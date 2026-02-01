Bị dẫn trước 2 bàn nhưng Chelsea vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai, tạo nên cuộc lội ngược dòng "tuyệt đối điện ảnh" khi đả bại West Ham 3-2.
Nguồn ảnh: Premier League, LFC
|Kết quả
|Vòng 24
|31/01/2026 22:00:00
|Brighton 1 - 1 Everton
|31/01/2026 22:00:00
|Leeds 0 - 4 Arsenal
|31/01/2026 22:00:00
|Wolves 0 - 2 Bournemouth
|01/02/2026 00:30:00
|Chelsea 3 - 2 West Ham
|01/02/2026 03:00:00
|Liverpool 4 - 1 Newcastle
Viktor Gyokeres và Gabriel Jesus thi nhau lập công giúp Arsenal đè bẹp Leeds 4-0 ngay trên sân Elland Road.
