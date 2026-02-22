Harry Kane ghi bàn thứ 502 sự nghiệp, giúp Bayern Munich đánh bại Frankfurt 3-2 và nới rộng khoảng cách trên đỉnh Bundesliga 2025/26.
Nguồn ảnh: Premier League, MCFC, ESPN
|Kết quả
|Vòng 27
|21/02/2026 22:00:00
|Aston Villa 1 - 1 Leeds
|21/02/2026 22:00:00
|Brentford 0 - 2 Brighton
|21/02/2026 22:00:00
|Chelsea 1 - 1 Burnley
|22/02/2026 00:30:00
|West Ham 0 - 0 Bournemouth
|22/02/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 1 Newcastle
Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để Burnley níu chân 1-1, với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Flemming.
