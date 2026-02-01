resources_premierleague_pulselive_com 2259283587.jpg
Newcastle nhập cuộc tốt hơn và tạo được một số cơ hội về phía khung thành Alisson
Liverpool cũng đáp trả bằng sự cơ động của Ekitike
Phút 36, Anthony Gordon sút chân phải chéo góc mở tỷ số cho đội khách
Niềm vui của tiền đạo người Anh
Nhưng Liverpool lập tức gỡ hòa sau tình huống phối hợp ăn ý giữa Writz và Ekitike
resources_premierleague_pulselive_com 2259285186 (2).jpg
Phút 43, lại là Ekitike xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc tinh tế ghi bàn
Tiền đạo người Pháp rực sáng trên hàng công The Kop
3 bàn thắng chớp nhoáng cuối hiệp một
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Liverpool
Sang hiệp hai, Writz lên tiếng với cú ra chân nhanh trong vòng cấm
Salah chính là người kiến tạo để Writz lập công
Bản thân chân sút người Ai Cập lại thiếu duyên ghi bàn
Cuối trận, Konate ấn định chiến thắng 4-1
Sau 5 trận chỉ biết đến hòa và thua ở Ngoại hạng Anh, Liverpool ẵm trọn 3 điểm

Nguồn ảnh: Premier League, LFC

Kết quả
Vòng 24
31/01/2026 22:00:00 Brighton 1 - 1 Everton
31/01/2026 22:00:00 Leeds 0 - 4 Arsenal
31/01/2026 22:00:00 Wolves 0 - 2 Bournemouth
01/02/2026 00:30:00 Chelsea 3 - 2 West Ham
01/02/2026 03:00:00 Liverpool 4 - 1 Newcastle