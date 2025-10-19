Trận đấu giữa CA.TPHCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất khép lại với tỷ số hòa 0-0, dù cả hai đã chơi đầy nỗ lực và kịch tính.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, tạo ra nhiều cơ hội nhưng các pha dứt điểm của Tiến Linh và Quốc Cường đều không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội khách. Phút 44, VAR gây chú ý khi trọng tài rút lại quyết định thổi phạt đền cho Hà Tĩnh sau khi xem lại tình huống.

CA TP.HCM và Hà Tĩnh hòa nhau tẻ nhạt - Ảnh: VPF

Sau giờ nghỉ, nhịp độ trận đấu được đẩy cao với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 63 khi Huy Toàn nhận thẻ vàng thứ hai, khiến CA.TPHCM chỉ còn 10 người.

Dù Hà Tĩnh tận dụng lợi thế dồn ép, thủ môn Patrik Lê Giang vẫn chơi xuất sắc để giữ sạch lưới. Kết quả hòa 0-0 khiến CA.TPHCM lỡ cơ hội vươn lên top 2, còn Hà Tĩnh tạm hài lòng với 1 điểm quý giá.

Thẻ đỏ: Huy Toàn (63', 2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát CA TP.HCM vs Hà Tĩnh:

CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Việt Hoàng, Khả Đức, Makrillos Peter, Utizig Raphael, Gia Bảo, William Grant, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Huỳnh Tấn Tài, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Onoja, Atshimene