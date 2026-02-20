Bóng ma của Arsenal

Bóng ma quá khứ đang lởn vởn phía sau lưng Arsenal. Ba mùa liên tiếp cán đích ở vị trí á quân Premier League không chỉ là một thống kê, mà đã trở thành một trạng thái tâm lý.

Khi mọi thứ vận hành trơn tru, đội bóng của Mikel Arteta có thể chơi thứ bóng đá kiểm soát hiện đại, giàu năng lượng và kỷ luật.

Arsenal gây thất vọng trong trận Wolves. Ảnh: PA

Nhưng khi áp lực dâng cao, những ký ức về các cú hụt chân định mệnh lại trỗi dậy.

Hai trận hòa liên tiếp trong thời điểm bắt buộc phải thắng là dấu hiệu rõ nhất. Đây không còn là giai đoạn đánh rơi điểm có thể chấp nhận được.

Mùa giải đang ở thời khắc đòi hỏi bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Arsenal đã dẫn trước, đã nắm lợi thế, nhưng không kết liễu được trận đấu. Khi đối thủ vùng lên, sự hoài nghi lập tức lan ra khắp đội hình.

Ba mùa á quân để lại điều gì? Đó là ký ức về mùa 2022/23, khi Arsenal dẫn đầu phần lớn thời gian – tổng cộng 30 vòng, tương đương 248 ngày – nhưng bị Man City vượt qua ở đoạn nước rút.

Mùa 2023/24, họ bám đuổi quyết liệt với Man City, dẫn đầu đến sau vòng 36 nhưng vẫn nhìn đối thủ nâng cúp.

Ngoại hạng Anh mùa gần nhất, mọi nỗ lực của thầy trò Mikel Arteta đổi lại bằng sự bám đuổi tuyệt vọng trước Liverpool.

Vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn, mà là phản xạ tâm lý khi kịch bản quen thuộc tái diễn: dẫn trước, đánh mất thế trận, rồi đánh rơi điểm số.

Khi điều đó lặp lại đủ nhiều, nó tạo thành một ký ức tập thể. Những cầu thủ như Bukayo Saka, William Saliba hay Gabriel Magalhaes đã sống trong toàn bộ chu kỳ ấy.

“Rất chán nản”, Saka tự mô tả cảm xúc của chính mình khi Arsenal bị đội cuối bảng Wolves cầm hòa 2-2, dù dẫn 2-0. Trận ấy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đối thủ chỉ là 0,29.

Arsenal dễ bị tổn thương thời gian gần đây. Ảnh: The Guardian

Thử thách phía trước

Lịch thi đấu phía trước càng khiến nỗi ám ảnh thêm rõ rệt với thầy trò Mikel Arteta: Tottenham, Chelsea và Brighton.

Derby Bắc London với Tottenham, đội hứa hẹn thay đổi về tinh thần khi Igor Tudor thay Thomas Frank, luôn là trận đấu của cảm xúc và áp lực. Một sai lầm nhỏ có thể bị trừng phạt ngay lập tức.

Chelsea dù bất ổn, vẫn sở hữu tốc độ và sự bùng nổ đủ để khai thác những khoảnh khắc mất tập trung.

Trong khi đó, Brighton gợi ký ức không mấy dễ chịu. Cách đây 13 tháng, chính trận hòa 1-1 ở Falmer Stadium đã mở ra chuỗi sa sút năm 2025.

Khi đó, Arsenal cũng đang trong thế bám đuổi quyết liệt. Rồi cú sảy chân tưởng như nhỏ bé đã kéo theo chuỗi trận sa lầy, để rồi hụt hơi nhìn Liverpool băng về đích.

Hiện tại, khoảng cách với Man City chưa bị xóa nhòa. Tuy nhiên, 5 điểm và đá hơn một trận rõ ràng không an toàn.

Điều đáng ngại hơn là quỹ đạo tâm lý. Nếu Arsenal tiếp tục vấp ngã trong 3 trận tới, họ hoàn toàn có thể đánh mất ngôi đầu. Một khi quyền kiểm soát rơi vào tay tập thể của Pep Guardiola, lịch sử cho thấy rất khó để giành lại.

Man City có thói quen tăng tốc ở đoạn cuối. Họ biến 10 vòng cuối thành một chuỗi trận gần như hoàn hảo. Arsenal thì ngược lại, càng về cuối, gánh nặng kỳ vọng càng lớn.

Sự khác biệt giữa nhà vô địch và kẻ về nhì nhiều khi chỉ nằm ở khả năng duy trì sự bình thản khi đối thủ rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 hoặc 2 điểm.

Chặng đường phía trước là thử thách lớn với Arteta. Ảnh: EPA

Arteta hiểu điều đó. Ông xây dựng một tập thể trẻ trung, giàu khát vọng và trung thành với triết lý kiểm soát. Nhưng triết lý không đủ để xua tan bóng ma.

Ở trận hòa Brentford, họ thậm chí bị đối thủ trừng phạt bằng vũ khí mà mình luôn tự hào: bóng chết.

Điều Arsenal cần lúc này không chỉ là những bài tập chiến thuật, mà là chiến thắng mang tính giải tỏa, một trận đấu mà họ dẫn trước và không cho đối phương cơ hội vùng dậy.

“Chúng tôi chỉ cần trở lại đúng đẳng cấp của mình, làm tốt những điều cơ bản”, Saka gửi đi thông điệp cho toàn đội. Ba trận phía trước có thể định hình cả mùa giải.

Nếu vượt qua Tottenham, Chelsea và Brighton, Arsenal sẽ gửi thông điệp rằng họ đã trưởng thành sau 3 mùa á quân. Ngược lại, nếu tiếp tục đánh rơi điểm, bóng ma sẽ trở lại rõ hơn.