phòng vs HAGL:
Hải Phòng: Đình Triệu (1), Tiến Dụng (16), Trung Hiếu (17), Nhật Minh (27), Việt Hưng (97), Imoh Friday (7), Hữu Nam (9), Minh Dĩ (11), Mạnh Dũng (19), Joel Tagueu (95), Luiz Antonio (88).
HAGL: Trung Kiên (25), Quang Kiệt (5), Thanh Nhân (7), Đình Lâm (11), Jairo Filho (33), Marciel (10), Văn Triệu (15), Vĩnh Nguyên (23), Du Học (66), Thanh Sơn (6), Minh Tâm (12).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 3-0 dành cho Hải Phòng trước HAGL.
84'
Luiz Antonio đặt dấu chấm hết cho HAGL
Nhận bóng từ chân đồng đội, Luiz Antonio tung cú sút đưa bóng đi rất căng găm đúng góc cao khiến Trung Kiên không thể cản phá.
78'
Đội chủ sân Lạch Tray không còn quá mải mê tấn công ghi thêm bàn thắng, trong khi HAGL tiếp tục bế tắc.
66'
Đội bóng phố Núi vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội về phía khung thành của Đình Triệu.
54'
Imoh Friday giật gót tạo cơ hội để Minh Dĩ dứt điểm chéo góc nhưng thủ môn Trung Kiên rất nhanh áp sát thu hẹp góc sút và cản phá thành công.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà Hải Phòng.
36'
Dẫn trước với 2 bàn, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục làm chủ tình hình, không để đội khách HAGL ghi bàn vào lưới Đình Triệu.
28'
Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng với thế trận đôi công hấp dẫn. Thủ môn đôi bên là Đình Triệu và Trung Kiên liên tục phải làm việc.
18'
Dính hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ HAGL có dấu hiệu bị tâm lý, nhưng pha xử lý thiếu chính xác.
10'
Tagueu nhân đôi cách biệt cho Hải Phòng
Thêm một pha tấn công sắc nét nữa của Hải Phòng, Hữu Nam dứt điểm ở sát vòng cấm khiến Trung Kiên bắt "ói bóng". Tagueu lập tức ập vào đá bồi tung lưới HAGL lần thứ hai.
8'
HAGL đáp trả với cú dứt điểm của Đình Lâm đánh bại thủ thành Đình Triệu, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
7'
Imoh Friday mở tỷ số cho Hải Phòng
Thanh Nhân có pha chuyền về bất cẩn để Imoh Friday đoạt được bóng, ngoại binh của Hải Phòng đi bóng mạnh mẽ rồi sút chéo góc tung lưới Trung Kiên.
2'
Dù phải làm khách lại bị đánh giá thấp hơn nhưng HAGL lại nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm. Marciel vừa có liên tiếp hai pha dứt điểm đe dọa khung thành Đình Triệu.
18h05
Trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên thổi còi cho trận đấu được bắt đầu sau hoạt động ủng hộ của thành viên hai đội, CĐV trên các khán đài sân Lạch Tray đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Hải Phòng vs HAGL
Nhận định trước trận
Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL tại vòng 7 V.League 2025/26 được xem là cuộc đối đầu giữa hai thái cực: một bên đang ổn định và khát khao bứt phá, một bên vẫn loay hoay tìm chiến thắng đầu tiên.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng đang duy trì phong độ ấn tượng với 8 điểm sau 6 trận, cho thấy sự gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Hàng công với Bicou và Friday là điểm sáng khi đội bóng đất Cảng đã ghi tới 11 bàn, nhưng hàng thủ vẫn là nỗi lo khi để thủng lưới 9 lần.
Trong khi đó, HAGL đang rơi vào khủng hoảng với chỉ 3 điểm sau 6 vòng, mới ghi được 1 bàn. Sự ra đi của nhiều trụ cột khiến đội bóng phố Núi thiếu sức sống và gần như chỉ còn biết phòng ngự.
Với lợi thế sân nhà Lạch Tray cùng thành tích bất bại trước HAGL trong 5 lần gần nhất, Hải Phòng được đánh giá vượt trội và nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong top 5.