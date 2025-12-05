Video highlights tuyển nữ Việt Nam 7-0 nữ Malaysia (nguồn: FPT play)

Đội hình ra sân 

ĐT nữ Việt Nam: Khổng Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Cù Huỳnh Như.

ĐT nữ Malaysia: Ezza Ashikin, Juliana, Eusvewana, Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Syafiqah, Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana.

Bàn thắng: Hải Yến 4', 26', Bích Thùy 23', Hải Linh 32', Thái Thị Thảo 49', 59', 78'

1a7ec0c6 6c8f 4249 9a9b 0355513ebb76.jpg
Tuyển nữ Việt Nam ra quân ấn tượng - Ảnh: V.A

05/12/2025 | 20:41

Kết thúc

591746845_1253455403259672_1400342639633410465_n.jpg
Chiến thắng hoành tráng của tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: T.T.V.N
05/12/2025 | 20:21

90'

Minh Chuyên vừa lao lên bên cánh phải rồi tung cú đá căng, bóng leo xà ngang khung thành Malaysia. Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

05/12/2025 | 20:18

86'

Dẫn bàn với tỷ số cách biệt, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đang chơi chậm lại nhằm giữ sức và bảo toàn thành quả.

05/12/2025 | 20:14

78'

Bàn thắng (7-0, Thái Thị Thảo): Cù Huỳnh Như tạt vào từ bên cánh trái, Thái Thị Thảo lẻn xuống đánh đầu tung lưới Malaysia, hoàn tất cú hat-trick của riêng mình.

1863f368 d4b3 4638 af53 23310f2a0976.jpg
Thái Thỉ Thảo lập hat-trick đẳng cấp - Ảnh: V.A

05/12/2025 | 20:03

70'

Chủ công Huỳnh Như được HLV Mai Đức Chung tung vào sân ở nửa sau hiệp hai.

05/12/2025 | 20:02

67'

Hải Linh tiếp tục thử vận may với pha dứt điểm tầm xa, khiến thủ môn Malaysia vất vả cản phá.

05/12/2025 | 19:50

59'

Bàn thắng (6-0, Thái Thị Thảo): Đón lõng ngoài tuyến hai, Thái Thị Thảo thực hiện cú đá căng hiểm hóc tung nóc lưới Malaysia, đem đến bàn thắng thứ 6 cho tuyển nữ Việt Nam.

9814d76f e14e 40ee 96e0 6d03d9bb465c.jpg
Thái Thị Thảo rất có duyên ghi bàn từ ghế dự bị - Ảnh: V.A
05/12/2025 | 19:49

55'

Nguyễn Thị Hoa bị đau nhưng sau khi được các bác sỹ chăm sóc, cô có thể tiếp tục thi đấu.

05/12/2025 | 19:40

49'

Bàn thắng (5-0, Thái Thị Thảo): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Thái Thị Thảo kết thúc hiểm hóc ghi bàn thứ 5 cho tuyển nữ Việt Nam.

fb3befc0 8ef2 4833 9fa3 16e4808879c6.jpg
f8e75d32 9b96 42b6 a19d 813deed4208c.jpg
Thái Thị Thảo lập công ngay sau khi vào sân - Ảnh: V.A
05/12/2025 | 19:35

46'

Đầu hiệp hai, đội trưởng Hải Yến rời sân nhường chỗ cho Thúy Hằng.

Trúc Hương và Vạn Sự cũng được thay ra. Thái Thị Thảo cùng Minh Chuyên thế chỗ.

05/12/2025 | 19:32

Kết thúc hiệp 1

593406657_1182348367432408_1498650823725308593_n.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF
05/12/2025 | 19:18

45'+2

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Hải Yến bật cao đánh đầu căng, thủ môn Malaysia phải đẩy bóng trúng xà ngang bật ra.

05/12/2025 | 19:13

42'

Hải Yến xoay sở khéo léo trong vòng cấm rồi quăng chân trái sút ngay, bóng đi chệch khung thành.

05/12/2025 | 19:08

37'

Thanh Nhã có pha xử lý sở trường rồi sút xa bằng chân phải từ khoảng cách gần 30m, bóng bay sạt cột gang tấc.

05/12/2025 | 19:03

32'

Bàn thắng (4-0, Hải Linh): Đón đường chuyền ra của đồng đội, Hải Linh đá nối đầu vòng cấm đẹp mắt ghi bàn thứ 4 cho tuyển nữ Việt Nam.

594963115_1182352080765370_2876648244385430696_n.jpg
Hải Linh cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số - Ảnh: VFF

05/12/2025 | 18:58

26'

Bàn thắng (3-0, Hải Yến): Từ quả tạt vào bên cánh trái, Hải Yến lẻn xuống đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho tuyển nữ Việt Nam.

64d25570 7397 4744 8b24 eb68a253d802.jpg
Hải Yến lập cú đúp bàn thắng - Ảnh: V.A
05/12/2025 | 18:57

25'

Thanh Nhã có bóng đầu vòng cấm liền tung cú tạc đạn sấm sét buộc thủ môn Ashikin phải đấm ra hết đường biên ngang.

0b0a8059 db0d 43ab a9d9 99c85087554e.jpg
Tuyển nữ Việt Nam thi đấu áp đảo - Ảnh: V.A
05/12/2025 | 18:57

23'

Bàn thắng (2-0, Bích Thùy): Hải Linh bất ngờ thoát xuống chếch biên trái rồi tạt vào như đặt để Bích Thùy đánh đầu nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam.

593774742_1182352124098699_3927339051241121369_n.jpg
Bích Thùy đánh đầu nhân đôi cách biệt - Ảnh: VFF
05/12/2025 | 18:43

13'

Nguyễn Thị Hoa bất ngờ nã đại bác chân trái từ khoảng cách hơn 20m, khiến thủ môn Ashikin phải bay người cứu thua.

05/12/2025 | 18:39

9'

Cơ hội tiếp tục đến với Hải Yến. Tuy nhiên, cú sút lần này của đội trưởng tuyển nữ Việt Nam bị hậu vệ Malaysia chặn lại.

05/12/2025 | 18:34

4'

Bàn thắng (1-0, Hải Yến): Nỗ lực tạt vào của Nguyễn Hoa bên cánh phải khiến thủ môn nữ Malaysia mắc sai lầm. Hải Yến xuất hiện đúng lúc đệm vào lưới trống mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam.

7f237f20 b3f5 4dd3 be5f 6eda2b101df7.jpg
fb49beff de04 4941 8cb6 7bf807869e3b.jpg
Đội trưởng Hải Yến sớm mở tỷ số - Ảnh: V.A

05/12/2025 | 18:33

3'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ nữ Việt Nam dồn ép sân và được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp.

05/12/2025 | 18:29

18h30

Trận đấu bắt đầu.

a04e1d53 9285 41d9 90b1 24f099cb9d7e.jpg
Đội hình thi đấu của tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: V.A
05/12/2025 | 17:48

17h45

592919189_1182254414108470_8853997083007362642_n.jpg
594562853_1182254357441809_8650999609379581062_n.jpg
Bên trong phòng thay đồ tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF
05/12/2025 | 17:37

17h30

593412206_1182270737440171_8179271326490826917_n.jpg
Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF
591418429_3933537453611333_1937255446810566508_n.jpg
Danh sách đội hình thi đấu nữ Việt Nam vs nữ Malaysia
05/12/2025 | 09:58

16h40

594705690_1180600984273813_2217520057289145609_n.jpg
594960681_1180599554273956_4505748203231764550_n.jpg
Các tuyển thủ nữ Việt Nam tập luyện tại Chonburi trước thềm trận mở màn SEA Games 33 - Ảnh: VFF
05/12/2025 | 09:53

16h30

huynh nhu 4 2652.jpg
Huỳnh Như cùng các đồng đội sẵn sàng cho SEA Games 33 trên đất Thái Lan
05/12/2025 | 09:52

16h

lich tuyen nu 3535.jpg
Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: VFF
