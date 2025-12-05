Tại bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, trước khi gặp 2 đối thủ khó nhằn là Philippines và Myanmar, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu "làm nóng" với Malaysia - đội được đánh giá yếu nhất bảng.

Dù gặp đối thủ dễ nhưng HLV Mai Đức Chung không chủ quan. Thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam nói: "Tôi không xem Malaysia là đội yếu. Họ tiến bộ nhanh. Chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận và mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết".

Thực tế, đây là trận đấu mà HLV Mai Đức Chung phải tính toán kỹ lưỡng. Tuyển Việt Nam vừa phải có một trận thắng đậm để đua hiệu số với 2 đối thủ Philippines và Myanmar, vừa phải bảo toàn được lực lượng khi vòng bảng diễn ra với mật độ 3 ngày/trận.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ HCV SEA Games.

Ở kỳ SEA Games trước, ba đội Việt Nam, Myanmar và Philippines tạo nên một cuộc đua tranh rất hấp dẫn khi cùng có 6 điểm sau vòng bảng. Nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng đầu do hơn các đối thủ ở chỉ số phụ.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy bất cứ cú sảy chân nào cũng có thể khiến Huỳnh Như và các đồng đội gặp khó ở bảng đấu được đánh giá là khó lường.

Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, tuyển nữ Việt Nam chơi tấn công và cố gắng ghi nhiều bàn thắng. Malaysia được dẫn dắt bởi HLV nhiều kinh nghiệm Joel Cornelli, nhưng khó tránh khỏi một thất bại với tỉ số đậm trước tuyển nữ Việt Nam.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 18h30 ngày 5/12 tại Chonburi, Thái Lan.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Minh Chuyên.