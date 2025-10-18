Trận ra mắt của HLV Harry Kewell cùng CLB Hà Nội khởi đầu đầy hứng khởi nhưng kết thúc trong tiếc nuối. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép Ninh Bình với hàng loạt cơ hội ngon ăn.
Hai Long và Luiz Fernando đều có cơ hội mở tỷ số nhưng hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc bị cột dọc từ chối. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp hai, Hà Nội vẫn miệt mài tấn công nhưng lại nhận “gáo nước lạnh” ở phút 69 khi Daniel dos Anjos đánh đầu mở tỷ số cho Ninh Bình.
Mười phút sau, Quốc Việt tung cú sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Cố đô. Dù Xuân Tú kịp rút ngắn cách biệt ở phút 83, đội bóng Thủ đô vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-2.
Trận thua khiến màn ra mắt của Harry Kewell mất vui, dù Hà Nội FC là đội chơi áp đảo gần như suốt trận.
Ghi bàn:
Hà Nội: Xuân Tú (83')
Ninh Bình: Dos Anjos (70'), Quốc Việt (80')
Đội hình xuất phát Hà Nội vs Ninh Bình
Hà Nội: Văn Hoàng (5), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Duy Mạnh (2), Đình Hai (21), Hoàng Hên (Tuấn Hải 78'), Maranhao (55), Luiz Fernando (80), Hai Long (14), Hùng Dũng (88), Daniel Passira (99).
Ninh Bình: Văn Lâm, (1) Thanh Thịnh (6), Patrick Marcelino (3), Quang Nho (86), Ngọc Bảo (17), Bảo Toàn (15), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Ngọc Hà (19), Gustavo Henrique (68), Daniel Da Silva (90).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho Ninh Bình ngay tại Hàng Đẫy, trong trận Hà Nội FC ra mắt tân HLV Harry Kewell.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ, Hà Nội FC đang dốc toàn lực để tổ chức ép sân liên tục.
86'
Bóng đập xà ngang khung thành Ninh Bình
Thêm một cơ hội nữa dành cho Hà Nội FC, Văn Quyết nhân đường chuyền của đồng đẩy bóng ra cho đồng đội sút rất căng đập xà ngang bật ra.
83'
Xuân Tú rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hà Nội
Từ pha đánh đầu chiến thuật của đồng đội, cầu thủ vào sân Văn Quyết dứt điểm trúng cột dọc bật ra. Luiz Fernando nỗ lực đá bồi nhưng Văn Lâm với tay chạm bóng, tuy nhiên Xuân Tú kịp thời sút tung lưới Ninh Bình.
80'
Quốc Việt ghi siêu phẩm cho Ninh Bình
Vẫn từ tình huống đá phạt góc của Hoàng Đức, cầu thủ Hà Nội FC phá bóng ra đến vị trí của Quốc Việt. Tiền đạo của U23 Việt Nam thực hiện cú dứt điểm tuyệt đẹp, bóng găm đúng góc cao khiến Văn Hoàng bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.
77'
Luiz Fernando khuấy đảo hành lang cánh phải của Ninh Bình bằng những pha đảo chân liên tục trước khi tạt bóng đi cắt ngang khung thành Văn Lâm.
70'
Hoàng Đức kiến tạo cho đồng đội mở tỷ số cho Ninh Bình
Từ tình huống đá phạt góc của tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức, tiền đạo vào sân thay người Dos Anjos bật cao đánh đầu dũng mạnh không có thủ môn Văn Hoàng cơ hội cản phá.
66'
Hoàng Đức thực hiện pha solo từ sân nhà trước khi chuyền bóng cho Gustavo Henrique nhưng cú dứt điểm bị Duy Mạnh ngăn chặn kịp thời.
62'
Hai Long thực hiện cú sút phạt hàng rào đẹp mắt nhưng anh không thắng được thủ môn Đặng Văn Lâm. Ngay sau đó vẫn là tiền vệ ĐT Việt Nam dứt điểm đưa bóng đi hơi cao.
52'
Những phút đầu hiệp hai các cầu thủ Ninh Bình chủ động đẩy cao đội hình để chơi sòng phẳng với chủ nhà Hà Nội FC.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
41'
Hai Long đột phá ở trung lộ trước khu tung ra cú sút uy lực, bóng hướng về phía góc xa khiến thủ môn Đặng Văn Lâm đổ người hết cỡ cũng không thể chạm được. May cho đội bóng Cố đô khi bóng trúng cột dọc bật ra.
36'
Cơ hội dành cho Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ mới có quốc tịch Việt Nam dứt điểm đưa bóng đi chìm nhưng không làm khó Văn Lâm.
31'
Bóng được Xuân Mạnh treo bóng vào vòng cấm để Daniel Passira làm tường cho Luiz Fernando thoải mái đánh đầu nối cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang Ninh Bình.
24'
Hai Long bứt tốc thoát xuống ở cánh phải trước khi căng ngang dọn cỗ vào vòng cấm cho Daniel Passira. Cú dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Văn Lâm kịp thời băng ra khép góc cứu thua cho Ninh Bình.
21'
Đội chủ sân Hàng Đẫy đang tổ chức ép sân đối với Ninh Bình, khung thành của Văn Lâm liên tục bị đe dọa.
14'
Hoàng Hên chuyền bóng cho Hai Long ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm Ninh Bình, cú dứt điểm là tương đối khó nhưng không đánh bại được được thủ môn Văn Lâm.
6'
Những phút đầu trận diễn ra với thế trận cởi mở khi cả đôi bên đều quyết tâm giành chiến thắng tại Hàng Đẫy.
19h15
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Hà Nội vs Ninh Bình
Nhận định trước trận
Sau giai đoạn khởi đầu đáng thất vọng, CLB Hà Nội đang dần lấy lại phong độ dưới thời HLV tạm quyền Adachi với chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp trước Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH, chấm dứt chuỗi trận sa sút.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo Hà Nội FC vẫn quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. HLV Adachi trở lại vai trò Giám đốc kỹ thuật, nhường chỗ cho danh thủ người Australia - Harry Kewell. Cựu ngôi sao từng khoác áo Leeds United và Liverpool được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho đội bóng.
Ngay sau khi ra mắt, HLV Kewell chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại V.League, gặp Ninh Bình – đội đang dẫn đầu bảng và vẫn giữ thành tích bất bại. Dù vậy, Ninh Bình gần đây có dấu hiệu chững lại với 2 trận hòa liên tiếp, mở ra cơ hội cho Hà Nội tạo cú hích ngay trên sân nhà.
Thông tin lực lượng
Hà Nội FC: Đủ điều kiện sử dụng Hendrio trong vai trò nội binh với tên gọi Việt Nam - Đỗ Hoàng Hên.
Ninh Bình: Thiệt quân khi tiền vệ Châu Ngọc Quang vừa phẫu thuật đầu gối, Geovane bị treo giò, còn khả năng ra sân của Hoàng Đức cũng bỏ ngỏ vì chấn thương gặp phải ở trận gặp Nepal vừa qua.