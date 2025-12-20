G8osqPCW8AAZAN8.jpg
Ekitike ghi bàn thứ hai cho Liverpool - Ảnh: LFC

Đội hình ra sân

Tottenham: Vicario; Porro, Gray, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitike.

Bàn thắng: Richarlison 83' - Isak 56', Ekitike 67'

Thẻ đỏ: Xavi Simons 33', Romero 90'+3

21/12/2025 | 02:47

Kết thúc

G8orH_6XIAA2ycx.jpg
Liverpool giành chiến thắng nhờ chơi hơn người - Ảnh: P.L
21/12/2025 | 02:24

90'+3

Romero nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa tấm thẻ đỏ sau tình huống chơi xấu với Konate. Ít phút cuối trận, Tottenham chỉ còn chơi với 9 người.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T192539Z_521040297_UP1ELCK1HYQSZ_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT LIV.jpg
Romero bị đuổi khỏi sân - Ảnh: P.L
21/12/2025 | 02:21

90'

Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.

21/12/2025 | 02:15

83'

Bàn thắng (1-2, Richarlison): Tận dụng pha bóng lộn xộn trước cầu môn Liverpool, Richarlison quăng chân volley rất nhanh rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

G8opA _XwAAIuTn1.jpg
Richarlison ghi bàn cho đội chủ nhà - Ảnh: P.L
21/12/2025 | 02:08

75'

Sau bàn thắng thứ 2, Liverpool giảm nhịp độ, buộc đối thủ phải dâng cao tìm bàn gỡ dù đang chơi thiếu người.

21/12/2025 | 01:59

67'

Bàn thắng (2-0, Ekitike): Frimpong nỗ lực tạt vào từ cánh phải tạo điều kiện cho Ekitike bật cao đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T185147Z_2073664959_UP1ELCK1GE9R2_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT LIV.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T185147Z_2073664959_UP1ELCK1GE9R2_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT LIV (1).jpg
Ekitike ăn mừng ngạo nghễ - Ảnh: P.L

21/12/2025 | 01:55

64'

Kolo Muani băng lên đầy dũng mãnh rồi kết thúc chéo góc, bóng lại dội xà ngang bật ra. Quá đen đủi với tiền đạo Spurs!

21/12/2025 | 01:48

56'

Bàn thắng (0-1, Isak): Sau đường chuyền ẩu của Romero bên phần sân nhà, Liverpool có cơ hội phản công vỗ mặt. Writz kiến tạo thông minh cho Isak băng xuống sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách.

Tuy nhiên, sau pha ghi bàn, tiền đạo người Thụy Điển dính chấn thương nặng, tập tễnh rời sân.

G8ojQ9wWAAAdkOU.jpg
Tình huống ghi bàn của Isak - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T185147Z_2073664959_UP1ELCK1GE9R2_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT LIV (2).jpg
Isak được bác sỹ dìu ra sân - Ảnh: P.L
21/12/2025 | 01:45

53'

Liverpool đang áp đảo toàn diện nhưng vấp phải hàng thủ Tottenham kín kẽ và có tính tổ chức cao.

21/12/2025 | 01:37

46'

Ngay sau giờ giải lao, Alexander Isak được tung vào sân thay cho Bradley.

21/12/2025 | 01:21

Kết thúc hiệp 1

G8oa50oWwAEQEzQ.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: LFC
21/12/2025 | 01:09

36'

Florian Writz nhận bóng trong vòng cấm rồi ra chân rất nhanh, buộc Vicario phải bay người hết cỡ cứu thua.

21/12/2025 | 01:00

30'

Xavi Simons nhận thẻ vàng  sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau với Van Dijk.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy quyết định, rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền đạo Tottenham.

G8oYbhRWIAAS2Zy.jpg
Pha vào bóng thô bạo của Xavi Simons nhắm vào đàn anh Van Dijk - Ảnh: ESPN
G8oZDqbWkAAUbnU.jpg
21/12/2025 | 00:57

27'

Sau quả tạt của Pedro Porro, Spence đánh đầu vào cho Kolo Muani tiếp ứng ngay. Tuy nhiên, thủ môn Alisson vẫn làm chủ được tình hình.

21/12/2025 | 00:50

21'

Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn nhưng những đợt tấn công của họ thiếu sự đột biến.

21/12/2025 | 00:43

12'

Bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh trái, Van Dijk bật rất cao đánh đầu, bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Vicario.

21/12/2025 | 00:38

5'

Nhận bóng từ Kudus, Kolo Muani tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu nhưng bị hậu vệ đội khách chặn lại.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T173721Z_856544925_UP1ELCK1CY8O7_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT LIV.jpg
Kolo Muani suýt ghi bàn - Ảnh: Premier League
21/12/2025 | 00:37

0h30

Trận đấu bắt đầu.

20/12/2025 | 23:46

23h30

G8n_pa3XMAAT6FT.jpg
Đội hình ra sân Tottenham
G8n9qqEWwAAZI_r.jpg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
20/12/2025 | 08:37

22h30

G8j60WgXAAE863V.jpg
G8izoorXMAEohcC.jpg
Dàn sao Liverpool sẵn sàng cho chuyến làm khách - Ảnh: LFC
20/12/2025 | 08:37

22h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, James Maddison, Radu Dragusin và Kota Takai chấn thương. Bissouma và Pape Sarr tham dự AFCON.

Liverpool: Wataru Endo, Cody Gakpo, Giovanni Leoni và Szoboszlai chấn thương.

GettyImages 2193011931 scaled.jpg
Trận đấu dự báo nhiều bàn thắng - Ảnh: PA
