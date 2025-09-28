Thể Công Viettel một lần nữa cho thấy sự hiệu quả khi đá sân nhà Hàng Đẫy, với chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh.
Dưới cơn mua tầm tã, hiệp 1 diễn ra bế tắc. Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel có màn bùng nổ nhờ các ngoại binh Lucao và Pedro Henrique.
Đây là chiến thắng thứ 3 sân nhà liên tiếp của Thể Công Viettel mà không thủng lưới ở V-League 2025/26. Sau vòng 5, đội quân của HLV Popov cũng đạt hiệu quả phòng ngự tốt nhất – chỉ 2 bàn thua.
Ghi bàn: Lucao 51', Pedro Henrique 69'.
Đội hình xuất phát:
Thể Công Viettel: Văn Việt: Tiến Anh, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Nata, Hữu Thắng, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique.
Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Văn Hạnh, Helerson, Viết Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Onoja, Sỹ Hoàng, Công Thành, Atshimene, Viktor Lê
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh:
90'+6
Hết giờ! Thể Công Viettel 2-0 Hà Tĩnh!
Màn bùng nổ hiệp 2 giúp đội quân của HLV Popov giành trọn 3 điểm.
90'+3
Nguy hiểm! Vũ Quang Nam tung cú sút xa rất căng, bóng đi chệch cột dọc khung thành Thể Công Viettel.
90'+2
Hà Tĩnh phối hợp tốt xâm nhập vòng cấm chủ nhà, Vũ Quang Nam chuyền ngang nhưng thủ môn Văn Việt dùng chân cản phá.
87'
Không vào! Cơ hội hiếm hoi của Hà Tĩnh, Atshimene Charles bật cao đánh đầu từ pha phạt góc, nhưng bóng đi thiếu chính xác khi mà Văn Việt đã bất lực.
81'
Không vào! Thể Công Viettel phản công nhanh, Pedro Henrique băng lên đối mặt với Thanh Tùng nhưng dứt điểm trúng thủ môn của Hà Tĩnh.
75'
Hà Tĩnh không thể lên bóng. Hệ thống phòng ngự mà HLV Popov triển khai hoạt động rất hiệu quả.
69'
Bàn thắng! Thể Công Viettel 2-0 Hà Tĩnh! Pedro Henrique di chuyển không bóng tuyệt đẹp, nhận pha kiến tạo của Lucao dứt điểm đánh bại Thanh Tùng.
65'
Hà Tĩnh thi đấu bế tắc. Ngược lại, Thể Công Viettel làm chủ thế trận, với lối đá khác hẳn hiệp 1.
58'
Cột dọc! Thể Công Viettel ép sân, Pedro Henrique sút căng, bóng chạm nhẹ Văn Việt rồi tìm đến cột dọc.
55'
Trương Tiến Anh tạt từ cánh Phải, Lucao đánh đầu cao hơn xà ngang. Ngay sau đó, Khuất Văn Khang sút chân trái từ ngoài vòng cấm đi chệch cột dọc.
51'
Bàn thắng! Thể Công Viettel 1-0 Hà Tĩnh! Đinh Viết Tú tạt tuyệt đẹp từ cánh trái, Lucao từ phía sau băng lên dứt điểm đánh bại Thanh Tùng.
48'
Lucao lại bị phạm lỗi. Trận đấu có quá nhiều pha bóng ngoài chuyên môn.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Thể Công Viettel 0-0 Hà Tĩnh!
Cơn mưa khiến trận đấu diễn ra tẻ nhạt.
45'
Lucao phạm lỗi nguy hiểm với Trọng Hoàng. Một pha bóng giống như có ý địng trả đũa.
41'
Trận đấu chưa có điểm nhấn nào thực sự rõ ràng.
35'
Lucao thêm một lần nữa nằm sân khi cầu thủ đội khách phạm lỗi.
30'
Cơn mưa lớn đang ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội. Các pha va chạm nhiều hơn những tình huống tấn công rõ nét.
28'
Trọng Hoàng vào bóng khiến Lucao bị đau. Y tế phải vào sân.
22'
Nguy hiểm! Lucao xoay người tung cú sút rất đẹp từ trước vòng cấm, Thanh Tùng phản xạ cứu thua.
15'
Hà Tĩnh thực hiện pha phối hợp đá phạt nhưng không hiệu quả.
10'
Trời mưa khiến tốc độ trận đấu không cao, việc triển khai bóng của hai đội khó khăn.
5'
Lucao của Thể Công Viettel băng vào đánh đầu nhưng bị thổi phạt.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát
Thống kê:
Thể Công Viettel cùng Ninh Bình sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất V-League 2025/26 sau 4 vòng đấu – cùng 2 bàn thua. Trên sân nhà, các học trò của HLV Velizar Popov vẫn chưa thủng lưới, ghi 5 bàn và giành trọn 6 điểm.
Hà Tĩnh nằm trong số các đội nhận nhiều thẻ vàng nhất – 10 lần bị trọng tài cảnh cáo; chỉ sau CA TP.HCM, đội có 13 thẻ vàng nhưng đá hơn 2 trận.