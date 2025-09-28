Thể Công Viettel một lần nữa cho thấy sự hiệu quả khi đá sân nhà Hàng Đẫy, với chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh.

Dưới cơn mua tầm tã, hiệp 1 diễn ra bế tắc. Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel có màn bùng nổ nhờ các ngoại binh Lucao và Pedro Henrique.

Thể Công Viettel toàn thắng sân nhà và giữ sạch lưới

Đây là chiến thắng thứ 3 sân nhà liên tiếp của Thể Công Viettel mà không thủng lưới ở V-League 2025/26. Sau vòng 5, đội quân của HLV Popov cũng đạt hiệu quả phòng ngự tốt nhất – chỉ 2 bàn thua.

Ghi bàn: Lucao 51', Pedro Henrique 69'.

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt: Tiến Anh, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Nata, Hữu Thắng, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Văn Hạnh, Helerson, Viết Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Onoja, Sỹ Hoàng, Công Thành, Atshimene, Viktor Lê

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh: