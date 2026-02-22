resources_premierleague_pulselive_com 2262322718 (1).jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 21T205252Z_1265863676_UP1EM2L1M02FY_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI NEW (2).jpg
Man City tỏ lấn lướt với những pha tấn công mạnh mẽ
HBtcSSdWEAIQo1A.jpg
Phút 14, O'Reilly băng xuống tung cú đá chân trái vào góc gần mở tỷ số
HBtTyNpWkAAnwkY.jpg
HBtZSfxXsAAytn2.jpg
Haaland chúc mừng đàn em
resources_premierleague_pulselive_com 2262322718.jpg
Nhưng ngay sau đó, Lewis Hall kết thúc khó chịu ngoài vòng cấm quân bình tỷ số 1-1
resources_premierleague_pulselive_com 2262847740 (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 21T205252Z_1265863676_UP1EM2L1M02FY_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI NEW (1).jpg
Đến phút 27, lại là O'Reilly đánh đầu từ đường tạt vào của Haaland nâng tỷ số lên 2-1
resources_premierleague_pulselive_com 2262847740.jpg
Đồng đội chúc mừng chàng trai trẻ người Anh
HBtaiPSWgAAMXIz.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Man City
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 21T205252Z_1265863676_UP1EM2L1M02FY_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI NEW.jpg
Sang hiệp hai, hai đội chơi ăn miếng trả miếng
resources_premierleague_pulselive_com 2262858096 (1).jpg
Joeliton suýt chút nữa có bàn gỡ hòa
resources_premierleague_pulselive_com 2262858096.jpg
Newcastle cố gắng vùng lên cuối trận nhưng không thể tìm được bàn thắng
HBtp6eVXYAAg56B.jpg
Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 2-1

Nguồn ảnh: Premier League, MCFC, ESPN

man table.jpg
BXH Premier League
Kết quả
Vòng 27
21/02/2026 22:00:00 Aston Villa 1 - 1 Leeds
21/02/2026 22:00:00 Brentford 0 - 2 Brighton
21/02/2026 22:00:00 Chelsea 1 - 1 Burnley
22/02/2026 00:30:00 West Ham 0 - 0 Bournemouth
22/02/2026 03:00:00 Manchester City 2 - 1 Newcastle