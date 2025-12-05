Video highlights tuyển nữ Việt Nam 7-0 nữ Malaysia (nguồn: FPT play)
Đội hình ra sân
ĐT nữ Việt Nam: Khổng Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Cù Huỳnh Như.
ĐT nữ Malaysia: Ezza Ashikin, Juliana, Eusvewana, Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Syafiqah, Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana.
Bàn thắng: Hải Yến 4', 26', Bích Thùy 23', Hải Linh 32', Thái Thị Thảo 49', 59', 78'
Kết thúc
90'
Minh Chuyên vừa lao lên bên cánh phải rồi tung cú đá căng, bóng leo xà ngang khung thành Malaysia. Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Dẫn bàn với tỷ số cách biệt, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đang chơi chậm lại nhằm giữ sức và bảo toàn thành quả.
78'
Bàn thắng (7-0, Thái Thị Thảo): Cù Huỳnh Như tạt vào từ bên cánh trái, Thái Thị Thảo lẻn xuống đánh đầu tung lưới Malaysia, hoàn tất cú hat-trick của riêng mình.
70'
Chủ công Huỳnh Như được HLV Mai Đức Chung tung vào sân ở nửa sau hiệp hai.
67'
Hải Linh tiếp tục thử vận may với pha dứt điểm tầm xa, khiến thủ môn Malaysia vất vả cản phá.
59'
Bàn thắng (6-0, Thái Thị Thảo): Đón lõng ngoài tuyến hai, Thái Thị Thảo thực hiện cú đá căng hiểm hóc tung nóc lưới Malaysia, đem đến bàn thắng thứ 6 cho tuyển nữ Việt Nam.
55'
Nguyễn Thị Hoa bị đau nhưng sau khi được các bác sỹ chăm sóc, cô có thể tiếp tục thi đấu.
49'
Bàn thắng (5-0, Thái Thị Thảo): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Thái Thị Thảo kết thúc hiểm hóc ghi bàn thứ 5 cho tuyển nữ Việt Nam.
46'
Đầu hiệp hai, đội trưởng Hải Yến rời sân nhường chỗ cho Thúy Hằng.
Trúc Hương và Vạn Sự cũng được thay ra. Thái Thị Thảo cùng Minh Chuyên thế chỗ.
Kết thúc hiệp 1
45'+2
Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Hải Yến bật cao đánh đầu căng, thủ môn Malaysia phải đẩy bóng trúng xà ngang bật ra.
42'
Hải Yến xoay sở khéo léo trong vòng cấm rồi quăng chân trái sút ngay, bóng đi chệch khung thành.
37'
Thanh Nhã có pha xử lý sở trường rồi sút xa bằng chân phải từ khoảng cách gần 30m, bóng bay sạt cột gang tấc.
32'
Bàn thắng (4-0, Hải Linh): Đón đường chuyền ra của đồng đội, Hải Linh đá nối đầu vòng cấm đẹp mắt ghi bàn thứ 4 cho tuyển nữ Việt Nam.
26'
Bàn thắng (3-0, Hải Yến): Từ quả tạt vào bên cánh trái, Hải Yến lẻn xuống đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho tuyển nữ Việt Nam.
25'
Thanh Nhã có bóng đầu vòng cấm liền tung cú tạc đạn sấm sét buộc thủ môn Ashikin phải đấm ra hết đường biên ngang.
23'
Bàn thắng (2-0, Bích Thùy): Hải Linh bất ngờ thoát xuống chếch biên trái rồi tạt vào như đặt để Bích Thùy đánh đầu nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam.
13'
Nguyễn Thị Hoa bất ngờ nã đại bác chân trái từ khoảng cách hơn 20m, khiến thủ môn Ashikin phải bay người cứu thua.
9'
Cơ hội tiếp tục đến với Hải Yến. Tuy nhiên, cú sút lần này của đội trưởng tuyển nữ Việt Nam bị hậu vệ Malaysia chặn lại.
4'
Bàn thắng (1-0, Hải Yến): Nỗ lực tạt vào của Nguyễn Hoa bên cánh phải khiến thủ môn nữ Malaysia mắc sai lầm. Hải Yến xuất hiện đúng lúc đệm vào lưới trống mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ nữ Việt Nam dồn ép sân và được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp.
18h30
Trận đấu bắt đầu.