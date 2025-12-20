Mới tháng trước, Arne Slot là HLV phải chịu nhiều áp lực nhất tại Ngoại hạng Anh. Giờ đây, sức ép đó đang thuộc về Thomas Frank, với chuỗi trận bết bát của Tottenham.

Thảm họa ập đến ở City Ground vòng trước, khi Spurs thua lấm lưng trắng bụng 0-3. Tính riêng sân chơi Ngoại hạng, Tottenham phải nếm trái đắng 3/5 trận gần nhất.

Tottenham vừa thua đậm Nottingham Forest - Ảnh: SB Nation

Trong bối cảnh đang chật vật ở nửa dưới BXH, kém Chelsea (thứ tư) 6 điểm, những đồn đoán về tương lai Thomas Frank đang ngày càng nóng lên.

Giới thạo tin cho rằng, chiến lược gia người Đan Mạch vẫn nhận được sự ủng hộ từ BLĐ. Tuy nhiên, xuất hiện lo ngại bất ổn nội bộ, một số cầu thủ không hài lòng với phương pháp huấn luyện mà Frank đưa ra.

Nếu tiếp tục thất bại cuối tuần này, Tottenham sẽ phải chịu 11 trận thua trên sân nhà tại Premier League trong năm 2025, con số cao nhất từ trước đến nay trong một năm dương lịch.

Gần đây, "gà trống" phần nào củng cố lại vị thế trên sân đấu của mình (thắng 3/5 trận), nhưng điều đó sẽ chẳng an ủi gì nhiều cho người hâm mộ Spurs sau màn trình diễn tệ hại tuần trước.

Về phần Liverpool, mọi chuyện dần trở lại đúng quỹ đạo khi lùm xùm xung quanh Salah được gạt sang một bên. Tiền đạo Ai Cập đã thi đấu trở lại trước Brighton và kiến tạo cho Ekitike lập công.

Cuộc đối đầu dự báo nhiều bàn thắng - Ảnh: Khelnow

Không có gì ngạc nhiên khi thư hùng giữa Tottenham và Liverpool có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Premier League, với 206 bàn.

Ba cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội kết thúc với 21 pha lập công. Thế nên, trận đấu hôm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi đôi bên đều quyết tâm lấy 3 điểm.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp hòa (1/2: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Tottenham: Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, James Maddison, Radu Dragusin và Kota Takai chấn thương. Bissouma và Pape Sarr tham dự AFCON.

Liverpool: Wataru Endo, Cody Gakpo, Giovanni Leoni và Szoboszlai chấn thương.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike.