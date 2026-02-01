HAF3AHWakAACsl6.jpg
Solanke ghi cú đúp vào lưới Man City ở hiệp hai - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Dragusin, Romero, Gray, Udogie; Palhinha, Gallagher; Bissouma, Simons, Kolo Muani; Solanke

Man City (4-1-4-1): Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, O’Reilly, Semenyo, Cherki, Haaland.

Bàn thắng: Solanke 53', 70' - Cherki 11', Semenyo 44'

HAF7vevW0AA6tvR.jpg
Tốp 6 Ngoại hạng Anh sau vòng 24 - Ảnh: P.L
Kết quả
Vòng 24
31/01/2026 22:00:00 Brighton 1 - 1 Everton
31/01/2026 22:00:00 Leeds 0 - 4 Arsenal
31/01/2026 22:00:00 Wolves 0 - 2 Bournemouth
01/02/2026 00:30:00 Chelsea 3 - 2 West Ham
01/02/2026 03:00:00 Liverpool 4 - 1 Newcastle
01/02/2026 21:00:00 Manchester United 3 - 2 Fulham
01/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Crystal Palace
01/02/2026 21:00:00 Aston Villa 0 - 1 Brentford
01/02/2026 23:30:00 Tottenham 2 - 2 Manchester City
02/02/2026 | 01:41

Kết thúc

HAF5KHGW8AEU3bE.jpg
Bị Tottenham níu chân, Man City kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm
02/02/2026 | 01:20

90'

Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.

02/02/2026 | 01:17

88'

Những phút cuối Man City tràn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, các pha đánh đầu của Reijnders hay Guehi đều chưa thành công.

02/02/2026 | 01:12

82'

Cơ hội đến với Haaland sau tình huống lộn xộn trước khung thành Tottenham. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng bị hậu vệ chủ nhà truy cản.

02/02/2026 | 01:10

78'

Bernardo Silva tạt vào từ cánh trái cho Reijnders đánh đầu đập đất khá nguy hiểm.

02/02/2026 | 01:01

70'

Bàn thắng (2-2, Solanke): Nỗ lực đi bóng rồi tạt vào bên cánh phải của Gallagher được Solanke cụ thể hóa bằng cú ta-lông đẹp mắt đưa bóng bay qua tầm với Donnarumma, san hòa 2-2 cho Spurs.

resources_premierleague_pulselive_com 2259422791 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2259422791.jpg
Solanke ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L
02/02/2026 | 00:54

62'

Hưng phấn sau bàn rút ngắn tỷ số, các cầu thủ Tottenham thi đấu đầy quyết tâm và máu lửa.

02/02/2026 | 00:44

53'

Bàn thắng (1-2, Dominic Solanke): Đón đường chuyền của đồng đội, Solanke phá bẫy việt vị băng xuống ngoặt bóng loại bỏ Khusanov rồi kết thúc ở cự ly gần ghi bàn cho Tottenham.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T174413Z_1681034518_UP1EM211D9O75_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT MCI.jpg
Xavi Simons ăn mừng bàn thắng của đồng đội - Ảnh: P.L
02/02/2026 | 00:28

Kết thúc hiệp 1

HAFqipnX0AE1vgw.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
02/02/2026 | 00:16

44'

Bàn thắng (0-2, Semenyo): Rodri cắt bóng ở trung lộ rồi chuyền xuyên tuyến cho Bernardo Silva. Tiền vệ Bồ Đào Nha đẩy bóng thuận lợi để Semenyo kết thúc lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man "xanh".

HAFqUPYWAAAwSQf.jpg
Semenyo nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2259415940 (1).jpg

02/02/2026 | 00:03

32'

Tottenham đang cố gắng vùng lên nhưng các pha tấn công khá rời rạc, chưa thể gây khó cho Donnarumma.

01/02/2026 | 23:54

24'

Rayan Cherki đột phá ngẫu hứng bên cánh phải rồi tung cú đá căng buộc Vicario phải trổ tài cứu thua.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T165619Z_1924273850_UP1EM211B1T56_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT MCI.jpg
Cherki tiếc nuối sau pha xử lý ngẫu hứng

01/02/2026 | 23:47

17'

Haaland băng xuống tâng bóng qua đầu Vicario. May cho Tottenham là bóng đi hơi cao so với khung thành.

01/02/2026 | 23:41

11'

Bàn thắng (0-1, Cherki): Man City phản công nhanh, bóng được đẩy xuống cho Cherki. Tiền vệ người Pháp xử lý ngẫu hứng rồi sút chân phải chéo góc mở tỷ số cho Man "xanh".

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T164314Z_484745352_UP1EM211AG14B_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT MCI (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T164314Z_484745352_UP1EM211AG14B_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT MCI.jpg
Cherki mở tỷ số từ sớm - Ảnh: Premier League
01/02/2026 | 23:37

8'

Tottenham sẵn sàng đôi công sòng phẳng với đội khách, liên tục pressing tầm cao tranh cướp bóng.

01/02/2026 | 23:32

2'

Semenyo lao lên bên cánh trái rồi kết thúc ngay khiến thủ thành Vicario vất vả cản phá.

01/02/2026 | 23:27

23h30

Trận đấu bắt đầu.

01/02/2026 | 22:23

22h20

HAFODiFXIAARdpH.jpg
Đội hình ra sân Tottenham - Ảnh: Spursofficial
HAFNsTUWEAAV3Ag.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
01/02/2026 | 05:54

21h30

HAA4FJDWAAE3Uby.jpg
HAA26HyXkAAkgzU.jpg
Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
01/02/2026 | 05:54

21h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Kulusevski, Ben Davies, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Richarlison chấn thương.

Man City: Savinho, John Stones, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Mateo Kovacic, Jérémy Doku chấn thương.

skysports spurs man city premier league_7146200.jpg
Man City có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Sky Sports
