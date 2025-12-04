ĐT nữ Thái Lan bước vào trận mở màn trên sân Rajamangala với quyết tâm khẳng định vị thế và họ đã làm được điều đó một cách thuyết phục.

Ngay từ những phút đầu, sức ép dữ dội từ thầy trò HLV Nuengruethai Sathongvian khiến hệ thống phòng ngự Indonesia liên tục chao đảo.

Nữ Thái Lan (áo xanh) thắng đậm Indonesia - Ảnh: FAT

Phút thứ 7, đội chủ nhà mở tỷ số sau tình huống phản lưới nhà khó tin của hậu vệ Indonesia khi cố phá bóng ở một tình huống phạt góc.

Sự vượt trội tiếp tục được cụ thể hóa bằng hai pha lập công liên tiếp ở các phút 21 và 26, từ những quả phạt góc do Phatthanan Upachai và Mongkoldee thực hiện. Trước khi hiệp 1 khép lại, Saowalak tung cú sút xa đẹp mắt, giúp Thái Lan dẫn 4-0.

Bước sang hiệp 2, Indonesia càng lúng túng và phải trả giá bằng hai quả phạt đền ở đầu hiệp. Trên chấm 11m, Jiraporn hai lần sút chuẩn xác, nâng tỷ số lên 6-0. Chưa dừng lại, Thái Lan ghi thêm hai bàn ở phút 56 và 60, Jiraporn hoàn tất hat-trick sau pha đá bồi khéo léo.

Niềm vui của các cô giá xứ Chùa vàng - Ảnh: FAT

Indonesia hoàn toàn bất lực trong phần còn lại trận đấu, không tạo nổi một pha hãm thành đáng chú ý.

Thắng 8-0, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân nhà.