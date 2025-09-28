"Món quà" từ đối thủ

Cuộc đua giành vé đến Saudi Arabia vào năm 2027 tưởng như cực khó đối với tuyển Việt Nam thì bất ngờ đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lại nhận tin vui không thể ngờ tới: FIFA xử phạt nặng LĐBĐ Malaysia do những sai phạm trong quy trình "chiêu mộ" 7 cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển nước này.

Malaysia bất ngờ bị FIFA phạt nặng

Theo các quy định của FIFA và AFC khi một đội tuyển sử dụng cầu thủ sai luật, kết quả các trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ này sẽ bị xử thua. Điều đó đồng nghĩa với việc thất bại trên sân khách của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở lượt đi có thể đảo ngược, qua đó giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có bước tiến dài trong cuộc đua giành vé thẳng tiến đến VCK Asian Cup 2027.

Đương nhiên, "món quà" của Malaysia mang đến chỉ biến thành sự thật, một khi "Hổ vàng" không thể đảo ngược án phạt mà FIFA mới đưa ra. Malaysia còn cơ hội kháng án, và tuyển Việt Nam cũng phải chờ AFC chính thức đưa ra phán quyết về trận Malaysia vs tuyển Việt Nam- trận đấu mà 7 cầu thủ vừa bị FIFA xử phạt đều đã ra sân- nếu Malaysia chấp nhận "an bài" với phán quyết từ FIFA.

Nếu tuyển Việt Nam đảo ngược được kết quả thua 0-4 thành thắng 3-0 (như tiền lệ thông thường mà FIFA lẫn AFC thường áp dụng), đây chắc chắn là niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ lẫn sự giải tỏa lớn lao cho thầy trò ông Kim Sang Sik sau thất bại nặng trước đội bóng “ma”… Malaysia hồi tháng 6.

Sau "khấp khởi" là nỗi lo

Dù sao, khi niềm khấp khởi vì sắp đón một kết quả bất ngờ qua đi, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng cần nhìn lại một cách thực tế và nghiêm túc. Việc đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể đón nhận kết quả tốt và giành vé theo cách đầy kịch tích như trên không che lấp đi những vấn đề còn tồn tại đối với bóng đá Việt Nam.

Nỗi lo lớn nhất vẫn nằm ở bài toán lực lượng. "Thế hệ vàng" từng làm mưa làm gió nhiều năm qua đang dần bước qua sườn dốc của sự nghiệp, hoặc nếu trẻ hơn cũng bước sang tuổi “băm” một khi dự Asian Cup 2027.

Nhưng tuyển Việt Nam cần thay đổi để đến Asian Cup 2027 bằng một vị thế khác hơn

Quá trình chuyển giao thế hệ đang diễn ra nhưng chưa thực sự mang lại sự yên tâm. Khoảng trống mà các cựu binh để lại rất lớn, và để lấp đầy một cách nhanh chóng, khả năng cao bóng đá Việt Nam phải tiếp tục đẩy mạnh chính sách nhập tịch cầu thủ.

Đây là một con dao hai lưỡi, việc nhập tịch để tăng cường sức mạnh là xu thế chung và cần thiết. Nhưng khi bóng đá Việt Nam phải dựa dẫm quá nhiều vào nguồn lực này, giá trị và bản sắc của ĐTQG cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nói thẳng thắn hơn, niềm tự hào khi chứng kiến một đội hình gồm đa số các cầu thủ "cây nhà lá vườn" chiến thắng sẽ không còn trọn vẹn.

Niềm khấp khởi, mừng thầm từ việc Malaysia bị tuýt còi có thể trở thành một chiếc “phao cứu sinh” kịp thời. Tuy nhiên, nếu đội tuyển và bóng đá Việt Nam không nhanh chóng giải quyết những tồn tại cũ thì khi đặt chân đến Asian Cup 2027 cũng chưa chắc đã thành công.

Vậy nên, sự kiện Malaysia bị FIFA tuýt còi giúp bóng đá Việt Nam thêm thời gian và không gian để thực hiện một cuộc cải tổ thực chất, đầu tư mạnh mẽ hơn cho lứa kế cận. Còn khi biến những lợi thế đầy may mắn thành tấm vé thật sự đến Saudi Arabia, tuyển Việt Nam cần xây dựng và hình thành vị thế khác, thay vì nhờ vào… may mắn như đang khấp khởi chờ biến thành sự thật.