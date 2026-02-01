Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG

31/01

15:00

Việt Nam 0-1 Thái Lan

VTV2, TV360

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12

31/01

18:00

Sông Lam Nghệ An 1-3 Hà Nội FC

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

31/01

18:00

Hải Phòng 1-2 Thể Công Viettel

FPT Play, TV360+3, TV360+9

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

31/01

22:00

Brighton 1-1 Everton

FPT Play

Wolverhampton 0-2 Bournemouth

FPT Play

Leeds 0-4 Arsenal

FPT Play

01/02

00:30

Chelsea 3-2 West Ham

FPT Play

01/02

03:00

Liverpool - Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

31/01

20:00

Real Oviedo 1-0 Girona

SCTV 15

31/01

22:15

Osasuna 2-2 Villarreal

SCTV 15

01/02

00:30

Levante 0-0 Atletico Madrid

SCTV 22

01/02

03:00

Elche - Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

31/01

21:00

Pisa 1-3 Sassuolo

ON FOOTBALL

01/02

00:00

Napoli 2-1 Fiorentina

ON FOOTBALL

01/02

02:45

Cagliari - Verona

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20

31/01

21:30

Augsburg 2-1 St. Pauli

TV 360

E.Frankfurt 1-3 Leverkusen

TV 360

Hoffenheim 3-1 Union Berlin

TV 360

RB Leipzig 1-2 Mainz

TV 360

Werder Bremen 1-1 M’gladbach

TV 360

01/02

00:30

Hamburg 2-2 Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

31/01

23:00

Paris FC 2-2 Marseille

ON SPORTS NEWS

01/02

01:00

Lorient 2-1 Nantes

ON SPORTS NEWS

01/02

03:05

Monaco - Rennes

ON SPORTS NEWS