Highlights U17 Việt Nam 0-3 U17 Australia

U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin trước U17 Australia nhưng nhanh chóng gặp khó bởi lối chơi áp sát quyết liệt và ưu thế thể hình của đối thủ. Ngay phút thứ 5, Australia suýt mở tỷ số sau pha đánh đầu từ tình huống phạt góc.

U17 Việt Nam (áo đỏ) thua đậm U17 Australia ở tứ kết - Ảnh: VFF

Dù chịu sức ép lớn, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đáng chú ý ở phút 22 khi Văn Dương chọc khe để Sỹ Bách thoát xuống, nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ đối phương cản phá. Phút 40, Australia tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để Oliver O'Carroll dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, U17 Australia chơi thấp đội hình nhưng vẫn rất nguy hiểm trong phản công. Phút 60, Georgio Hassarati vượt qua hậu vệ áo đỏ rồi sút góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0.

U17 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng thiếu hiệu quả. Phút 75, Akeem Gerald solo mạnh mẽ, ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia.

Ghi bàn:

U17 Australia: O’Carroll (41'), Hassarati 61'), Akeem Gerald (75')

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Charlie Wilson Papps, Kutleshi, Millner, Nasiri, O’Carroll, Court, Mitchell, Katrib, Oliveira, Hassarati, Da Cruz