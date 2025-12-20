Đội hình ra sân
Tottenham: Vicario; Porro, Gray, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani.
Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitike.
Bàn thắng: Richarlison 83' - Isak 56', Ekitike 67'
Thẻ đỏ: Xavi Simons 33', Romero 90'+3
Kết thúc
90'+3
Romero nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa tấm thẻ đỏ sau tình huống chơi xấu với Konate. Ít phút cuối trận, Tottenham chỉ còn chơi với 9 người.
90'
Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.
83'
Bàn thắng (1-2, Richarlison): Tận dụng pha bóng lộn xộn trước cầu môn Liverpool, Richarlison quăng chân volley rất nhanh rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
75'
Sau bàn thắng thứ 2, Liverpool giảm nhịp độ, buộc đối thủ phải dâng cao tìm bàn gỡ dù đang chơi thiếu người.
67'
Bàn thắng (2-0, Ekitike): Frimpong nỗ lực tạt vào từ cánh phải tạo điều kiện cho Ekitike bật cao đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 2-0.
64'
Kolo Muani băng lên đầy dũng mãnh rồi kết thúc chéo góc, bóng lại dội xà ngang bật ra. Quá đen đủi với tiền đạo Spurs!
56'
Bàn thắng (0-1, Isak): Sau đường chuyền ẩu của Romero bên phần sân nhà, Liverpool có cơ hội phản công vỗ mặt. Writz kiến tạo thông minh cho Isak băng xuống sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách.
Tuy nhiên, sau pha ghi bàn, tiền đạo người Thụy Điển dính chấn thương nặng, tập tễnh rời sân.
53'
Liverpool đang áp đảo toàn diện nhưng vấp phải hàng thủ Tottenham kín kẽ và có tính tổ chức cao.
46'
Ngay sau giờ giải lao, Alexander Isak được tung vào sân thay cho Bradley.
Kết thúc hiệp 1
36'
Florian Writz nhận bóng trong vòng cấm rồi ra chân rất nhanh, buộc Vicario phải bay người hết cỡ cứu thua.
30'
Xavi Simons nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau với Van Dijk.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy quyết định, rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền đạo Tottenham.
27'
Sau quả tạt của Pedro Porro, Spence đánh đầu vào cho Kolo Muani tiếp ứng ngay. Tuy nhiên, thủ môn Alisson vẫn làm chủ được tình hình.
21'
Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn nhưng những đợt tấn công của họ thiếu sự đột biến.
12'
Bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh trái, Van Dijk bật rất cao đánh đầu, bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Vicario.
5'
Nhận bóng từ Kudus, Kolo Muani tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu nhưng bị hậu vệ đội khách chặn lại.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
23h30
22h30
22h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, James Maddison, Radu Dragusin và Kota Takai chấn thương. Bissouma và Pape Sarr tham dự AFCON.
Liverpool: Wataru Endo, Cody Gakpo, Giovanni Leoni và Szoboszlai chấn thương.