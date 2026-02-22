Đội hình ra sân
Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Bissouma, Gallagher, Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Simons.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.
Bàn thắng: Kolo Muani 34' - Eze 32', 61', Gyokeres 47', 90'+4
|Kết quả
|Vòng 27
|21/02/2026 22:00:00
|Aston Villa 1 - 1 Leeds
|21/02/2026 22:00:00
|Brentford 0 - 2 Brighton
|21/02/2026 22:00:00
|Chelsea 1 - 1 Burnley
|22/02/2026 00:30:00
|West Ham 0 - 0 Bournemouth
|22/02/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 1 Newcastle
|22/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool
|22/02/2026 21:00:00
|Sunderland 1 - 3 Fulham
|22/02/2026 21:00:00
|Crystal Palace 1 - 0 Wolves
|22/02/2026 23:30:00
|Tottenham 1 - 4 Arsenal
Kết thúc
90'+4
Bàn thắng (1-4, Gyokeres): Odegaard chuyền thông minh cho Gyokeres băng xuống đè Gray rồi cứa lòng vào góc lưới xa ghi bàn thứ 4 cho Pháo thủ.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
83'
Richarlison vừa thực hiện pha đánh gót cận thành nhưng thủ môn Raya đã cứu thua ngay trên vạch vôi.
74'
Bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Tottenham không thể đẩy cao đội hình tấn công như ý muốn trong bối cảnh Arsenal pressing khá rát.
71'
Bukayo Saka liên tục bắn phá khung thành Tottenham nhưng chưa có thêm bàn thắng cho Pháo thủ.
61'
Bàn thắng (1-3, Eberechi Eze): Arsenal phản công trực diện ở trung lộ khiến hàng thủ Tottenham sụp đổ. Eze dễ dàng đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-1.
59'
Bukayo Saka lao lên bên cánh phải rồi đá ngay ở góc hẹp đúng vào vị trí của Vicario.
54'
Kolo Muani vừa volley cận thành tung lưới Arsenal lần thứ hai. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì tiền đạo người Pháp trước đó đã phạm lỗi với Gabriel.
47'
Bàn thắng (1-2, Gyokeres): Nhận bóng ngay đầu vòng cấm, Gyokeres xoay người nã đại bác sấm sét tung lưới Tottenham, nâng tỷ số lên 2-1.
46'
Xavi Simons rẽ bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi quăng chân sút căng buộc David Raya phải trổ tài.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có đến 8 phút bù giờ.
40'
Arsenal lại tấn công dồn dập. Trossard vừa xoay người kết thúc chân phải, bóng từ từ lăn sạt cột dọc.
34'
Bàn thắng (1-1, Kolo Muani): Niềm vui của các cầu thủ Arsenal chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút. Tận dụng triệt để sai lầm của Declan Rice, Kolo Muani đoạt bóng rồi tung cú đá chìm hạ gục David Raya gỡ hòa 1-1.
32'
Bàn thắng (0-1, Eberechi Eze): Saka đột phá bên cánh phải rồi trả ngược vào trong cho Eze xử lý hai nhịp trước khi volley căng mở tỷ số cho Arsenal.
28'
Trận đấu nóng lên với những pha phạm lỗi liên tục của cầu thủ hai đội.
17'
Arsenal dàn xếp phạt góc hay, Gyokeres kiến tạo cho Saliba đánh đầu nối cực kỳ nguy hiểm.
15'
Arsenal vẫn đang áp đảo toàn diện. Họ liên tục đẩy bóng ra cánh, thực hiện phối hợp xẻ nách hoặc tạt vào trong để gây khó cho hàng thủ Spurs.
7'
Gyokeres rẽ bóng từ cánh trái vào trong rồi kết thúc nhanh bằng chân phải, bóng bay sạt cột dọc.
4'
Arsenal dồn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Saka tạt vào từ cánh phải cho Gyokeres bật cao đánh đầu đúng vào vị trí của Dragusin.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Wilson Odobert, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Kudus, Kevin Danso, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Ben Davies và Bentancur chấn thương. Romero bị treo giò.
Arsenal: Martin Odegaard, Kai Havertz và Max Dowman chấn thương. Khả năng ra sân của Saka và Trossard còn bỏ ngỏ.