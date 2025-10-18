Trận ra mắt của HLV Harry Kewell cùng CLB Hà Nội khởi đầu đầy hứng khởi nhưng kết thúc trong tiếc nuối. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép Ninh Bình với hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Hai Long và Luiz Fernando đều có cơ hội mở tỷ số nhưng hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc bị cột dọc từ chối. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Quốc Việt có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Hà Nội FC - Ảnh: SN

Sang hiệp hai, Hà Nội vẫn miệt mài tấn công nhưng lại nhận “gáo nước lạnh” ở phút 69 khi Daniel dos Anjos đánh đầu mở tỷ số cho Ninh Bình.

Mười phút sau, Quốc Việt tung cú sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Cố đô. Dù Xuân Tú kịp rút ngắn cách biệt ở phút 83, đội bóng Thủ đô vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-2.

Trận thua khiến màn ra mắt của Harry Kewell mất vui, dù Hà Nội FC là đội chơi áp đảo gần như suốt trận.

Ghi bàn:

Hà Nội: Xuân Tú (83')

Ninh Bình: Dos Anjos (70'), Quốc Việt (80')

Đội hình xuất phát Hà Nội vs Ninh Bình

Hà Nội: Văn Hoàng (5), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Duy Mạnh (2), Đình Hai (21), Hoàng Hên (Tuấn Hải 78'), Maranhao (55), Luiz Fernando (80), Hai Long (14), Hùng Dũng (88), Daniel Passira (99).

Ninh Bình: Văn Lâm, (1) Thanh Thịnh (6), Patrick Marcelino (3), Quang Nho (86), Ngọc Bảo (17), Bảo Toàn (15), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Ngọc Hà (19), Gustavo Henrique (68), Daniel Da Silva (90).