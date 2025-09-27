Ngày 26/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu kèm tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ, gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Các cầu thủ này đều ra sân trong trận Malaysia gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil. Ở trận đấu này, đội chủ nhà giành chiến thắng 4-0.

Nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0. Ảnh: Hải Hoàng

Liên quan tới vụ việc FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia vi phạm Quy định Kỷ luật FIFA, AFC khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng cũng như những hệ quả tiềm tàng mà quyết định này có thể gây ra đối với các giải đấu do AFC tổ chức.

Trên cơ sở đó, AFC tiến hành xem xét kỹ lưỡng tình hình, căn cứ theo các quy định áp dụng, sau khi tiến trình xử lý của FIFA được hoàn tất. Nếu không có bất ngờ nào, AFC sẽ xử Malaysia thua 0-3.

Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), còn 7 cầu thủ nhập tịch mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của họ đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Hiện tại, phía FAM đang tiến hành các bước để khiếu nại với FIFA và AFC.