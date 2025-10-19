Trực tiếp bóng đá CA TP.HCM vs Hà Tĩnh: Áp sát ngôi đầu Trực tiếp bóng đá CA TP.HCM vs Hà Tĩnh, thuộc khuôn khổ vòng 7 LPBank V-League 2025/26, sân Thống Nhất, 19h15 hôm nay (19/10).

Dù khởi đầu khá tự tin với hai pha dứt điểm nguy hiểm của Marciel, đội bóng phố Núi nhanh chóng sụp đổ sau những sai lầm nơi hàng thủ. Phút thứ 6, Fred Friday tận dụng cơ hội mở tỷ số cho Hải Phòng, trước khi Tagueu nhân đôi cách biệt chỉ vài phút sau đó.

HAGL (áo xanh) vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở mùa này - Ảnh: P.T

Sang hiệp hai, HAGL cố gắng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn và thủ môn Đình Triệu thi đấu xuất sắc. Phút 84, Luiz Antonio tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giữ vững vị trí trong top 5, trong khi HAGL vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 7 vòng đấu và chính thức rơi xuống đáy bảng xếp hạng LPBank V-League 2025/26.

Ghi bàn:

Hải Phòng: Imoh Friday (7'), Tagueu (10'), Luiz Antonio (84')

Đội hình xuất phát Hải Phòng vs HAGL:

Hải Phòng: Đình Triệu (1), Tiến Dụng (16), Trung Hiếu (17), Nhật Minh (27), Việt Hưng (97), Imoh Friday (7), Hữu Nam (9), Minh Dĩ (11), Mạnh Dũng (19), Joel Tagueu (95), Luiz Antonio (88).

HAGL: Trung Kiên (25), Quang Kiệt (5), Thanh Nhân (7), Đình Lâm (11), Jairo Filho (33), Marciel (10), Văn Triệu (15), Vĩnh Nguyên (23), Du Học (66), Thanh Sơn (6), Minh Tâm (12).