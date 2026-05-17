Highlights U17 Việt Nam 0-3 U17 Australia
U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin trước U17 Australia nhưng nhanh chóng gặp khó bởi lối chơi áp sát quyết liệt và ưu thế thể hình của đối thủ. Ngay phút thứ 5, Australia suýt mở tỷ số sau pha đánh đầu từ tình huống phạt góc.
Dù chịu sức ép lớn, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đáng chú ý ở phút 22 khi Văn Dương chọc khe để Sỹ Bách thoát xuống, nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ đối phương cản phá. Phút 40, Australia tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để Oliver O'Carroll dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.
Sang hiệp hai, U17 Australia chơi thấp đội hình nhưng vẫn rất nguy hiểm trong phản công. Phút 60, Georgio Hassarati vượt qua hậu vệ áo đỏ rồi sút góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0.
U17 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng thiếu hiệu quả. Phút 75, Akeem Gerald solo mạnh mẽ, ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia.
Ghi bàn:
U17 Australia: O’Carroll (41'), Hassarati 61'), Akeem Gerald (75')
Đội hình thi đấu
U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.
U17 Australia: Charlie Wilson Papps, Kutleshi, Millner, Nasiri, O’Carroll, Court, Mitchell, Katrib, Oliveira, Hassarati, Da Cruz
90'+4
Trận đấu kết thúc, U17 Việt Nam không thể gây bất ngờ khi nhận thất bại 0-3 qua đó dừng bước ở vòng tứ kết U17 châu Á, trong khi U17 Australia vào bán kết gặp U17 Trung Quốc.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ, U17 Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn danh dự.
83'
U17 Việt Nam có liên tiếp ba cú dứt điểm, nhưng cầu thủ vào sân thay người Triệu Đình Vỹ vẫn không sao đưa được bóng vào lưới của U17 Australia.
78'
Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách và các đồng đội vẫn thi đấu đầy nỗ lực nhưng thể lực thua kém nên chưa thể tạo nên sự đột biến.
75'
U17 Australia có bàn thắng thứ 3
Hàng phòng ngự của U17 Australia vẫn phong tỏa tốt các chân sút của U17 Việt Nam, họ còn cực bén trong khâu phản công. Cầu thủ vào sân thay người Akeem Gerald thoát xuống sút tung lưới Xuân Hòa trong pha đối mặt.
69'
Các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt nhưng chưa thành công.
61'
U17 Australia nhân đôi cách biệt
Mải mê tấn công, U17 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai. Hassarati xử lý loại bỏ hậu vệ áo đỏ cuối cùng rồi dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Xuân Hòa.
57'
Sỹ Bách khuấy đảo hàng thủ U17 Australia nhưng cú sút lại đưa bóng đi vọt xà ngang đối phương.
56'
Văn Dương có bóng từ ngoài vòng cấm, anh quyết định tung cú sút xa nhưng trái bóng đi không quá khó với thủ môn Charlie Wilson Papps. Ngay sau đó thủ môn Xuân Hòa có pha lao ra bắt bóng ngay trước khi tiền đạo đối phương có thể dứt điểm.
50'
Bị dẫn bàn, U17 Việt Nam buộc phải chơi tấn công trong hiệp hai, các cầu thủ áo đỏ đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội dứt điểm nhưng hàng thủ của U17 Australia chơi kín kẽ.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U17 Australia.
41'
U17 Australia mở tỷ số
Xuất phát từ pha ném biên mạnh vào vòng cấm U17 Việt Nam, O’Carroll chớp thời cơ bóng lộn xộn và dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Hòa Xuân.
38'
U17 Việt Nam tổ chức phản công nhanh, đáng tiếc là đường chuyền quyết định của Hoàng Việt lại bị đối thủ bắt bài, phá bóng chịu phạt góc.
32'
Thủ môn Xuân Hòa có pha cản phá xuất sắc từ cú đá sát vòng cấm của Da Cruz. Sau đó hàng thủ U17 Việt Nam tiếp tục chịu sóng gió từ tình huống đá phạt góc của đối thủ và được kết thúc bằng cú sút vọt xà.
29'
Trước đối thủ mạnh hơn về thể hình và thể lực nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn tự tin cầm bóng, thi triển lối chơi ban bật đẹp mắt.
23'
Đường chọc khe đầy tinh tế của đồng đội cho Sỹ Bách phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm, quá đáng tiếc là cú dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo mang áo số 20 bị hậu vệ U17 Australia ngăn chặn.
20'
Các chàng trai áo đỏ vẫn đang chơi phòng ngự kín kẽ bên phần sân nhà, tổ chức phản công ngay khi có cơ hội.
13'
Một tình huống thót tim đối với CĐV Việt Nam khi Oliveira bên phía U17 Australia dứt điểm ở rìa vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Hòa Xuân.
10'
Các học trò của HLV Cristiano Roland đang chơi phòng ngự chủ động, chưa bung sức sớm để chơi đôi công với đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội.
5'
U17 Việt Nam nhập cuộc khá thận trọng, tong khi U17 Australia không giấu giếm ý đồ chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng xứ sở chuột túi là những người có được pha dứt điểm đầu tiên, đó là tình huống không chiến đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Hòa Xuân.
00h00
Trọng tài chính người UAE - ông Sultan Al-Hammadi nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
23h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
23h30
Các cầu thủ U17 Việt Nam ra sân khởi động trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam được mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U17 Australia ra sân với trang phục màu vàng - xanh.
23h10
Video U17 Việt Nam đã có mặt tại sân King Abdullah Sports City Training để chuẩn bị cho trận tứ kết (nguồn: VFF)
U17 Việt Nam viết sử, sẵn sàng hạ Australia lần nữa
Chiến thắng 3-2 trước UAE không chỉ giúp U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 mà còn đưa bóng đá Việt Nam lần đầu dự U17 World Cup. Đáng chú ý, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ thế giới.
Theo phân nhánh, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia ở vòng tứ kết. Đây là đối thủ từng thất bại 1-2 trước đoàn quân áo đỏ tại bán kết U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.
U17 Việt Nam đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc với lối chơi tổ chức chặt chẽ, kiểm soát bóng tự tin và chuyển trạng thái cực nhanh. Trong khi đó, Australia lại bộc lộ điểm yếu phòng ngự khi để đối thủ tung ra tới 39 cú sút chỉ sau hai trận vòng bảng.
Thông tin lực lượng:
Cả 2 đội đều có trong tay đội hình tốt nhất cho trận tứ kết.