Bê bối làm giả giấy tờ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) dẫn đến án phạt nghiêm khắc từ FIFA đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông nước này.

Báo chí Malaysia đồng loạt chỉ trích FAM. Ảnh: VFF

Các tờ báo lớn tại Malaysia cũng cho thấy họ bị tác động mạnh bởi quyết định trừng phạt của cơ quan bóng đá thế giới.

Trước đó, FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch – đều thi đấu trận thắng tuyển Việt Nam – đã nhận án phạt nặng vì bị kết luận làm giả giấy tờ trong quá trình đăng ký thi đấu vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện tại, FAM không chỉ phải đối diện với án phạt của FIFA, mà còn chịu áp lực từ chính dư luận trong nước. Báo Malaysia xem vụ việc trở thành vết nhơ khó che giấu của nền bóng đá quốc gia.

Theo truyền thông Malaysia – vốn không ủng hộ chính sách nhập tịch ồ ạt của FAM – án phạt từ FIFA chẳng khác nào phần nổi của tảng băng chìm, phơi bày những nghi ngờ đã tồn tại bấy lâu.

New Straits Times – một trong những tờ báo lớn nhất Malaysia – đã đặt tựa đề vô cùng gay gắt, thẳng thừng gọi đây là “sự giả mạo đáng xấu hổ”.

“Sự giả mạo đáng xấu hổ: FIFA phạt nặng FAM và cấm cầu thủ thi đấu”, New Straits Times viết.

Lời chỉ trích cũng được lặp lại trên các trang báo lớn khác như The Star, với cách đưa tin không vòng vo.

Truyền thông Malaysia xem vụ gian lận là rất đáng xấu hổ. Ảnh: VFF

“FIFA phạt nặng FAM vì làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch”, tờ The Star giật tít.

Sự đồng lòng của báo chí Malaysia gửi đi thông điệp mạnh mẽ: việc gian lận giấy tờ để tìm kiếm thành tích tức thời là điều không thể chấp nhận.

Phản ứng gay gắt này hoàn toàn có cơ sở, khi án phạt từ FIFA cực kỳ nặng nề và làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia. Bảy cầu thủ liên quan bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

“FAM và 7 cầu thủ bị phạt nặng sau khi FIFA phát hiện giấy tờ giả mạo để họ thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027”, New Straits Times thẳng thắn.

FAM khẳng định trong sạch và tuyên bố kháng cáo FIFA. Đáp lại, các tờ báo Malaysia cho rằng không có sự bao biện nào cho vụ việc vô cùng đáng xấu hổ.