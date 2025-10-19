Trận đấu giữa CA.TPHCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất khép lại với tỷ số hòa 0-0, dù cả hai đã chơi đầy nỗ lực và kịch tính.
Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, tạo ra nhiều cơ hội nhưng các pha dứt điểm của Tiến Linh và Quốc Cường đều không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội khách. Phút 44, VAR gây chú ý khi trọng tài rút lại quyết định thổi phạt đền cho Hà Tĩnh sau khi xem lại tình huống.
Sau giờ nghỉ, nhịp độ trận đấu được đẩy cao với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 63 khi Huy Toàn nhận thẻ vàng thứ hai, khiến CA.TPHCM chỉ còn 10 người.
Dù Hà Tĩnh tận dụng lợi thế dồn ép, thủ môn Patrik Lê Giang vẫn chơi xuất sắc để giữ sạch lưới. Kết quả hòa 0-0 khiến CA.TPHCM lỡ cơ hội vươn lên top 2, còn Hà Tĩnh tạm hài lòng với 1 điểm quý giá.
Đội hình xuất phát CA TP.HCM vs Hà Tĩnh:
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Việt Hoàng, Khả Đức, Makrillos Peter, Utizig Raphael, Gia Bảo, William Grant, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Huỳnh Tấn Tài, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Onoja, Atshimene
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, một trận đấu với thống kê đáng buồn khi chỉ có tổng cộng 3 pha dứt điểm trúng đích, 2 thuộc về chủ nhà CA TP.HCM.
90'+1
Mải mê tấn công suýt chút nữa Hà Tĩnh phải trả giá khi CA TP.HCM phản công. Đức Phú tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Thanh Tùng phải đấm bóng chịu phạt góc.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
88'
Các cầu thủ Hà Tĩnh đang nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.
82'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Hà Tĩnh, cú dứt điểm của cầu thủ đội khách khiến thủ môn Patrik Lê Giang vất vả cản phá.
74'
Phải thi đấu thiếu người, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải kéo đội hình về sâu phần sân nhà để giữ lại 1 điểm.
68'
Patrik Lê Giang suýt 'đẻ trứng'
Viết Triều của Hà Tĩnh tung cú sút từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Patrik Lê Giang để trái bóng lọt qua khe giữa hai chân, may thay anh vẫn kịp quay lại làm chủ tình hình.
62'
Huy Toàn bị thẻ đỏ
Võ Huy Toàn phải nhận thẻ vàng thứ hai, kèm theo tấm thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
56'
Khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị đe dọa từ tình huống đá phạt góc của CA TP.HCM. Pha tung người bắt vô-lê của cầu thủ chủ nhà không thành công, sau đó VAR vào cuộc nhưng không có phạt đền cho đội bóng áo đỏ.
50'
Những phút đầu hiệp hai diễn ra sôi động, có lẽ cả hai đội đều không chấp nhận chia điểm ở vòng 7 này.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
44'
Trọng tài Nguyễn Văn Phúc thổi phạt đền cho Hà Tĩnh sau khi cho rằng cầu thủ CA TP.HCM cản phá bóng bằng tay từ cú dứt điểm của đội khách. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, ông Phúc hủy quyết định penalty cho Hà Tĩnh.
38'
Được xếp chơi cao nhất trên hàng công của CA TP.HCM nhưng tuyển thủ quốc gia Tiến Linh vẫn đang thi đấu mờ nhạt, anh thậm chí thường xuyên rơi vào cảnh "đói bóng".
30'
Các cầu thủ CA TP.HCM đang kiểm soát thế trận, thời lượng kiểm soát nhỉnh hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng cũng chưa thể hiện được sự áp đảo.
20'
Trận đấu bị gián đoạn trong ít phút sau pha va chạm rất mạnh ở vùng đầu giữa Trọng Hoàng của Hà Tĩnh và Quang Hùng. Hậu vệ của CA TP.HCM thậm chí còn phải thi đấu tiếp với cái đầu phải quấn băng.
15'
Hai đội chưa có được pha bóng thật sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tiền đạo Tiến Linh của CA TP.HCM chưa để lại dấu ấn nào đáng kể.
6'
Đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc tự tin, trong khi các cầu thủ CA TP.HCM cũng cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà Thống Nhất.
19h13
Trọng tài chính Nguyễn Văn Phúc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Trận đấu giữa CA TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 7 V.League 2025/26 hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội đều đang có phong độ tốt. Dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng Sài thành “lột xác” mạnh mẽ với 13 điểm sau 6 vòng, xếp thứ 3 và chỉ kém ngôi đầu 4 điểm.
Sự tỏa sáng của Tiến Linh cùng tân binh Việt kiều Lee Williams giúp họ sở hữu hàng công đáng gờm. Trong khi đó, Hà Tĩnh với 8 điểm, dù mất nhiều trụ cột nhưng vẫn duy trì lối chơi kỷ luật, chắc chắn. Bộ ba ngoại binh Viktor Lê, Atshimene và Ojonja mang lại sức mạnh phản công lợi hại.
Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội thường bất phân thắng bại, nhưng với lợi thế sân nhà Thống Nhất, CA TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn và nhiều khả năng sẽ tiếp đà thăng hoa để giành trọn 3 điểm.