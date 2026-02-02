Đội hình ra sân
Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Dragusin, Romero, Gray, Udogie; Palhinha, Gallagher; Bissouma, Simons, Kolo Muani; Solanke
Man City (4-1-4-1): Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, O’Reilly, Semenyo, Cherki, Haaland.
Bàn thắng: Solanke 53', 70' - Cherki 11', Semenyo 44'
Kết thúc
|Bảng xếp hạng Premier League 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|24
|16
|5
|3
|29
|53
|2
|Manchester City
|24
|14
|5
|5
|26
|47
|3
|Aston Villa
|24
|14
|4
|6
|9
|46
|4
|Manchester United
|24
|11
|8
|5
|8
|41
|5
|Chelsea
|24
|11
|7
|6
|15
|40
|6
|Liverpool
|24
|11
|6
|7
|6
|39
|7
|Brentford
|24
|11
|3
|10
|4
|36
|8
|Fulham
|24
|10
|4
|10
|-1
|34
|9
|Everton
|24
|9
|7
|8
|-1
|34
|10
|Newcastle
|24
|9
|6
|9
|0
|33
|11
|Sunderland
|23
|8
|9
|6
|-2
|33
|12
|Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|-3
|33
|13
|Brighton
|24
|7
|10
|7
|2
|31
|14
|Tottenham
|24
|7
|8
|9
|2
|29
|15
|Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|-4
|29
|16
|Leeds
|24
|6
|8
|10
|-11
|26
|17
|Nottingham Forest
|24
|7
|5
|12
|-11
|26
|18
|West Ham
|24
|5
|5
|14
|-19
|20
|19
|Burnley
|23
|3
|6
|14
|-19
|15
|20
|Wolves
|24
|1
|5
|18
|-30
|8
- Xuống hạng
90'
Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.
88'
Những phút cuối Man City tràn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, các pha đánh đầu của Reijnders hay Guehi đều chưa thành công.
82'
Cơ hội đến với Haaland sau tình huống lộn xộn trước khung thành Tottenham. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng bị hậu vệ chủ nhà truy cản.
78'
Bernardo Silva tạt vào từ cánh trái cho Reijnders đánh đầu đập đất khá nguy hiểm.
70'
Bàn thắng (2-2, Solanke): Nỗ lực đi bóng rồi tạt vào bên cánh phải của Gallagher được Solanke cụ thể hóa bằng cú ta-lông đẹp mắt đưa bóng bay qua tầm với Donnarumma, san hòa 2-2 cho Spurs.
62'
Hưng phấn sau bàn rút ngắn tỷ số, các cầu thủ Tottenham thi đấu đầy quyết tâm và máu lửa.
53'
Bàn thắng (1-2, Dominic Solanke): Đón đường chuyền của đồng đội, Solanke phá bẫy việt vị băng xuống ngoặt bóng loại bỏ Khusanov rồi kết thúc ở cự ly gần ghi bàn cho Tottenham.
Kết thúc hiệp 1
44'
Bàn thắng (0-2, Semenyo): Rodri cắt bóng ở trung lộ rồi chuyền xuyên tuyến cho Bernardo Silva. Tiền vệ Bồ Đào Nha đẩy bóng thuận lợi để Semenyo kết thúc lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man "xanh".
32'
Tottenham đang cố gắng vùng lên nhưng các pha tấn công khá rời rạc, chưa thể gây khó cho Donnarumma.
24'
Rayan Cherki đột phá ngẫu hứng bên cánh phải rồi tung cú đá căng buộc Vicario phải trổ tài cứu thua.
17'
Haaland băng xuống tâng bóng qua đầu Vicario. May cho Tottenham là bóng đi hơi cao so với khung thành.
11'
Bàn thắng (0-1, Cherki): Man City phản công nhanh, bóng được đẩy xuống cho Cherki. Tiền vệ người Pháp xử lý ngẫu hứng rồi sút chân phải chéo góc mở tỷ số cho Man "xanh".
8'
Tottenham sẵn sàng đôi công sòng phẳng với đội khách, liên tục pressing tầm cao tranh cướp bóng.
2'
Semenyo lao lên bên cánh trái rồi kết thúc ngay khiến thủ thành Vicario vất vả cản phá.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h20
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Kulusevski, Ben Davies, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Richarlison chấn thương.
Man City: Savinho, John Stones, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Mateo Kovacic, Jérémy Doku chấn thương.