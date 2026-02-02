Bàn thắng (2-2, Solanke): Nỗ lực đi bóng rồi tạt vào bên cánh phải của Gallagher được Solanke cụ thể hóa bằng cú ta-lông đẹp mắt đưa bóng bay qua tầm với Donnarumma, san hòa 2-2 cho Spurs.

Solanke ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L