23h30 ngày 22/2, sân Tottenham Hotspur:

Trước đây, việc tưởng tượng mùa giải Premier League vắng cuộc so tài hấp dẫn Tottenham và Arsenal là điều khó tin. Nhưng nếu tân HLV Igor Tudor không ngăn được đà lao dốc của "Gà trống", derby Bắc London có thể biến mất ở mùa bóng 2026/27.

Thomas Frank vừa "bay ghế" khi Spurs bị Newcastle đánh gục ngay trên sân nhà. Thất bại khiến nhà ĐKVĐ Europa League tụt xuống vị trí thứ 16, chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 5 điểm.

Tottenham vừa phơi áo trước Newcastle - Ảnh: EPA

Tottenham là đội duy nhất chưa giành được chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh từ đầu năm 2026, chỉ kiếm được 4/24 điểm tối đa (hòa 4, thua 4 trận).

Igor Tudor xuất hiện với nhiệm vụ ổn định tình hình trong phần còn lại mùa bóng. Lịch sử cho thấy, nhà cầm quân người Croatia có thể lập tức chiếm cảm tình của fan "Gà trống".

Tudor luôn thắng trận đầu tiên ông dẫn dắt CLB trong 5 lần gần nhất. Mặc dù vậy, cựu HLV Juventus thừa hưởng đội hình có thành tích tệ thứ ba trên sân nhà Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ giành được 2 chiến thắng.

Nhắc đến con số 2, người hâm mộ Arsenal đang bị ám ảnh với biệt danh "vua về nhì". Pháo thủ vừa liên tiếp mất điểm trong thế dẫn bàn trước Brentford và Wolves.

Chỉ phải gặp đội bét bảng, vượt lên dẫn 2-0 sau gần một giờ thi đấu, nhưng Arsenal lại run rẩy và hèn nhát lúc cuối trận để cho Wolves "bật" lại 2-2.

Arsenal vẫn nắm trong tay vận mệnh cuộc đua vô địch, nhưng lợi thế với đội bám đuổi phía sau Man City ngày càng mong manh.

Chuyện mất điểm trên sân khách trở thành thói quen xấu cho đội đầu bảng, bởi The Gunners chỉ thắng 3/9 chuyến hành quân xa gần nhất tại Premier League.

Arsenal tự tin giành 3 điểm trên sân khách - Ảnh: Sky Sports

Tuy nhiên, sự thống trị của Arsenal trong các trận derby Bắc London thời gian qua là điều không phải bàn cãi.

Pháo thủ bất bại 7 cuộc đối đầu Tottenham gần đây ở Premier League và thắng 3 trận liền trên sân đối thủ cùng thành phố.

Lượt đi, Arsenal đè bẹp Spurs 4-1 và thầy trò Mikel Arteta hy vọng sẽ tiếp tục ca khúc khải hoàn hôm nay.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 hòa (1: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Tottenham: Wilson Odobert, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Kudus, Kevin Danso, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Ben Davies và Bentancur chấn thương. Romero bị treo giò.

Arsenal: Martin Odegaard, Kai Havertz và Max Dowman chấn thương. Khả năng ra sân của Saka và Trossard còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Gallagher, Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Solanke, Simons.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.