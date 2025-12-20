Hai tuần trước, Salah trút cơn bực tức khi kết thúc trận hòa Leeds 2-2, do anh phải ngồi dự bị và không được vào sân chơi bóng phút nào.

Tiền đạo người Ai Cập cáo buộc Liverpool "đẩy mình vào thế khó" và khẳng định giữa anh và HLV Arne Slot "không còn mối quan hệ gì".

Salah đã xin lỗi các đồng đội ở Liverpool - Ảnh: LFC

Tuy nhiên, sau vụ lùm xùm, Salah cố gắng làm lành với đồng đội bằng tuyên bố ngắn gọn trước khi bay đến Maroc dự Cúp bóng đá châu Phi.

Curtis Jones cho biết, lời xin lỗi của Salah diễn ra trong bầu không khí tích cực, biến mọi thứ trở lại bình thường.

Anh chia sẻ trên Sky Sports: "Mo Salah là người cá tính độc lập và có thể nói những gì mình muốn.

Anh ấy đã xin lỗi chúng tôi và nói rằng 'nếu tôi làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai hoặc khiến mọi người khó chịu, cho tôi gửi lời xin lỗi'.

Đó chính là con người Salah. Tôi chỉ có thể thuật lại dựa trên những gì tôi biết về Salah và cách cậu ấy đối xử với chúng tôi cũng như cách hành động.

Anh ấy vẫn là Salah như xưa, luôn nở nụ cười tươi và tất cả đều thân thiện với nhau.

Tôi hiểu rằng có những cách nhất định để giải quyết vấn đề, nhưng nếu một cầu thủ chỉ muốn dự bị và không thích thi đấu thì tôi nghĩ đó mới là vấn đề nghiêm trọng."