Gyokeres ghi 2 bàn vào lưới Tottenham - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Bissouma, Gallagher, Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Simons. 

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

Bàn thắng: Kolo Muani 34' - Eze 32', 61', Gyokeres 47', 90'+4

Kết quả
Vòng 27
21/02/2026 22:00:00 Aston Villa 1 - 1 Leeds
21/02/2026 22:00:00 Brentford 0 - 2 Brighton
21/02/2026 22:00:00 Chelsea 1 - 1 Burnley
22/02/2026 00:30:00 West Ham 0 - 0 Bournemouth
22/02/2026 03:00:00 Manchester City 2 - 1 Newcastle
22/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool
22/02/2026 21:00:00 Sunderland 1 - 3 Fulham
22/02/2026 21:00:00 Crystal Palace 1 - 0 Wolves
22/02/2026 23:30:00 Tottenham 1 - 4 Arsenal
BXH Premier League: Arsenal nới rộng cách biệt với Man City lên 5 điểm - Ảnh: ESPN
23/02/2026 | 01:50

Kết thúc

Arsenal giành chiến thắng hoành tráng - Ảnh: P.L
23/02/2026 | 01:34

90'+4

Bàn thắng (1-4, Gyokeres): Odegaard chuyền thông minh cho Gyokeres băng xuống đè Gray rồi cứa lòng vào góc lưới xa ghi bàn thứ 4 cho Pháo thủ.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 22T183515Z_149932799_UP1EM2M1FMQYB_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT ARS.jpg
Gyokeres thoát xuống ghi bàn thứ 4 cho Pháo thủ - Ảnh: P.L
23/02/2026 | 01:31

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

23/02/2026 | 01:25

83'

Richarlison vừa thực hiện pha đánh gót cận thành nhưng thủ môn Raya đã cứu thua ngay trên vạch vôi.

23/02/2026 | 01:14

74'

Bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Tottenham không thể đẩy cao đội hình tấn công như ý muốn trong bối cảnh Arsenal pressing khá rát.

23/02/2026 | 01:12

71'

Bukayo Saka liên tục bắn phá khung thành Tottenham nhưng chưa có thêm bàn thắng cho Pháo thủ.

23/02/2026 | 01:01

61'

Bàn thắng (1-3, Eberechi Eze): Arsenal phản công trực diện ở trung lộ khiến hàng thủ Tottenham sụp đổ. Eze dễ dàng đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 22T180244Z_1148059914_UP1EM2M1E4JW5_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT ARS (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 22T180244Z_1148059914_UP1EM2M1E4JW5_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT ARS.jpg
Eze tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: P.L

23/02/2026 | 00:58

59'

Bukayo Saka lao lên bên cánh phải rồi đá ngay ở góc hẹp đúng vào vị trí của Vicario.

23/02/2026 | 00:53

54'

Kolo Muani vừa volley cận thành tung lưới Arsenal lần thứ hai. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì tiền đạo người Pháp trước đó đã phạm lỗi với Gabriel.

23/02/2026 | 00:46

47'

Bàn thắng (1-2, Gyokeres): Nhận bóng ngay đầu vòng cấm, Gyokeres xoay người nã đại bác sấm sét tung lưới Tottenham, nâng tỷ số lên 2-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2262990256 (1).jpg
Gyokeres lập đại công cho Arsenal - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2262990256.jpg
23/02/2026 | 00:45

46'

Xavi Simons rẽ bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi quăng chân sút căng buộc David Raya phải trổ tài.

23/02/2026 | 00:27

Kết thúc hiệp 1

HBx0yE7WgAALcbD.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: AFC
23/02/2026 | 00:16

45'

Hiệp một có đến 8 phút bù giờ.

23/02/2026 | 00:12

40'

Arsenal lại tấn công dồn dập. Trossard vừa xoay người kết thúc chân phải, bóng từ từ lăn sạt cột dọc.

23/02/2026 | 00:07

34'

Bàn thắng (1-1, Kolo Muani): Niềm vui của các cầu thủ Arsenal chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút. Tận dụng triệt để sai lầm của Declan Rice, Kolo Muani đoạt bóng rồi tung cú đá chìm hạ gục David Raya gỡ hòa 1-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 22T170621Z_1172099347_UP1EM2M1BIJT4_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT ARS.jpg
Muani gỡ hòa cho Tottenham - Ảnh: P.L
HBxx3k5XYAAAiP7.jpg
23/02/2026 | 00:05

32'

Bàn thắng (0-1, Eberechi Eze): Saka đột phá bên cánh phải rồi trả ngược vào trong cho Eze xử lý hai nhịp trước khi volley căng mở tỷ số cho Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 22T170621Z_1172099347_UP1EM2M1BIJT4_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT ARS (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 22T170621Z_1172099347_UP1EM2M1BIJT4_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT ARS (2).jpg
Eze khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: P.L
23/02/2026 | 00:01

28'

Trận đấu nóng lên với những pha phạm lỗi liên tục của cầu thủ hai đội.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 22T164109Z_890524219_UP1EM2M1ACKPF_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT ARS.jpg
Trận đấu diễn ra quyết liệt - Ảnh: P.L
22/02/2026 | 23:49

17'

Arsenal dàn xếp phạt góc hay, Gyokeres kiến tạo cho Saliba đánh đầu nối cực kỳ nguy hiểm.

22/02/2026 | 23:47

15'

Arsenal vẫn đang áp đảo toàn diện. Họ liên tục đẩy bóng ra cánh, thực hiện phối hợp xẻ nách hoặc tạt vào trong để gây khó cho hàng thủ Spurs.

22/02/2026 | 23:38

7'

Gyokeres rẽ bóng từ cánh trái vào trong rồi kết thúc nhanh bằng chân phải, bóng bay sạt cột dọc.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 22T164109Z_890524219_UP1EM2M1ACKPF_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT ARS (1).jpg
Pha dứt điểm lợi hại của Gyokeres - Ảnh: Premier League
22/02/2026 | 23:35

4'

Arsenal dồn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Saka tạt vào từ cánh phải cho Gyokeres bật cao đánh đầu đúng vào vị trí của Dragusin.

22/02/2026 | 23:30

23h30

Trận đấu bắt đầu.

22/02/2026 | 22:31

22h30

HBxXxyUWIAETV0c.jpg
Đội hình ra sân Tottenham - Ảnh: SpursOfficial
HBxTNWEWIAAROf8.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
22/02/2026 | 14:02

21h30

HBsN n6XwAAtgWs.jpg
HBsN oPWEAA2eGF.jpg
Cầu thủ Arsenal trên sân tập - Ảnh: AFC
22/02/2026 | 14:01

21h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Wilson Odobert, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Kudus, Kevin Danso, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Ben Davies và Bentancur chấn thương. Romero bị treo giò.

Arsenal: Martin Odegaard, Kai Havertz và Max Dowman chấn thương. Khả năng ra sân của Saka và Trossard còn bỏ ngỏ.

skysports premier league now tv_7167907.jpg
Derby thành London hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
