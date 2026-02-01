resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 31T173911Z_550411236_UP1EM1V1D19X0_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CHE WHU.jpg
Liam Delap sớm đe dọa khung thành West Ham
Tuy nhiên, đội khách bất ngờ mở tỷ số trước từ đường tạt xoáy vào bên cánh phải của Bowen
Jarrod Bowen ăn mừng bàn mở tỷ số
Sau bàn thua, Chelsea dồn lên ép sân mạnh mẽ
Thế nhưng, họ vấp phải hàng thủ West Ham kiên cường 
Phút 36, Summeville đá nối đẳng cấp nhân đôi cách biệt cho The Hammers
Đội khách gây ấn tượng mạnh trong các pha phản công
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về West Ham
Sang hiệp hai, Joao Pedro được tung vào sân và lập tức đem đến sự khác biệt
Tiền đạo Brazil đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
Areola cản phá cú đại bác tầm xa từ chân Caicedo
Đến phút 70, Cucurella đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2
Chelsea thi đấu cực kỳ hưng phấn trong hiệp hai
Đến khoảng thời gian bù giờ, Enzo Fernandez hoàn tất cuộc lội ngược dòng với pha đá nối chính diện khung thành
Tiền vệ Argentina ăn mừng bàn thắng thứ 3 cho Chelsea
Sau đó, Todibo bên phía West Ham còn bị đuổi khỏi sân vì xô xát với Joao Pedro
Chiến thắng đầy cảm xúc của The Blues

Nguồn ảnh: Premier League, Chelsea Photos, CFC, WHU

